Rapper Snoop Dogg streamt eine Stunde auf Twitch – Merkt nicht, dass ihn niemand hört

Der bekannte Rapper Snoop Dogg ist auch ab und zu als Streamer auf Twitch zu sehen. Dabei fällt er öfter mit absurden Szenen auf. Doch seine letzte Eskapade dürfte eine der bisher lustigsten sein. Denn der Rapper streamte über eine Stunde lang gemuted und keiner konnte es ihm mitteilen.

Was ist passiert? Rapper Snoop Dogg wollte eigentlich nur eine gemütliche Runde das Football-Game Madden 21 spielen und seine Fans via Stream daran teilhaben lassen. Er machte es sich vor dem Bildschirm gemütlich, steckte sich einen Joint an und zockte drauf los.

Dabei hatte er sicherlich viele interessante und witzige Anekdoten zu erzählen. Doch davon bekamen seine Zuschauer nichts mit, denn der Rapper bewegte nur stumm die Lippen und machte ab und an dramatische Gesten. Zu hören war aber über eine Stunde nichts.

Der Grund war, dass der Rapper schlicht stumm geschaltet war und das die ganze Zeit über nicht bemerkt hatte.

Rapper schaltet auch Chat auf stumm – Keiner kann es ihm sagen

Warum hat es ihm keiner gesagt? Auch die Zuschauer hatten eine Art Stummschaltung, denn sie könnten im Chat lediglich Emotes posten, keinen Text. Dennoch wurde verzweifelt versucht, den Streamer auf das Dilemma hinzuweisen.

Darunter waren solch eindeutige Nachrichten wie ein Mikrofon-Symbol und eine Sprechblase mit dem Wort „Nay“, was so viel wie “Nein” bedeutet. Dennoch war alles vergebens. Man konnte den ganzen Stream über keinen Mucks vom Dogg hören und irgendwann hatte Snoop Dogg wohl keinen Bock mehr und beendete den Stream genauso stumm, wie er begonnen hatte. In einem kleinen Clip hier könnt ihr die absurde Situation kurz betrachten.

Wer ist eigentlich Snoop Dogg? Calvin Cordozar Broadus Jr., besser bekannt als Snoop Dogg, ist ein bekannter und erfolgreicher amerikanischer Rapper, Schauspieler und Geschäftsmann. Er hat weltweit bereits über 35 Millionen Platten verkauft.

Neben seiner Musik und anderen Medien-Auftritten zockt er auch gerne Games und streamt diese auch auf Twitch. Dabei ist es kein Geheimnis, dass er täglich drei bis fünfmal Marihuana raucht (via Wikipedia). Womöglich hat er daher nicht bemerkt, dass er die ganze Zeit über stumm geschaltet war.

Das war aber nicht das erste Mal, dass Snoop Dogg für eine kuriose Situation auf Twitch sorgte. Schon einmal war er mit dem Spiel Madden 21 am Start und streamte es live. Doch irgendwas regte ihn furchtbar auf und er machte nach 15 Minuten einen Rage-Quit. Doch der Stream lief trotzdem noch viele Stunden weiter. Die volle Story zu Snoop Dogg und dem 15-Minuten-Quit findet ihr hier.