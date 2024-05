Der beste Gamer unter den Top 20 deutschen Twitch-Streamern existiert außerhalb der Szene

Wenn man sich die größten deutschen Streamer auf Twitch anschaut, sieht man 19 Entertainer wie MontanaBlack, Papaplatte oder Trymacs und einen E-Sportler. Wer ist der einsame Gamer unter den größten deutschen Streamern?

Wer sind die Top 20 deutschen Twitch-Streamer? Wenn man die deutschen Streamer auf Twitch nach Followern ordnet, sieht man 17 Streamer und mit Honeypuu und Reved zwei Streamerinnen, die im weitesten Sinne zu der Kategorie „Entertainer“ gehören:

Streamer wie MontanaBlack (1), Trymacs (2) oder Papaplatte (3) tauchen immer wieder in den „Hungriger Hugo“-Videos auf. Es sind Entertainer, die ihre Zuschauer vor allem unterhalten – Leute wie Knossi (4) haben sogar eine TV-Karriere hinter sich.

Andere Streamer wie Rewinside (6), Gronkh (10) oder Unge (12) sind seit vielen Jahren dabei.

Unter den Top 20 befinden sich viele talentierte Gamer. BastiGHG (8) gilt als Experte in Minecraft, EliasN97 (5) ist für sein Spiel in FIFA bekannt, aber einer sticht wegen seiner Gaming-Qualitäten aus der Masse an Entertainern heraus.

MontanaBlack ist mit 5,3 Millionen Followern der mit Abstand größte deutsche Twitch-Streamer:

Ein Profi-E-Sportlern ist unter den Top 20 und er spielt Fortnite

Das ist der wohl beste Gamer: Auf Platz 7 mit 1,83 Millionen Followern steht der 19-jährige Kevin „Letshe“ Fedjuschkin:

Letshe hat mit Fortnite 181.254 Euro Preisgeld verdient, ist ein aktiver E-Sportler für das europäische Spitzen-Team G2 und war 2019 sogar bei der Fortnite-WM und holte dort Platz 32 im Einzel und 50.000 US-Dollar, bis heute sein größtes Preisgeld.

Als der Hype um Fortnite vorbei war, kam Letshe

Wie wurde er so erfolgreich? Die Karriere von Letshe ist für einen Fortnite-Streamer ungewöhnlich, denn der Fortnite-Hype war eigentlich in den Jahren 2018 und 2019 am größten. Zu der Zeit spielte der heute 19-Jährige aber noch kaum eine Rolle auf Twitch:

2018 hatte er durchschnittlich sieben Zuschauer auf Twitch

2019 waren es knapp 900

Er war offenbar zu jung, um richtig durchzustarten – das Phänomen sieht man auch in den USA. Zwar können junge Fortnite-Spieler durchaus im Spiel erfolgreich sein, auf Twitch werden sie aber erst so richtig relevant, wenn sie etwas älter sind.

Seinen Durchbruch hatte Letshe in der Spätphase von Fortnite, im Jahr 2020. Zu dieser Zeit erreichte er im Schnitt 5.000 Zuschauer und sammelte eine Million Follower ein. Damals hatten die erfolgreichsten deutschen Fortnite-Streamer wie Trymacs oder MontanaBlack das Spiel schon weitgehend verlassen.

Aber nach diesem Spitzenjahr, in dem er den Hype voll mitnahm, sank das Interesse an Fortnite zusehends und auch der Kanal von Letshe schrumpfte mit den Jahren, wobei die Follower zwar langsam, aber stetig weiterwuchsen.

Der beste Gamer unter den Top 20 hat auch die wenigsten Zuschauer

2024 führt das zu der seltsamen Situation, dass Letshe mit 1,8 Millionen Followern zwar einen größeren Kanal als etwa BastiGhG , Amar oder Gronkh auf Twitch besitzt, aber nur ein Bruchteil von deren Zuschauern erreicht.

Während BastiGHG mit Minecraft im Schnitt 6.470 Zuschauern erreicht und EliasN97 sogar 23.120, kommt Letshe auf gerade mal 570.

Fortnite auf hohem Niveau ist kein Kinderspiel:

Das steckt dahinter: Am Beispiel von E-Sport-Profi Letshe kann man zwei Sachen sehen:

Twitch wird von Entertainern dominiert

E-Sportlern sind extrem von der Relevanz ihres Spiels abhängig

Auf Twitter geht es Letshe übrigens wie den meisten Fortnite-Profis in den vergangenen Jahren: Sie beschweren sich ständig über das Spiel und dass es einfach keinen Bock mehr macht, spielen es dann aber trotzdem weiter. Die Option, das Spiel zu wechseln, ist für Spieler, die so eng mit einem Game verbunden sind, extrem schwierig: Was wurde aus dem 15-Jährigen, den Mama von der Schule nahm, damit er mehr Zeit für Fortnite hat?