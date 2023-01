Twitch-Streamer Knossi tritt bald wieder im Fernsehen auf, aber die Show passt irgendwie gar nicht

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Für seine Teilnahme bei der Tanz-Show wird sich der Streamer also ordentlich ins Zeug legen müssen. Doch Knossi ist ehrgeizig und feilt sicher an einer narrensicheren Strategie, um sich den Titel als “Dancing Star” zu holen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Let’s Dance sind aber Gesellschaftstänze wie der Walzer oder der Tango gefragt. Damit hatte Knossi bisher wohl eher weniger am Hut. Als er mit 2021 mit einem Teilnehmer-Paar von Let’s Dance sprach und sich ein paar Moves zeigen lassen wollte, sah das noch so aus:

Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Was ist das für eine Sendung? Let’s Dance ist eine Tanzshow, die seit 2006 auf RTL ausgestrahlt wird. Mehr oder weniger prominente Teilnehmer erhalten professionelle Tanzpartner an die Seite und treten gegeneinander an.

Nächster großer Twitch-Streamer wettert gegen das Fernsehen – Knossi bei 7 vs. Wild: „Wie kann man nur so blöd sein?“

Sein letzter größerer TV-Auftritt war wohl die Teilnahme bei der Wok-WM auf ProSieben im November 2022. Danach war Knossi auf YouTube in der Survival-Show 7 vs. Wild zu sehen, bei der er die Zuschauer als unerfahrenster Teilnehmer mit seinem Durchhalte-Vermögen überraschte.

Insert

You are going to send email to