Twitch-Streamer Trymacs verletzt sich bei Wok-WM, Knossi stürzt im großen Finale

Am 12. November fand die TV total Wok-WM statt. Mit dabei waren in diesem Jahr gleich zwei Vierer-Woks, in denen bekannte Streamer und YouTuber aus Deutschland saßen. Beide Teams schafften es jedoch nicht, einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern. Trymacs zog sich zudem eine Verletzung am Knie zu.

Wie lief die WOK-WM für die Streamer? An der Wok-WM nahmen gleich zwei Teams aus Streamern und YouTubern teil:

World Wide Wok Team 1 bestand aus: Knossi, Trymacs, MontanaBlack und Unsympatisch TV.

World Wide Wok Team 2 bestand aus: Papaplatte, Rewi, Laserluca und dem Wildcard-Gewinner Johannes

Im Qualifying machten beide Teams keinen so schlechten Eindruck. Das Team um Trymacs und Knossi landete auf Platz 4, was auch ihrem hohen Gewicht geschuldet war. Das wollte Knossi sogar noch steigern, wie er in einem Talk verriet.

Obwohl das Qualifying vielversprechend war, lief das endgültige Rennen nicht gut für beide Teams.

Trymacs verletzt sich, fällt im zweiten Lauf aus

Wie schlug sich das Team 1? In ihrem ersten Rennen drohte dem Team rund um Knossi und Trymacs fasst ein Sturz. Um diesen Sturz bei fast 100 km/h zu vermeiden, mussten sie ihre Körperteile auf die Eisbahn bringen, was bremste und damit viel Zeit kostete.

Es reichte nur knapp für Platz 8 von 10, was ihnen aber zumindest eine Teilnahme am Finale bescherte. Die letzten beiden Teams flogen direkt in der Vorrunde raus.

Zudem kämpfte Trymacs wohl schon vor dem ersten Lauf mit einer Verletzung aus der Probe, wie Knossi im Interview erzählte. Nach dem Sturz hieß es dann, dass sich Trymacs das Knie geprellt habe und nicht am zweiten Lauf teilnehmen könnte. Das teilte der Streamer über Instagram mit. Stattdessen sprang ein Stuntman ein.

Doch auch der zweite Lauf war nicht von Erfolg gekrönt. Diesmal ließ sich der Sturz nicht vermeiden und Knossi verbrachte einen Teil der Fahrt komplett außerhalb des Woks. Am Ende reichte die Zeit nicht, um oben mitzuspielen und sie behielten ihren Platz 8.

Hier könnt ihr euch den zweiten Lauf der beiden Internet-Teams anschauen:

Wie schlug sich das Team 2? Das Team um Papaplatte und Rewi schaffte es in der ersten Runde nur auf Platz 7 und damit eine Position vor Knossi und Co. Im Finale schafften sie es ebenfalls, etwas schneller als ihre Twitch-Konkurrenz zu fahren.

Am Ende landeten sie jedoch wieder nur auf Platz 7.

Wer gewann die Wok-WM im Vierer? Auf Platz 1 landete das Team Deutschland 3 bestehend aus Ex-Rennrodler Johannes Ludwig, Schauspieler Felix von Jascheroff, Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich und Ex-Skilangläuferin Evi Sachenbacher-Stehle.

Platz 2 belegte das Team Deutschland 2 und auf Platz 3 landete das Team Deutschland 1. Die Favoriten, das Team USA, belegte nur Platz 4. Team Burger King aus der Türkei belegte Platz 5 und das irische Team um Joey Kelly Platz 6.

Was ist überhaupt die Wok-WM? Die Wok-WM wurde 2003 von Stefan Raab ins Leben gerufen, nachdem er bei Wetten dass..?? dies als Wetteinsatz anbot. Dabei fahren die Teilnehmer mit einem Wok aus Stahlblech eine Bobbahn herunter.

Das Event fand von 2003 bis 2015 jedes Jahr statt. Nach dem Rückzug von Stefan Raab aus dem aktiven Fernsehgeschehen wurde das Event ausgesetzt. 2022 fand es erstmals wieder statt.

Habt ihr die Wok-WM geschaut? Oder ist das Event an euch vorbeigegangen? Findet ihr es gut, dass YouTuber und Streamer an solchen Events teilnehmen und kann euch sowas zum Einschalten des Fernsehgeräts bewegen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

