Twitch: Fußball-Event mit Trymacs war riesiger Erfolg – Viele Tore, Elfmeterschießen und 3 Verletzte

Am Samstag, den 2. Juli, veranstaltete der bekannte YouTuber und Twitch-Streamer Trymacs ein Fußball-Event. Er selbst stellte ein Team zusammen und spielte gegen Knossi und seine Mannschaft. Das Match war ein riesiger Erfolg, sowohl von den Zahlen als auch dem allgemeinen Unterhaltungswert.

Was war das für ein Event? Nach dem großen Box-Event von Trymacs gab es am Samstag ein neues Sport-Event. Die beiden Twitch-Streamer Trymacs und Knossi haben jeweils ein Fußball-Team zusammengestellt und sind dann in einem Match gegeneinander angetreten.

In den Teams befanden sich weitere Streamer und YouTuber, Prominente wie Steven Gätjen oder aber Fußballer aus der Kreisliga.

Das Spiel wurde zu einem riesigen Spektakel, auch weil sich die Streamer einige Sonderregeln ausgedacht hatten:

Gespielt wurden drei Halbzeiten mit je 30 Minuten Dauer. Das verschaffte den Streamern etwas mehr Pause innerhalb des Matches.

In den Pausen gab es verschiedene Challenges. So spielten kurzzeitig etwa 3 Promis gegen 50 Kinder, wobei die Promis gnadenlos abgezogen wurden.

Trotz eines deutlichen Siegs gab es am Ende ein Elfmeterschießen – einfach nur zum Spaß.

Das reguläre Match konnten Knossi und sein Team für sich entscheiden, das Elfmeterschießen wiederum ging an Trymacs. Beide versprachen bereits eine Revanche, die im Winter ausgetragen werden soll.

Wer nahm an dem Event teil? Neben den Streamern Trymacs und Knossi waren auch andere bekannte Persönlichkeiten von Twitch und YouTube dabei, darunter EilasN97 – der aktuell größte deutsche Streamer, MontanaBlack, Aaron Troschke, Inscope21 oder UnsympathischTV.

Außerdem fanden sich einige Promis ein, darunter Steven Gätjen, Pietro Lombardi, Gustav Schäfer (der Drummer von Tokio Hotel) und Olivia Jones.

Den Mitschnitt des Events könnt ihr euch hier anschauen:

Sechs Tore und drei verletzte Spieler

Wie verlief das Match? Um 17:04 Uhr wurde der Ball angestoßen. Kommentiert wurde das Spiel von Robby Hunke, der auch für die Sportschau arbeitet.

Über weite Strecken wurde das Match vor allem von den Kreisliga-Spielern getragen. Diese waren deutlich fitter und technisch stärker als die YouTuber, Streamer und Promis.

Positiv stach jedoch Marcel „MontanaBlack“ Eris im Tor von Trymacs hervor. Der hatte einige gute Paraden vorzuweisen, sodass er im Twitch-Chat auch als Marcel Neuer bezeichnet wurde. Trotzdem konnte er die Niederlage seines Teams nicht verhindern.

Trymacs (links) und Knossi (rechts) bei der Seitenwahl.

Zwar ging das Team von Trymacs als Erstes in Führung und sicherte die Führung auch in die erste Halbzeitpause. Doch in Halbzeit zwei gelangen der Ausgleich und die Führung für das Team von Knossi. Am Ende gewann Knossi mit seiner Truppe 4:2.

Während des Spiels kam es aber auch zu unschönen Szenen:

Noch in der ersten Halbzeit verletzte sich Filip Pavlović. Er zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

In der zweiten Halbzeit erwischte es dann Steven Gätjen. Er hat sich am Knöchel verletzt, aber gebrochen ist nichts.

In Halbzeit drei verletzte sich dann Paul von Team Trymacs. Er zog sich eine Verletzung an der Schulter zu.

Was gab es für Challenges? In der ersten Halbzeitpause kam es zum Lattenschießen. Ein Zuschauer gewann zusammen mit Pietro Lombardi und bekam ein Trikot mit der Unterschrift von Luka Modrić.

In der zweiten Halbzeitpause spielten dann Knossi, Dave und Fritz Meinecke gegen 50 Kids. Die Kids gewannen deutlich mit 7:0.

Am Ende des Matches kam es zudem zu einem Elfmeterschießen. Das gewann das Team von Trymacs mit 4:1.

Über 140.000 gleichzeitige Zuschauer

Wie kam das Event an? Während des Fußballspiels schauten auf dem Twitch-Kanal von Trymacs über 140.000 Menschen gleichzeitig im Peak zu. Das macht das Event zu dem Livestream mit den meisten Zuschauern weltweit am Samstag. Er ließ damit auch Shoutcasts zur LEC in LoL, zu Rocket League und Summer Games Done Quick hinter sich.

Über die gesamten vier Stunden kam das Event auf durchschnittlich über 104.000 Zuschauer (via Sullygnome). Auch das ist Platz 1 am Samstag und Platz 3 in den letzten 7 Tagen. Knossi veranstaltete später zudem noch einen „Aftershow Stream“ mit 68.550 Zuschauern im Peak.

Hinzu kamen hunderte Zuschauer vor Ort und viel positives Feedback in den Kommentaren. Es ist also wenig überraschend, dass die beiden Streamer bereits eine Revanche planen.

Auf der Tribüne waren hunderte Fans vor Ort.

Für Trymacs allerdings nimmt das Thema Fußball noch größere Ausmaße an. Sein Team soll künftig in der Kreisklasse B, mit größtenteils der gleichen Besetzung, regelmäßig spielen. Er versprach bereits Vlogs aus dem Training und Livestreams von den Matches.

Was sagt ihr zu diesem Event? Habt ihr das Match verfolgt oder interessiert euch Fußball nicht?

Trymacs hat neben dem Fußball-Event gerade auch großes im Spiel Clash of Clans vor. Denn das zerstört er mit seiner Community gerade:

