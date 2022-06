Früherer LoL-Streamer pulverisiert Allzeit-Rekord für meiste Zuschauer auf Twitch – 3,35 Millionen

Noch 2022 bekommt Conan Exiles die Erweiterung Age of Sorcery. Im Video erklären die Entwickler, was euch erwartet.

Heute zockt er nur noch ab und an mal in seinem Stream Spiele wie LoL, Minecraft oder FIFA, sonst ist er viel in „Just Chatting“ unterwegs.

Wer ist Ibai? Ibai hat eine „typische Streamer“-Karriere hinter sich: Er wurde mit Inhalten zu einem ganz bestimmten Spiel bekannt, in seinem Fall mit League of Legends.

Wie hat er diesen Rekord aufgestellt ? Am 25. Juni hatte Ibai ein großes Box-Event organisiert „La Velada Del Año II”. Es sollte das „Event des Jahres“ sein. Bereits 2021 hatte er so ein Event gehostet und riesige Erfolge erzielt.

Am Samstag, dem 25. Juni, wurde der Allzeit-Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer auf Twitch gebrochen. Mit 3,35 Millionen Zuschauern hält den Rekord jetzt der Spanier Ibai Llanos Garatea: Er organisierte und übertrug fünfeinhalb Stunden lang eine Mischung aus Box-Event und Show. Populär wurde Ibai 2014 mit seinen Streams zu League of Legends , seitdem ist er explodiert.

