Bei neuen Game-Releases 2022 sieht es düster aus, aber es gibt Hoffnung

Auch wenn die E3 dieses Jahr nicht stattfand, gab es Ersatz in Form des Summer Game Fests, des Xbox & Bethesda Showcases und weiterer kleinere Events. Was wurde dort gezeigt und was davon werden wir noch dieses Jahr spielen? Wir sprechen darüber in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

In den vergangenen Wochen gab es jede Menge Neuigkeiten zu den Spielen, die wir in naher und ferner Zukunft erleben werden. Vor allem der Xbox & Bethesda Showcase hat eine große News nach der anderen geliefert.

Was dabei aber direkt auffällt, ist die Abwesenheit von AAA-Games als Neuankündigung. Die großen Highlights in dem Segment waren:

Das waren alles schon bekannte Titel und die meisten Highlights sind erst für 2023 geplant. Trotzdem gibt es für 2022 noch neue Spiele-Releases, mit Hogwarts Legacy sogar einen im AAA-Segment. Darüber hinaus wurden während der Showcases auch etliche Indie-Games gezeigt, die ziemlich spannend aussehen.

Leya und Benedict schauen auf die Events zurück und sprechen darüber, was uns im Jahr 2022 noch erwartet.

Hier könnt ihr den Podcast auch hören:

Wir bieten obendrein Sonderfolgen, in denen Gäste aus verschiedenen Bereichen bei uns im Podcast auftreten. Dazu gehören zum Beispiel der Gründer von Tibia: Stephan Vogler oder die Jungs des LoL-E-Sport-Teams Eintracht Spandau.

