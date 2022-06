Eine halbe Sekunde im neuen Trailer von Redfall lässt mich zweifeln, ob es wirklich gut wird

Mit Find Your Next Game wollen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GamePro neue Spiele vorstellen. Die erste Ausgabe fand im Jan...

Ich werde Redfall testen und dem Titel eine Chance geben. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm, auch wenn mein Hype nun doch ordentlich gedämpft ist. Zur Not gehe ich dann halt zurück zu Nightingale:

In der Vorschau von der GamePro zu Redfall mit Interview zeichnet sich ein Bild von einer offenen Welt, weniger Missions-Gameplay wie in Left4Dead. Ich hoffe sehr, dass sich Redfall nicht allzu stark an Borderlands orientiert – sonst verliere ich sicherlich schnell die Lust.

„Dann nutz‘ halt einfach, was du magst!“ – Ja, haha. Ich spiele meinen Charakter gerne so gut wie möglich und stehe auf Herausforderungen. Wenn ich den ganzen Tag Excel-Tabellen vergleichen möchte, um das eine Prozent besser zu werden mit der einen Waffe, dann würde ich EVE spielen.

Der Anfang ist nicht so furchtbar spannend. Vampire haben eine Stadt übernommen, die Sonne ausgesperrt und einen See ausgetrocknet. Irgendwelche Kultisten feiern die Blutsauger und die wenigen Überlebenden wehren sich, yadda yadda.

