Xbox & Bethesda Showcase 2022: Alle News und Trailer im Live-Ticker – Kommen Starfield und Diablo 4?

Heute, am Sonntag, den 12. Juni, stellen Xbox und Bethesda in ihrem Showcase vor, was euch in Zukunft erwartet. Als eine Art eigener Ersatz für die E3 erfahrt ihr dort, was alles geplant ist. MeinMMO begleitet die Show für euch im Live-Ticker, damit ihr nichts verpasst.

Was ist das für ein Event?

Ähnlich wie beim Summer Game Fest 2022 werden heute Abend viele Trailer erscheinen, teilweise zu neuen Projekten und teilweise Infos zum Stand bestehender Spiele.

Anders als beim Summer Game Fest stellt der Showcase jedoch vor allem Spiele von und für Xbox und PC sowie aus dem Hause Bethesda vor.

Innerhalb von 90 Minuten werdet ihr hier mit Infos und Trailern bombardiert, teilweise unterbrochen von kurzen Gesprächen mit den Entwicklern.

Wann und wo kann ich zusehen? Die Show beginnt heute, um 19:00 Uhr deutscher Zeit und soll bis 20:30 Uhr gehen.

Xbox hat einen eigenen Twitch-Stream laufen und wird ebenfalls auf YouTube zu finden sein. MonstersAndExplosions, der gemeinsame Stream von GameStar, GamePro und MeinMMO, wird das Event ebenfalls für euch begleiten und bietet noch weitere Infos und Events rund um die Show. Der Stream startet bei uns bereits ab 17:00 Uhr mit der Aufwärmrunde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das erwarten wir: Es gab dieses Jahr relativ wenige Leaks und Infos im Vorfeld. Allerdings sind mindestens 2 große Titel im Gespräch. Der erste ist Starfield, auch wenn es erst 2023 erscheint, zu dem endlich Gameplay gezeigt werden soll. Ob auch ein Release-Datum kommt, muss ich zeigen.

Der zweite große Titel ist Diablo 4. Die Beta-Registrierung für Diablo 4 startete kurz vor dem Stream. Da Microsoft aktuell dabei ist, Diablo-Macher Blizzard zu kaufen, vermuten nun viele Fans, dass heute Abend endlich mehr Infos zum Spiel kommen.

Zu den weiteren Vermutungen zählen:

Wolfenstein 3 – Das Team hier hat „eine große Vorfreude“ auf den Stream

ein Trailer zum neuen Indiana-Jones-Spiel

mehr zu Halo und Forza

weitere Infos zu Fallout 76 und der Erweiterung The Pitt

Fable und Perfect Dark bekommen vermutlich keine neuen Infos

Bethesda und Xbox bringen Showcase-Event im Juni – Lohnt es sich für Fans von Fallout und Elder Scrolls?

Zu unseren persönlichen Vermutungen und Hoffnungen zählen mehr zum neuen Koop-Spiel Redfall. Hier wären Gameplay oder sogar ein Beta-Termin langsam angebracht.

MeinMMO-Autor Max Handwerk hofft außerdem inständig auf ein neues Guitar Hero. Die Reihe wurde von Activision produziert und Xbox-Chef Phil Spencer kündigte vor der Übernahme an, dass er viele alte Klassiker gerne wiederbelegen würde. Vielleicht fängt es damit ja an – auch wenn der Kauf noch nicht ganz über die Bühne gegangen ist.

Was sind eure Erwartungen?