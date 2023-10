3 neue Spiele, die ihr mit dem PC Game Pass jetzt für unter 15 € spielen könnt

Wer Spiele lieber am Stück durchzockt, kann mit dem Game Pass für Xbox und PC viel Geld sparen. MeinMMO stellt euch 3 Spiele vor, die erst in den letzten Wochen erschienen sind und die ihr jetzt schon für unter 15 Euro zocken könnt.

Was sind das für Spiele? Wir stellen euch hier Neuerscheinungen vor, die bereits am ersten Release-Tag im Game Pass zu bekommen waren. Es handelt sich dabei um AA- und AAA-Titel verschiedener Genres.

Die Spiele sind deswegen interessant, weil sie jedes für sich bereits zwischen 30 und 60 Euro kosten würden, wenn ihr sie kauft. Im Game Pass bekommt ihr sie zusammen für einen Bruchteil des Preises, unter Umständen sogar umsonst.

Was kostet der Game Pass? Je nachdem, welche Version vom Game Pass ihr haben wollt, zahlt ihr unterschiedlich viel Geld:

der PC Game Pass (inklusive EA Play) kostet 9,99 € im Monat

für den Xbox Game Pass zahlt ihr 10,99 € pro Monat

wer beide Plattformen nutzt oder Online-Multiplayer auf Xbox benötigt, bekommt den Game Pass Ultimate für 14,99 € im Monat

ihr findet die angebote zum Game Pass auf der offiziellen Website

Alternativ könnt ihr ein Probe-Abo für 14 Tage abschließen und zahlt damit nur einen Euro. Außerdem könnt ihr euch von anderen Abonnenten einladen lassen und so 14 Tage lang vollkommen kostenlos zocken. Ideal, wenn ihr einen Urlaub plant und ein paar Spiele zum Zocken braucht.

Starfield

Stafield ist das neuste Rollenspiel von Bethesda, den Machern von Fallout und The Elder Scrolls. Statt in einer Fantasy-Welt oder in einem postapokalyptischen Szenario, spielt ihr aber in der fernen Zukunft – mit Raumfahrt und fremden Planeten.

Das Spiel ist ein klassisches Bethesda-RPG, in dem ihr leveln könnt, Talentpunkte in verschiedene Skills steckt und unterschiedliche Quests erledigt. Ihr reist mit Begleitern durch die Welt, mit denen ihr sogar eine Romanze eingehen könnt.

Das große Feature von Starfield ist der Schiffsbau, mit dem ihr euch ein eigenes Raumschiff bauen und sogar fliegen könnt. Je nachdem, ob ihr lieber einen schweren Frachter, ein großes Schlachtschiff oder einen wendigen Jäger haben wollt, könnt ihr einzelne Bauteile kombinieren.

Mehr zum Thema Der Chef von Starfield erklärt: „Der Game Pass macht mich irre“ von Patrick Freese

Auch, wenn Starfield ein wenig hinter den Erwartungen einiger Fans zurückbleibt und noch unter etlichen Bugs leidet, kann das Spiel mit ordentlichen Bewertungen aufwarten:

GameStar vergibt eine 81, aber kritisiert das Fehlen von Weltraum

GamePro bewertet mit 82 Punkten und lobt vor allem Story und Umfang

auf Steam ist Starfield mit 75 % größtenteils positiv

Bewertung im Game Pass: 3,3 von 5 Sterne

Übrigens: Bethesdas Survial-Game Fallout 76 ist ebenfalls im Game Pass enthalten.

Lies of P

Wenn euch die Souls-Spiele begeistern und ihr Bloodborne nur nicht gespielt habt, weil euch eine PlayStation fehlt, ist Lies of P genau das richtige Spiel für euch. Ihr spielt in Lies of P die zum Leben erwachte Puppe des berühmten Geppetto, Pinocchio.

Das Setting macht Lies of P so besonders: in der barocken Stadt Krat sind Puppen, die den Menschen eigentlich helfen sollen, wahnsinnig geworden. Sie schlachten alles und jeden ab und ihr sollt nun die wenigen Überlebenden retten.

Souls-typisch stehen euch dazu verschiedene Waffen und Builds zur Verfügung. Ihr kämpft gegen „einfache“ Gegner und harte Bosse, kommt dabei weiter in der Story voran und deckt mehr Geheimnisse über die Hintergründe des Wahnsinns auf. Im Vergleich zu anderen Soulslikes fühlt sich Lies of P allerdings ein wenig schwieriger an:

Mehr zum Thema Lies of P hat mich so sauer gemacht, dass ich es vor Wut beendet habe und nachts ins Fitnessstudio gefahren bin von Benedict Grothaus

Was das Spiel von anderen Soulslikes unterscheidet, sind die erweiterten Systeme der Legionswaffen und der P-Organe. Ihr habt stets eine sekundäre Waffe an eurem Arm verbaut, die je nach Typ unterschiedliche Effekte hat. Außerdem gibt es mit P-Organen einen zweiten Skill-Tree, mit dem ihr euren Build verfeinern könnt.

Lies of P kommt ziemlich gut an, obwohl eine kurzfristige Änderung vor Release für Unmut sorgte:

GameStar sagt, die Spielwelt sei atmosphärisch und begeistert sich fürs Gameplay, vergibt 92 Punkte

GamePro bewertet mit 83 Punkten, vor allem das Design um Waffen und Bosse wird gelobt

Spieler auf Steam bewerten Spieler Lies of P mit 85 % sehr positiv

im Game Pass kommt Lies of P auf 3,6 von 5 Sternen

Payday 3

Die Payday-Reihe gehört seit Jahren zu den beliebtesten Serien im Bereich des taktischen Koop-Spiels. Ihr spielt als Verbrecherbande, die Raubzüge plant und durchführt, um die ganz große Kohle zu machen.

Payday besticht dabei vor allem mit seiner Härte: jeder Fehler wird bestraft, gerade als Einsteiger, aber auch als Fortgeschrittener werdet ihr vermutlich häufiger scheitern als abkassieren. Genau das will das Spiel aber auch leisten. Ihr sollt planen. Payday 3 wird von Fans der Reihe jedoch dafür kritisiert, dass genau diese aufwendige Planung viel zu kurz kommt.

Am besten zockt sich Payday im Koop mit Leuten, mit denen ihr genaue Taktiken besprechen könnt. Das Spiel klappt aber auch solo mit Bots. Payday 3 führt die Reihe fort und bringt neue Heists, neue Waffen und Masken ins Spiel.

Anders als die Vorgänger herrscht bei Payday 3 allerdings eine Online-Pflicht. Das, zusammen mit Bugs und Performance-Problemen, sorgt zum Release für eine katastrophale Bewertung auf Steam. Die Bewertungen sagen:

GameStar straft Payday 3 mit 53 Punkten ab, eine Abwertung von 20 Punkten wegen der Server-Probleme zum Launch

auf Steam ist Payday 3 mit 35 % größtenteils negativ

70 % der Nutzer im Game Pass geben nur einen Stern, hier kommt Payday 3 auf 1,8 von 5 Sternen

Wenn ihr euch für Payday interessiert, solltet ihr im Game Pass gerade eher zu den älteren Teilen greifen und darauf warten, dass die Probleme bei Payday 3 behoben werden.

Empfehlungen und Klassiker aus dem Game Pass

Als Gamepass-Abonnent habt ihr nicht nur Zugang zu neuen Blockbuster-Spielen, sondern bekommt dazu eine Auswahl an Indie-Titeln und sogar Spiele von früher. Ein paar persönliche Empfehlungen des Autors sind:

Frostpunk, ein Aufbau-Spiel und eines der besten Survival-Games aktuell. Teil 2 ist bereits in Arbeit

This War of Mine von den gleichen Machern, ein Story-Spiel, in dem ihr schwierige Entscheidungen der Zivilbevölkerung nach einem Krieg treffen müsst

Total War: Warhammer 3, eines der größten Strategiespiele überhaupt, mit einem riesigen kostenlosen DLC

Hellblade: Senua’s Sacrifice, eines der besten Story-Spiele

Doom Eternal, ein actionreicher Shooter gegen die Horden der Hölle

Mit der Dragon Age -Saga über EA Play habt ihr außerdem einige der besten Rollenspiele aller Zeiten im Game Pass Ultimate. Wenn euch der Sinn nach Nostalgie steht, bietet der Game Pass zudem The Bards Tale und Dungeon Keeper – Spiele, die meine Kindheit geprägt haben.

Wenn der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard durch kommt, könntet ihr vielleicht bald noch mehr Blockbuster im Game Pass begrüßen:

Der größte Alptraum von Sony wird wahr: Xbox-Chef will Call of Duty in den Game Pass packen