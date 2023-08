In Payday 3 erwarten euch ähnliche Aufträge, wie schon in seinem beliebten Vorgänger. Im Koop mit bis zu 4 Spielern wird hier geraubt und gestohlen, was das Zeug hält. Dabei habt ihr in den meisten Aufträgen die Wahl, ob ihr sie mit Maschinengewehr, Explosionen und viel Krach und Polizei angehen möchtet, oder lieber mit Schalldämpfer, Messer und Störsender bewaffnet, auf leisen Sohlen unterwegs seid. Durch einen gewissen Zufallsaspekt innerhalb der Missionen bleiben diese immer unterschiedlich und bieten hohen Wiederspielwert. Eine Single-Player-Kampagne soll Payday 3 nicht bieten, jedoch könnt ihr mit KI gesteuerten Partnern in die Missionen starten.