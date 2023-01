Payday 3 beantwortet Fragen zum Spiel, Charakteren und Location

Der Shooter Payday 3 wird im Jahr 2023 auf Steam veröffentlicht. Wir zeigen euch hier Fragen und Antworten mit Details zum neuen Game.

Was ist Payday 3? Seit einigen Jahren ist Payday 2 ein beliebter Titel auf Steam, der besonders im Koop richtig viel Spaß macht. Gemeinsam arbeitet ihr an Raubüberfällen und könnt diese leise und unentdeckt oder laut mit viel Wumms lösen. Zum Jahresanfang 2023 gab das Team bekannt, dass Payday 3 noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Ein Frage-und-Antwort-Post des Teams klärt nun kurz ein paar Themen, die nach der Ankündigung in der Community erneut aufkamen.

Payday 3 über Release, Engine, Charaktere, Location, PlayStation und Xbox

Mit einem Teaser-Video stimmt euch das Team schon mal auf den Release von Payday 3 ein:

Das sagt das Team: In einem Community-Post (via Steam) erklärt Elisabeth, die Community Managerin von Starbreeze, dass es viele Fragen zum Spiel gibt und man die Antworten darauf offiziell liefert. Einige Details wurden bereits früher in Entwickler-Videos und Streams bestätigt.

Wann ist das Release Datum von PAYDAY 3? Bisher wurde nur 2023 kommuniziert. Das genaue Datum soll zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Mit welcher Engine wird das Spiel entwickelt? Mit der Unreal Engine. Welche Charaktere werden in PAYDAY 3 vorkommen? Die Rückkehr der ursprünglichen Gang Dallas, Chains, Hoxton und Wolf wurde bestätigt. Wo wird das Spiel spielen? PAYDAY 3 ist in New York angesiedelt. Wird das Spiel auch auf Konsolen erhältlich sein? Ja, PAYDAY 3 wird für PlayStation und Xbox erhältlich sein. Da das Spiel jetzt in der Unreal Engine entwickelt wird, kann das Team sicherstellen, dass die PC- und die Konsolenversion das gleiche Spiel sind und keine separaten Spiele. Was ist der Preis von PAYDAY 3? Das wurde bisher noch nicht bestätigt. Informationen dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Was ist noch zu Payday 3 bekannt? Details zu Payday 3 sind leider noch recht dünn. In Vergangenheit gab es bereits Infos von den Entwicklern, wie die Bestätigung der Gang oder dem Austragungsort in New York.

Zeitlich spielt Payday 3 einige Jahre nach Payday 2. Es heißt, dass eine neue Bedrohung die Gang aus dem vorzeitigen Ruhestand geholt hat. Zudem soll es auch wieder 4-Spieler-Koop geben.

Seid ihr jetzt wieder auf den Geschmack der Raubüberfälle gekommen? In Juweliere, Banken oder Lagerhallen einbrechen und Schmuck, Bargeld und Kunstwerke stehlen? Gerade gibt es Payday 2 im Wintersale von Steam im Angebot. Doch das gilt nur noch bis zum 5. Januar. Ihr solltet euch also beeilen.