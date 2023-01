Payday 2 gibt’s gerade für 1 € auf Steam – Überzeugt auch 10 Jahre nach Release noch zahlreiche Spieler

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

So müsst ihr etwa eine Bank ausrauben oder Drogen transportieren. Das Ganze macht ihr in der First-Person-Perspektive, wobei euch überlassen bleibt, ob ihr lieber strategisch und unauffällig handelt oder doch lieber um euch ballert und rohe Gewalt nutzt.

Was ist Payday 2 für ein Spiel? In dem Spiel führt ihr alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Personen kriminelle Aufträge aus.

Insert

You are going to send email to