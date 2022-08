Das neue Spiel der Payday-Macher setzt voll auf Multiplayer, soll „weniger Hardcore“ werden

Das neue MMORPG Mad World wirft euch in eine Welt, in der Dämonen die Menschen unterdrücken. Jetzt steht der Start der Closed Beta bevor.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Allerdings merkte Andersson an, dass die Einstiegshürde zur Not sogar gesenkt werden könne. Das neue Spiel setze schließlich auf viele Spieler und eine Koop-Erfahrung und zu viel Hardcore würde die Spielerschaft stärker eingrenzen.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Aus dem Gespräch konnte ich grob heraushören, dass vermutlich so etwas wie dynamische Schwierigkeit geplant sein könnte. Zumindest klang es so, als wären Gruppen von zwischen 1 und 4 Spielern möglich – allerdings ohne Gewähr, dass das auch stimmt.

In unseren anderen Spielen […] hatten wir immer einen 4-Spieler-Koop. Dieses hier ist flüssiger, nicht einfach nur für 4 Spieler gebalanced. Wir versuchen, interessantere Setups dafür zu finden, wie sich das Spiel spielen lässt […] Vielleicht will ich mit 3 anderen Leuten am Freitag zocken, und Montag dann alleine oder mit Fremden oder so.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Auf der gamescom sprach ich mit dem CEO von 10 Chambers, Ulf Andersson. Der hat damals das Studio gegründet, das Payday: The Heist und Payday 2 entwickelt hat und arbeitete dort auch als Entwickler am Spiel. Nun plant er einen neuen Titel.

In Payday spielt ihr Bankräuber, die einen Überfall erfolgreich abschließen müssen mit allen Hürden, die sich auch im echten Leben so stellen würden: Alarmanlagen, gesicherten Safes und Polizei. Die Reihe gilt als absolutes Hardcore-Game, da jeder Fehler hart bestraft wird.

Insert

You are going to send email to