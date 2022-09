Das neue Action-RPG Flintlock sieht sich „zwischen God of War und Elden Ring“, lockt mit einzigartigem Setting

Auf der gamescom 2022 wurden etliche neue Spiele vorgestellt und exklusive, erste Einblicke in die kommenden Titel gegeben. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte sich Flintlock: The Siege of Dawn im Gameplay ansehen und sieht darin das ideale Spiel für alle, die nach Elden Ring neues Futter brauchen.

Was ist Flintlock? Anfang 2022 wurde das neue Action-RPG im Dark-Souls-Stil vorgestellt. In Flintlock: The Siege of Dawn spielt ihr die Soldatin Nor Vanek, die als Teil der Armee die Reste der Menschheit zu schützen versucht.

Denn die Untoten strömen in die Welt, nachdem die Alten Götter zurückgekehrt sind und die Tore zur Unterwelt aufgestoßen haben. Mit Axt, Pistole und einem knuffigen, magiebegabten Begleiter stellt ihr euch untoten Fußsoldaten, Minibossen und den Göttern selbst.

Als beim Xbox & Bethesda Showcase erstes Gameplay gezeigt wurde, war ich sofort begeistert von Flintlock und habe es mir nun auf der gamescom 2022 noch einmal genauer angesehen.

Die Entwickler zeigten dort einen Live-Durchlauf mit mehreren Kämpfen und beantworteten mir einige Fragen zum Spiel und der Welt. Den neusten Trailer mit Gameplay von der gamescom haben wir hier für euch:

Das Gameplay sieht vielversprechend aus, die Welt absolut abgefahren

Das habe ich im Gameplay gesehen: In der kurzen Hands-Off-Session zeigten mir die Entwickler das Kampfsystem und die Welt von Flintlock. Vom Gameplay her erinnert das Spiel stark an die genrebegründenden Soulsborne-Spiele.

Mit Axt und Pistole schnetzelt sich einer der beiden Entwickler durch Gegner und tritt gegen Elite-Gegner und später sogar einen der alten Götter an. Dabei zeigt er Variationen von Nah- und Fernkampf sowie Magie und Ausweichsprünge, um die Kämpfe zu meistern.

Das Setting orientiert sich zwar eher am frühen 19. Jahrhundert, nutzt etwa Schwarzpulver und Steinschlosspistolen als besondere Spielelemente. Flintlock ist dazu aber mit vielen Fantasy-Elementen gespickt und hat völlig abgedrehte Charaktere, wie ihr sie auch aus etwa Dark Souls kennt.

Als Beispiel zeigen mir die Entwickler einen Untoten, der rein aus Händen besteht. Untote gehen in ihrem Nachleben den Tätigkeiten nach, die sie im Leben schon gerne gemacht haben. Diese Hände sind besessen davon, guten Kaffee anzubieten und haben deswegen „Coffee Shops“ eröffnet, die als Schnellreisepunkt dienen.

Dieser seltsame Coffee-Shop-Besitzer hat mich sofort an Dark Souls erinnert.

Allerdings wird die Story nach aktuellen Stand leider nicht auf Deutsch vertont, nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Man wolle aber nicht ausschließen, dass eine vertonte Synchronisation noch kommt.

Wie viel „Souls“ steckt in Flintlock? Flintlock übernimmt viele Funktionen, die Veteranen der Soulsborne-Spiele bekannt vorkommen dürften. So sind Paraden, Hinterhalte und verschiedene Angriffs-Combos Teil des Gameplays.

Ein interessanter Kniff: je nachdem, wie ihr angreift, erhaltet ihr von Gegnern anderen Loot. Tötet ihr sie mit der Pistole, erhaltet ihr Rüstung. Tötet ihr sie mit der Axt, erhaltet ihr Munition. Magie dient zur Unterstützung, um etwa Gegner zu schwächen oder zu betäuben.

Es wird außerdem ein Skill-System geben, das wir allerdings noch nicht live gesehen haben. Ihr werdet aber verschiedene Builds bauen können, die unterschiedliche Schwerpunkte haben wie: dunkle Magie, Axt und Rüstung oder Pistolen und Sprengstoffe.

Das Highlight der Vorstellung: der Kampf gegen einen Alten Gott.

Flintlock verfolgt allerdings einen Ansatz, der mehr in Adventure- und Arcade-Ansätze geht. Es ist etwa möglich, richtig zu springen und sogar notwendig. Im gezeigten Bosskampf kamen einige Angriffe so, dass sie nur durch zeitige Sprünge zu vermeiden waren.

Auch Reise-Fertigkeiten wie Doppelsprünge und kurze Flüge mit eurem Fuchs gehören dazu und sind notwendig, um geheime Pfade zu entdecken. Flintlock mischt hier mehrere Genres.

Ein Soulslike „zwischen God of War und Elden Ring“

Auf die Frage hin, wo sich die Entwickler in etwa zwischen Dark Souls und Horizon: Zero Dawn sehen würden, kam die Antwort: „Interessanter Vergleich. Wir würden eher sagen, in der Mitte zwischen Elden Ring und God of War.“

Der Fokus des Spiels liege dabei auf der Narrative und der Kommunikation von Nor mit ihrer Umwelt. Das Universum solle sich lebendig und groß, die Story tiefgehend anfühlen. Es sei, als habe man gleichermaßen einen Film und ein Spiel gemacht.

Was mich aber besonders begeistert hat, ist die Sprache der Götter. Diese ist nicht einfach wirres Gebrabbel, sondern eine laut Entwickler tatsächlich mit Hilfe von Linguisten entwickelte Sprache.

Zugleich will Flintlock im Herzen ein Soulslike sein und kommt mit entsprechender Herausforderung – und einem kontroversen Feature: Schwierigkeitsgraden. Etwas, das im Souls-Genre eigentlich verpönt ist. Der Chef meint:

Die Community will wissen, dass sie ein Spiel gemeistert haben, das sie auf die Probe stellt. […] Die Schwierigkeit daran war, dass man nicht einfach Schwierigkeitsgrade einführen kann, um das Spiel leichter zu machen. Denn das Herz des Spiels ist dieser schmale Grat, den man immer spüren muss. […] Spielst du im Hardmode, dann hast du diesen schmalen Grat immer und bekommst die volle Soulslike-Erfahrung. […] Spielst du im Storymodus, dann bekommst du die tiefgehende Story in Gänze mit.

Dabei ist anzumerken, dass sie gesamte Story auch leicht greifbar sein soll, ohne dass man sich durch zig Wiki-Artikel graben muss, wie es in den originalen Soulsborne-Spielen gerne der Fall ist.

Die Nähe zu Elden Ring zeigt sich allerdings auch durch optionale Bosse in Flintlock, die man in der Open World in beliebiger Reihenfolge erledigen kann für zusätzliche Belohnungen.

Flintlock erscheint Anfang 2023, aber ohne Koop

Wann und wo erscheint Flintlock? Das neue Action-RPG soll noch im 1. Quartal 2023 für PlayStation, Xbox und PC (Steam und Epic) erscheinen. Wie viel es kosten wird, wissen wir allerdings noch nicht.

Gibt es einen Multiplayer? Nein. Wie mir die Entwickler erklärten, wollte man sich mit Flintlock voll auf die Story fokussieren. Es gibt also weder einen Koop-, noch einen PvP-Modus, wie man sie etwa aus Invasionen kennt.

Allerdings sind noch weitere Spiele im Universum geplant. Der Plan sei, Flintlock mit weiteren Spielen auszubauen. Da Ashen, das Vorgänger-Spiel des Studios, bereits einen Koop-Modus hatte, kann es sein, dass spätere Teile Multiplayer unterstützen.

Mein Eindruck von Flintlock ist durchweg positiv. Schon bei den Ersatz-Shows der E3 2022 war das Spiel für mich eines der Highlights, zumal mich selten genutzte Settings wie hier das Zeitalter der Steinschlosspistolen unheimlich reizen.

Obwohl ich in Soulslike-Spielen grundsätzlich hart kassiere, freue ich mich auf Flintlock, zumal es mit dem Story-Modus und den etwas mehr an Adventures erinnernden Spielmechaniken genau meine Nische treffen könnte. Zugleich sollte der Hardmode ideal für alle sein, die so langsam in Elden Ring nichts mehr zu tun haben und auf das nächste Soulslike warten.

Leider wird Flintlock ein Singleplayer-Game, aber ein wenig abschalten ohne Stimmen im Ohr ist sicherlich eine angenehme Abwechslung. Und wer doch Koop in seinen Spielen braucht, für den kommt The Last Oricru:

