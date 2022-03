Braucht Elden Ring einen Easy Mode? Ihr habt eine deutliche Meinung

Um den Schwierigkeitsgrad von Elden Ring wird eine hitzige Diskussion geführt. Braucht das Spiel einen Easy Mode oder nicht? Wir haben nach eurer Meinung gefragt und ihr habt uns zahlreich geantwortet.

Das war die Diskussion: Seit dem Release von Demon’s Souls haben die Spiele von FromSoftware den Ruf erlangt, knüppelhart und gnadenlos zu sein. Sie geben den Spielern nicht die Hilfe an die Hand, die andere Spiele bieten und gegen viele Bosse muss man oft stundenlang ankämpfen.

Entsprechend entfachte der Release des neuesten SoulsBorne-Spiels Elden Ring eine Diskussion um den Schwierigkeitsgrad der Spiele.

Ein Teil der Spieler fühlt sich ausgeschlossen, weil sie die Herausforderungen der SoulsBorne-Games nicht schaffen. Entsprechend wünschen sie sich einen Easy Mode, um dennoch an der Erfahrung teilhaben zu können und die große Welt von Elden Ring zu erkunden.

Ein anderer Teil der Spieler ist allerdings gegen einen Easy Mode. Die SoulsBorne-Spiele bieten genug Möglichkeiten, die die Herausforderungen um einiges leichter machen. Außerdem würde ein Easy Mode einen Teil der Identität der Spiele zerstören, so dieser Teil der Community.

Die Meinungen dazu gehen extrem auseinander und deshalb haben wir auf MeinMMO euch gefragt, was ihr von der Schwierigkeit in Elden Ring haltet.

Das war die Stimmenverteilung: Insgesamt haben an der Abstimmung zum Zeitpunkt der Auswertung 1.557 Leserinnen und Leser teilgenommen. Jeder hatte nur eine Stimme und die Wahl konnte nicht rückgängig gemacht werden.

Insgesamt haben sich gegen einen Easy Mode in Elden Ring etwa 72,32 % ausgesprochen:

Ich finde den Schwierigkeitsgrad gut, deshalb bin ich gegen einen Easy Mode: 54,72 %

Ich finde den Schwierigkeitsgrad zu leicht, deshalb bin ich gegen einen Easy Mode: 8,67 %

Ich finde es zu schwer, aber ich bin trotzdem gegen einen Easy Mode: 8,93 %

Die Befürworter eines Easy Mode kamen auf insgesamt etwa 28,32 %:

Ich finde den Schwierigkeitsgrad gut, bin aber trotzdem für einen Easy Mode: 13,74 %

Ich finde es zu schwer, deshalb bin ich für einen Easy Mode: 13,36 %

Ich finde den Schwierigkeitsgrad zu leicht, aber bin trotzdem für einen Easy Mode: 1,22 %

Die große Mehrheit von über 50 % fand dabei, dass der Schwierigkeitsgrad von Elden Ring genau richtig ist und an ihm nichts geändert werden soll.

Der Schwierigkeitsgrad von Elden Ring: Wie hart ist das Action-RPG wirklich?

Diese Kommentare gab es

Das sagen die Gegner des Easy Mode: In den Kommentaren fanden sich zahlreiche Gegner des Easy Mode in Elden Ring. Viele von euch schrieben, dass der Schwierigkeitsgrad genauso gut ist, wie er ist. Man muss sich in das Spiel nur reinfuchsen.

Zudem ist der Schwierigkeitsgrad für das Erfolgserlebnis, das die SoulsBorne-Spiele definiert, zwingend notwendig. Wenn alles zu einfach wäre, dann würde es auch kein besonderes Siegesgefühl geben, wenn man die Herausforderungen des Spiels überlebt.

Das ganze Spiel ist auf diesen Schwierigkeitsgrad konzipiert, das macht das Genre aus. Daher kann ich absolut nicht verstehen, wieso immer jeder alles zocken will nur, um es mal selbst erlebt zu haben? Das find ich schon ein Unding, als es in WoW damit begonnen hatte […] MeinMMO-Leser Nico

Die Schwierigkeit, die Gefahr, die hinter jeder Ecke lauert, macht das Spiel zu 50 % aus. Das würde verloren gehen. Wenn dich das Jumpscare-Skelett nicht oneshottet, hat es keinen Gefahrenpotenzial und das führt dazu, dass es langweilig wird. Fromsoftware möchte, dass jeder dieselben Grundvoraussetzungen hat. Hinter dem Konzept steckt quasi ein Großteil des Gamedesigns. MeinMMO-Leser Alex

Zudem ist der Schwierigkeitsgrad ein Teil der Identität von Elden Ring und anderer SoulsBorne-Spiele. Die Entwickler haben diese Games mit einer bestimmten Vision erschaffen und haben aus diesem Grund eine so große Beliebtheit erlangt.

Die Einführung eines Easy Mode würde daher gegen die DNA der Spiele gehen und das ganze Genre verändern.

Denke nicht, dass es einen easy Mode braucht. Die Entwickler haben sich dabei etwas gedacht und ihre Vision des Spiels auch erschaffen und das kann man durchaus so respektieren, auch wenn es heißt, dass man das Spiel dadurch selber vielleicht nicht spielt. MeinMMO-Leser Neowikinger

Andere argumentieren, dass Elden Ring nicht so schwer ist, wie der Ruf des Spiels erscheinen lässt. Das Game biete vor allem im Vergleich zu früheren SoulsBorne-Spielen viel mehr „Cheese-Möglichkeiten“, also Wege, die schwierigen Parts umzugehen oder sie um ein Vielfaches leichter zu machen.

Dazu gehört zum Beispiel die Nutzung der Magie, die bei einigen Spielern als viel zu stark gilt. Man kann dadurch den Schwierigkeitsgrad quasi selbst wählen:

Tatsächlich finde ich das Spiel nicht zu schwer und ich bin wirklich kein guter Spieler. Das Spiel bietet einem doch genug Möglichkeiten an, um es nicht allzu stressig zu haben (Grinden, Coop, Stärke/Block-Build mit schwerer Rüstung und einfach alle Bosse facetanken). Man darf sich von der elitären Community halt nicht einreden lassen, man würde das Spiel falsch spielen. MeinMMO-Leser Visterface

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Das sagen die Befürworter des Easy Mode: In den Kommentaren fanden sich aber auch einige Befürworter des Easy Mode. Diese User haben sich dafür ausgesprochen, dass möglichst viele Spieler Games wie Elden Ring erleben sollten und das nur durch den Easy Mode möglich sei.

Der Modus würde das Spielerlebnis außerdem nicht verändern und „niemandem etwas wegnehmen“. Spieler, die Herausforderung suchen und Spaß an schweren Kämpfen haben, können es immer noch tun, weil an dem „normalen“ Modus nichts geändert wird.

Ich bin klar für einen (!)optionalen(!) einfachen Modus, auch wenn ich ihn nicht nutzen würde. Die Magie der Spielewelt würde dadurch nicht geschmälert. Was viele dabei (wie üblich) nicht checken… Sie könnten den normalen Modus, NG+ etc. wie gewohnt nackt (also der Charakter) mit der Fackel durchspielen und sich selbst dabei loben. Es würde sie schlicht nicht betreffen, könnte aber andere in diese schöne Erfahrung holen. MeinMMO-Leser Threepwood

Andere Befürworter sprechen davon, dass jeder Spieler die Option haben soll, selbst zu entscheiden, wie schwer das Spiel sein soll. Viele Gamer mit Familien und Arbeit haben keine Zeit, um lange zu grinden oder sich in ein Spiel reinzufinden. Oder der Stressfaktor der Spiele ist für sie zu anstrengend.

Diese Spieler wollen die Welt von Elden Ring aber dennoch erleben. Ein Easy Mode würde es ihnen möglich machen.

Man sollen den Kunden entscheiden lassen, wie leicht oder schwer er es spielen möchte. Der Entwickler hat auch zu gewährleisten, dass man es sehr leicht durchspielen kann. Nochmals, ich bin der Kunde und niemand muss dann den Easy Mode spielen, der das nicht will. Aber die Spieler, die das wollen, können es nicht. Ich habe Dark Souls sehr viel gespielt und werde Elden Ring nicht spielen. Dark Souls war/ ist ungemein fordernd, aber mit dem Alter möchte ich nur noch solche Spiel gemütlich spielen. Das ist Dark Souls und vermutlich auch in Elden Ring nicht möglich. MeinMMO-Leser Landskron

„Es ist unsere Identität.“

Das sagen die Entwickler: Die hochgekochte Diskussion erreichte auch den Entwickler FromSoftware in Japan. Die Spielschmiede ist seit Jahren für ihre SoulsBorne-Spiele, die bereits zu einem eigenen Genre geworden sind, bekannt.

Entsprechend äußerte sich auch der Präsident Hidetaka Miyazaki dazu. In einem Interview im PlayStation-Blog sprach er darüber, dass die Diskussion legitim ist, das Studio seine Herangehensweise an die Entwicklung jedoch nicht ändern werde.

Wir versuchen uns immer weiter zu verbessern, aber in unseren Spielen ist die Schwierigkeit das, was der Erfahrung ihren Sinn verleiht. Wir sind daher im Moment nicht bereit, es abzuschaffen. Es ist unsere Identität.

[…]

Wir wollen die Schwierigkeit nicht forcieren oder nur um der Schwierigkeitswillen schwer machen. Wir wollen, dass die Spieler ihr Geschick nutzen, das Spiel kennenlernen, sich einprägen, was passiert, und aus ihren Fehlern lernen. Wir wollen nicht, dass die Spieler sich so fühlen, als ob das Spiel sie auf eine unfaire Weise bestraft. […] FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki

Bei Elden Ring haben die Entwickler laut Miyazaki auch nicht absichtlich versucht, den Schwierigkeitsgrad niedriger zu halten. Er glaubt aber, dass die Freiheit einer Open World und der zugänglichere Multiplayer den Spielern im Vergleich zu früheren SoulsBorne-Games einen einfacheren Einstieg bieten werden.

Was haltet ihr von dem Ergebnis? Habt ihr es so erwartet oder hat euch die Stimmenverteilung überrascht? Schreibt es uns in die Kommentare.

Elden Ring: Was ist ein Befleckter, und wieso mag mich deshalb niemand?