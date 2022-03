Junge Frau beschwert sich, dass ihr Freund sie wegen Elden Ring vernachlässigt – Gamer verstehen ihn

Insgesamt hat man viel Verständnis für den 22-jährigen. Elden Ring ist offenbar so gut und so allumfassend absorbierend, dass man dafür auf einiges verzichtet.

Wie reagieren Gamer ? Die Geschichte verbreitete sich auch ins Reddit des Spiels, von Elden Ring. Hier sagt man, der 22-Jährige verhalten sich „absolut maidenless“. Der Begriff „Maidenless“ (ohne Maid) taucht immer wieder als Schimpfwort in Elden Ring auf. Die eigenartig altertümliche Beleidigung hat sich zu einem Meme in der Community entwickelt.

„Heutzutage lass ich das Spiel nicht mehr mein ganzes Leben bestimmen. Ich spiele zu den Zeiten, wenn es meine Frau nicht so sehr stört. Dennoch habe ich jetzt 35 Stunden in Elden Ring und mein Schlaf-Takt ist total aus den Fugren, aber meine Frau stört das nicht, denn ich helfe ihr im Haushalt.“

Im Beziehungsreddit melden sich auch einige ältere Leute, die schon länger in einer Beziehung sind, bei dem einer der Partner gerne spielt. Man merkt, dass es viel um gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme geht, wenn das in einer Beziehung funktioneren soll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als sie am nächsten Morgen das Gespräch suchte, sagte er nur, es sei eben „ein neues Spiel“. Sie fragt jetzt auf reddit, ob dieses Verhalten normal sei. Er sei doch ihr erster Freund und sie wundert sich, ob ihre Anforderungen an eine Beziehung zu hoch seien.

Was für ein Post war das? Letzte Woche wendete sich eine Frau an das Publikum eines reddits für „Beziehungs-Tipps.“ Sie sagte, sie sei 19, ihr Freund 22, man finde selten Zeit, um sie miteinander zu verbringen und hätte seit anderthalb Monaten keine Zärtlichkeiten ausgetauscht.

Insert

You are going to send email to