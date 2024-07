Der DLC Shadow of the Erdtree für Elden Ring bringt eine ganze Reihe neuer Ausrüstungsgegenstände und Waffen. Auf reddit haben sich die Spieler darüber ausgetauscht, welche ihrer Lieblingswaffen sie durch die neuen Inhalte gebracht hat.

Wie ranken die Spieler? Es geht in dem reddit-Thread ausschließlich um die persönlichen Präferenzen der Spieler. Sie ranken entsprechend nicht danach, wie gut eine Waffe objektiv ist oder ob sie besondere Fähigkeiten hat.

Es geht ausschließlich darum, mit was die einzelnen Personen gut durch kamen. Ganz konkret wollte der Poster des Threads aber wissen, welche Waffen aus dem Base-Game die Spieler durch das DLC getragen hat.

Wenn ihr ein richtiges Ranking aller 441 verschiedenen Waffen sucht, kann euch unsere Elden-Ring-Waffen-Tier-List weiterhelfen. Hier im Video stellen wir euch übrigens alle Waffen und Zauber aus den Echos der DLC-Bosse vor:

Lieblingswaffen aus Elden Ring – Das spielt reddit noch im DLC

Was sind die beliebtesten Waffen aus dem Base-Game? Der am meisten geupvotete Kommentar stammt von Venaborn: Meine Lieblingswaffe, das Dunkelmondlicht-Großschwert. Über 2.100 Spieler stimmen ihm dabei zu. reddit-User Yggdris schreibt auch dazu, das Schwert habe ihn komplett durch den DLC gehievt. Er dachte, er fände eine bessere Alternative – dem war aber nicht so.

CoachGiveAdvice hingegen schreibt, er hatte gedacht, dass er den DLC komplett mit dem Großschwert hinter sich bringen würde, es dann aber schlussendlich austauschen musste. Die Antworten auf seinen Einwurf gehen direkt auf eine andere beliebte Waffe ein: die Blasphemische Klinge.

Die Klinge ist ebenfalls ein Großschwert. Der Kommentar von Japancakes24, der es ins Rennen bringt, ist der zweitmeist Geupvotete mit über 1.100 Likes. Die Klinge ist aber auch die Go-To-Waffe des ursprünglichen Posters des Threads, TheGingerDruid. Er schreibt dazu: Die Asche des Krieges auf diesem Baby hat mich in so manchem Kampf am Leben gehalten.

Andere Stimmen bringen direkt Ausstattungsideen mit rein oder sind sentimental:

Ich mit meiner 100-Poise-Hyper-Blasphemischen-Klinge – ich brauch kein Opening, ich heil den Schaden einfach weg – ParticularDry161 via reddit

– ParticularDry161 via reddit Hab den letzten DLC-Boss ohne [die Blasphemische Klinge] versucht. Hatte einen echten, ‘du warst immer an meiner Seite’-Moment und hab mich zurück in meine Demon-Slayer-Form verwandelt – devonathan via reddit

Das Dunkelmond-Großschwert sowie die Blasphemische Klinge führen übriges auch die Großschwert-Kategorie der MeinMMO-Elden-Ring-Waffen-Tier-List an.

Welche Waffen sind noch im Rennen? Nach den beiden Großschwertern kommt lange nichts. Die weiteren Vorschläge haben alle Upvotes im niedrigen dreistelligen Bereich:

Spieler HappyFreak1 schreibt auch ganz konkret, dass er gar keine Waffe aus dem Base-Game in den DLC mitgenommen hat. In anderen Kommentaren werden noch Mohgs Speer, das Claymore Rittergroßschwert und das Nagakiba genannt.

In Elden Ring und dem DLC gibt es 411 verschiedene Waffen. Hat euch eine der Base-Game-Waffen ebenfalls im DLC gute Dienste geleistet? Oder habt ihr einen neuen Favoriten? Schreibt es uns in die Kommentare.

Falls ihr offen für etwas Neues seid, haben wir eventuell einen spannenden Build für euch: Der Endboss des DLCs ist richtig heftig, doch mit dieser Kombination macht ihr ihn im Handumdrehen fertig. Der Build ist so mächtig, ihr demütigt den Boss richtig.