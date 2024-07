Elden Ring Patch 1.13 startet heute: Alles zum Update, Server Status und Patch Notes

Elden Ring hat seine Server für Patch 1.13 heruntergefahren, um ein neues Update aufzuspielen. Was ihr zum Server Status wissen solltet und wie lang die Downtime gehen soll, erfahrt ihr hier.

Update, 11:35 Uhr: Das Update kann auf PlayStation heruntergeladen werden und beträgt auf den jeweiligen Konsolen folgende Datenmengen:

– PS5 = 696,6 MB

– PS4 = 3,220 GB

Die Patch Notes sind leider noch nicht veröffentlicht worden. Wir werden diese aber bei Zeit nachreichen.

Was ist das für ein Update? Das Update wurde am 30. Juli 2024 um 08:02 Uhr über x.com angekündigt. Viel ist zu Patch 1.13 nicht bekannt. Viele Spieler vermuten jedoch aber Balance-Changes für verschiedene Waffen und Zauber, die derzeit viel zu mächtig sind. Wie lang die Downtime geht und was generft werden könnte, erfahrt ihr im folgenden Teil des Artikels.

Server Status zu Patch 1.13

Wie lang geht die Downtime? Der Server Down soll laut der Ankündigung drei Stunden anhalten. In der Zeit könnt ihr nicht online mit anderen Spielern zocken. Um ungefähr 12 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch dann erneut einloggen. Offline-Play ist jedoch immer noch während der Downtime möglich.

Was wird sich ändern? Viele Spieler spekulieren schon unter der Ankündigung auf x.com, was sich in Patch 1.13 ändern könnte. Folgende Nerfs und Buffs sehen Fans schon kommen:

Die Rückhandklingen sind viel zu mächtig, sollen generft werden.

Rain of Fire (Anrufung) soll gebufft werden.

Radahn, der Endboss vom DLC soll generft werden, weil er immer noch viel zu stark ist.

Die neuen Dornen-Zauber sind viel zu mächtig und töten Bosse in wenigen Sekunden – Sollen auch generft werden.

Spieler wünschen sich Anpassungen in der Performance, da diese immer noch holprig läuft.

Euphorie soll gebufft werden. Die Doppelklinge ist in ihrer derzeitigen Form viel zu schwach.

Patch Notes zu Patch 1.13

Sind die Patch Notes da? Derzeit noch nicht. Die Wartung ist noch in vollem Gange. Meist veröffentlicht FromSoftware die Patch Notes während oder nach der Downtime. Wir aktualisieren euch diesen Part, sobald die Patch Notes veröffentlicht wurden.

Das waren alle Infos, die es derzeit zum neuen Update gibt. Welche Nerfs und Buffs wünscht ihr euch für das kommende Update? Tauscht euch gerne mit anderen Usern darüber aus. Die Patch Notes listen wir euch bei Zeit hier im selben Artikel auf, sollten diese veröffentlicht werden. Mehr zu Elden Ring findet ihr hier: Nach über 14 Stunden des Scheiterns beerdigt HandOfBlood den härtesten Boss im DLC von Elden Ring – und zwar wortwörtlich