Eine Grafikkarte aus China soll mit der RTX 4060 konkurrieren. In ersten Tests scheitert sie an ihrem Ziel, dennoch ist sie wenig später ausverkauft. Dahinter steckt mehr als nur effektives Marketing.

Wer heute eine Grafikkarte kaufen möchte, hat nicht viele Optionen: Entweder man greift zu Nvidia, AMD oder Intel. Nvidia hat derzeit die größten Marktanteile.

Lisuan Tech aus Shanghai hat nach 5 Jahren Entwicklungszeit jetzt mit der LX 7G100 eine Grafikkarte auf den Markt gebracht. Einige sagen: Chinas erste, selbst entwickelte, ernsthafte Gaming-GPU. Und die Grafikkarte ist 2 Tage nach Vorbestellung bereits ausverkauft.

Die LX 7G100 hat in China eine unverbindliche Preisempfehlung von 485 US-Dollar, umgerechnet sind das etwa 416,52 Euro. Zum Vergleich: Die RTX 4060 startete mit einer UVP von 299 US.

Bereits nach 2 Tagen ist Grafikkarte bzw. der erste Block Vorbestellungen ausverkauft. Insgesamt soll Lisuan Tech über 30.000 Grafikkarten verkauft haben und damit Einnahmen von 14,55 Millionen US-Dollar erzielt haben. Das hat der Hersteller über den Chat-Dienst Weixin mitgeteilt.

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Gaming-Grafikkarte aus China fällt in Benchmarks durch, wird trotzdem verkauft

Warum ist das spannend? Bisher dominieren vor allem Nvidia und AMD den Grafikkarten-Markt und mit der LX7G100 kommt eine richtige erste Gaming-Grafikkarte aus Asien. Die letzte interessante Grafikkarte aus China unterstützte keine moderne Software und dadurch nicht so interessant.

Die starken Verkaufszahlen zeugen nicht nur von einem effektiven Marketing durch Lisuan Tech, sondern spiegeln auch die Neugier der Verbraucher und ihre Bereitschaft wider, aufstrebende einheimische Marken zu unterstützen, selbst wenn deren Produkte nicht die leistungsstärksten auf dem Markt sind.

Hinzu kommt, dass Nvidia schon länger mit einem Verkaufsstopp und Verboten für bestimmte Grafikkarten zu tun hat und China schon länger einheimische Produkte fördern möchte, um unabhängiger von US-Firmen zu sein.

Denn die neue Grafikkarte hat laut ersten Tests nicht ihr Ziel erreicht, nämlich das Leistungsniveau einer GeForce RTX 4060 zu erreichen. Stattdessen bekommt an eher die Leistung einer RTX 3060 und das immerhin für teure 400 Euro. Davon berichtet das englischsprachige Magazin TomsHardware.

Wer mehr aus seinem Gaming-PC herausholen möchte, der überlegt sich eine neue Grafikkarte zu kaufen. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende AMD oder Nvidia wähle? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AMD und Nvidia vor und erklärt, was ihr vor dem nächsten Grafikkarten-Kauf beachten solltet: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?