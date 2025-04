Huawei bringt seinen schnellsten KI-Chip aller Zeiten auf den Markt, während Nvidia wegen der USA 5,5 Milliarden US-Dollar verliert

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Cheater ruinieren Spielern in Call of Duty: Black Ops 6 den Spaß, aber eine Änderung soll euren Schaden begrenzen

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Laut DigiTimes Asia soll der Chip in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in die Massenproduktion gehen:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Unter Trump wurden die Einschränkungen noch weiter verschärft: Am 9. April 2025 kündigten die Vereinigten Staaten Pläne an, die Beschränkungen für den Export von KI-Chips nach China weiter zu verschärfen. Dazu gehört auch Nvidias H20-Prozessor (im Titelbild), mit dem Nvidia extra einen Chip für China entwickelt hatte, um bisherige Beschränkungen zu umgehen.

