Star Wars: Samuel L. Jackson glaubt, Mace Windu lebt – „Ich bin der zweitmächtigste Jedi im Universum“

Obwohl er gar nicht so viel in den Filmen gemacht hat, ist Mace Windu einer der ikonischsten Jedi von Star Wars. Das liegt vor allem an Samuel L. Jackson, der eine besondere Verbindung zu seiner Filmfigur hat. In einem Interview erzählte er, dass er nicht an den Tod von Mace Windu glaubt.

Wer ist Mace Windu? Mace Windu ist ein wichtiges Mitglied des Jedi-Ordens, das wir in den Prequel-Filmen zu Star Wars kennenlernen. Gespielt wird er von Samuel L. Jackson, der wohl eine besondere Verbindung zu seinem Charakter hat. Sogar sein Lichtschwert hat eine persönliche Widmung.

In Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith stirbt Mace Windu aber, nachdem er den Kanzler Palpatine konfrontiert und von Anakin die Hand abgeschlagen bekommt und aus dem Haus fällt. Doch viele Fans glauben nicht, dass Mace Windu wirklich tot ist. Und auch Samuel L. Jackson scheint das nicht zu glauben.

Mace Windu ist laut Jackson noch am Leben

Was hat Samuel L. Jackson dazu gesagt? In einer aktuellen Episode von The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (via Facebook) sprach der Schauspieler über ikonische Rollen seiner Karriere. Dabei spricht er natürlich auch über den Jedi Mace Windu. Dabei wird er auf ein Interview angesprochen, das er über Mace Windu geführt hat. Jackson denkt nämlich, Windu wäre gar nicht tot. Bei Fallon erklärt er das so:

Ich meine, es gibt eine Geschichte, eine lange Geschichte von einarmigen, einhändigen Menschen im Star Wars Universum. […] Nur, weil sie mir den Arm abgehackt haben und ich aus dem Fenster gefallen bin, heißt das, dass ich tot bin? Ja, ich bin ein Jedi. Der zweitmächtigste Jedi im Universum, nach Yoda.

Jackson weiß auch schon, was Mace Windu so macht: Er ist da draußen und ist auf der Erde mit Jules unterwegs. Jules ist Jacksons Charakter aus Pulp Fiction. Auch über Jules denkt Jackson, dass er immer noch unterwegs ist und Abenteuer erlebt.

Samuel L. Jackson könnte Recht haben: Schon in der ersten Trilogie hat Luke seine Hand verloren, und allgemein ist Star Wars dafür bekannt, angeblich tot geglaubte Charaktere wiederzubeleben . Charaktere wie Palpatine oder Darth Maul sind zurückgekehrt, obwohl ihnen noch ein schlimmeres Schicksal zuteil wurde als Mace Windu.

Wie wahrscheinlich ist es, dass wir Mace Windu wiedersehen? Grundsätzlich ist das möglich, solange die Timeline der Serie oder des Films zur Lebzeit von Mace Windu stattfindet. Auch die Hauptrolle einer Franchise-Serie hat er schon übernommen. In Secret Invasion spielte er seinen Marvel-Charakter Nick Fury. In der nächsten Star-Wars-Serie, Skeleton Crew, ist es aber ziemlich unwahrscheinlich, da diese nach Episode 6 stattfindet. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was ein Lila Lichtschwert bedeutet, dann könnt ihr das hier sehen: Alle Lichtschwertfarben aus Star Wars und ihre Bedeutungen