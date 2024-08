Star Wars: Das grelle Lichtschwert von Sam Jackson hat eine versteckte Anspielung auf seinen bekanntesten Film

Samuel L. Jackson ist als Mace Windu eine der beliebtesten Figuren aus der Prequel-Trilogie von Star Wars. Als Mace Windu hat er auch eine ungewöhnliche Lichtschwertfarbe. Sein lila Lichtschwert ist aber nicht nur wegen der Farbe besonders. Es gibt eine Anspielung auf seine ikonischste Rolle.

Warum ist das Lichtschwert von Samuel L. Jackson so besonders? In Star Wars: Episode 2 – Angriff der Klonkrieger von 2002 sieht man Mace Windu, gespielt von Samuel L. Jackson, zum ersten Mal kämpfen. Dabei wird sein Lichtschwert gezeigt.

Das Lichtschwert von Mace Windu ist lila. Eine Farbe, die es vorher nicht zusehen gab. Vorher gab es Grün, Rot und Blau. Samuel L. Jackson wollte aber ein lila Schwert haben. Neben der Farbe haben die Verantwortlichen aber auch eine Referenz zu seinem ikonischsten Film versteckt.

Eine spezielle Gravur

Nachdem Samuel L. Jackson schon in Episode 1 als Mace Windu eine wichtige Rolle des Jedi-Rates übernommen hatte, sollte er auch in Episode 2 auftauchen. Wie er bei Graham Norton (via YouTube) verrät, hat er sich extra mit George Lucas getroffen, um über sein Lichtschwert zu reden.

Ursprünglich wollte Jackson eigentlich nur in Star Wars mitspielen. Die Figur an sich wäre ihm egal gewesen. Er hätte sich auch mit einem Sturmtruppler zufriedengegeben. Er wurde aber der Jedi Mace Windu. Für die große Kampfszene in der Arena aus Episode 2 wollte Jackson natürlich kämpfen.

Er fragte George Lucas nach dem lila Lichtschwert. Lucas wollte das zunächst nicht, aber Jackson argumentierte: Ich bin der zweitkrasseste Jedi im Universum, nach Yoda. Lucas überlegte es sich und gab ihm dann das lila Lichtschwert. Doch das Lichtschwert hatte für Jackson noch eine kleine Überraschung zu bieten.

Auf dem originalen Lichtschwert aus den Filmen steht nämlich BMF ( Bad Motherfucker ). Das ist eine Anspielung auf seine Rolle in Pulp Fiction von Quentin Tarantino. Auf dem Portemonnaie seiner Figur steht im Film auch Bad Motherfucker .

Die Gravur auf dem Lichtschwert könnt ihr euch in einem Interview von Jimmy Fallon auf YouTube anschauen. Den Ausschnitt seht ihr ab ca. 06:40.

Mittlerweile sind noch viele andere Lichtschwertfarben nach dem Schwert von Mace Windu dazugekommen. Diese sind aber nicht immer nur in den Filmen, sondern auch in Comics oder verschiedenen Serien zu sehen.