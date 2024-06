Als Disney Lucasfilm gekauft hat, wurden viele Comics, Bücher und andere Geschichten von Disney aus dem Kanon herausgenommen. Manchmal greifen die neuen Produktionen aber alte Konzepte und Geschichten auf. So auch Star Wars: The Acolyte, das eine verbotene Lichtschwerttechnik einführt.

Spoiler-Warnung: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern zur 5. Folge von Star Wars: The Acolyte.

Was ist Star Wars Legends? Vor dem Kauf von Disney gab es das Star Wars Expanded Universe. Das waren Geschichten aus Comics, Büchern, Videospielen, TV-Shows (außer The Clone Wars) oder auch Spielzeug. Als Disney aber übernommen hat, kündigten sie 2014 an, dass der richtige Kanon jetzt mit ihren neuen Filmen beginnt. Alles andere heißt nun Star Wars Legends und es zählt nicht mehr zur offiziellen Kontinuität (via Wookiepedia).

Viele Fans sind davon bis heute nicht begeistert, da einige der beliebtesten Charaktere aus Legends stammen. Einige wünschen sich sogar, dass Disney Geschichten davon adaptiert. Die neueste Folge Star Wars: The Acolyte macht einen Schritt in diese Richtung und macht eine verbotene Lichtschwerttechnik offiziell.

Einen Trailer zu The Acolyte seht ihr hier:

Ein Sith zeigt sein Können im Kampf

In der 5. Folge von Star Wars: The Acolyte gibt es endlich Lichtschwert-Action und ein Duell zwischen dem Jedi-Meister Sol mit seinen Begleitern und einem Sith, der eigentlich nicht existieren sollte. Beide liefern sich einen erbitterten Kampf, bei dem die Jedi mit ihrer ehrenhaften Technik gegen eine unbekannte Schwerttechnik antreten.

Im Kampf sieht man, wie der Sith sein Schwert an- und ausschaltet, um den Gegner zu verwirren und einen Vorteil zu bekommen. Diese Technik wurde schon vor 30 Jahren in einem Star-Wars-Audio-Drama gezeigt, wie Screen Rant beschreibt.

Die Technik nennt man Tràkata und wird vor allem in Kombination mit zwei Lichtschwertern benutzt, so wie man das auch in The Acolyte sieht. Unter Jedi ist diese Technik verboten, da sie kein ehrenvoller Kampfstil ist und eher auf Betrug und Täuschung basiert. Der Sith in The Acolyte schafft es aber mit dieser Technik und der Macht zu gewinnen.

The Acolyte ist unter Star Wars Fans ein kontroverses Thema. Trotz solcher Andeutungen an Legends, gibt es auch alte Regeln von George Lucas, die von der Serie ignoriert werden, was Fans nicht begeistert.

Trotz vieler Kritik ist das Nutzen von Tràkata ein gutes Zeichen für die mögliche Rückkehr anderer Geschichten und Aspekte aus Star Wars Legends. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut oder interessiert euch die Serie gar nicht mehr? Schreibt es uns in die Kommentare. In einem Comic wurde auch der Vater von Anakin enthüllt: Obwohl es nie in den Star-Wars-Filmen erklärt wurde, hat Disney uns gezeigt, wer der Vater von Anakin ist