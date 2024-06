„Selbst Harry Potter ist mehr Star Wars als dieser Unsinn“ – Das neuste Star Wars von Disney landet Negativrekord

Star Wars: The Acolyte ist die neuste Serie des Sci-Fi-Franchises. Es ist gerade einmal etwas mehr als die Hälfte aller Folgen auf Disney+ veröffentlicht worden. Doch die Serie kommt schon jetzt nicht gut an und landet dadurch auf dem Platz der schlechtbewertesten Star-Wars-Serien.

Was ist The Acolyte?

Die Star-Wars-Serie läuft seit dem 5. Juni 2024 auf Disney+. Bislang sind fünf der acht geplanten Episoden von Staffel 1 erschienen.

Die Serie spielt 100 Jahre vor Episode I und ist Teil des Star-Wars-Universums von George Lucas. Für die neue Serie ist allerdings Leslye Headland verantwortlich.

Wir erleben die Geschichte von Mae und Lee Jung-jae. Die ehemalige Padawan-Schülerin und ihr Meister untersuchen während der Ära der Hohen Republik ein Verbrechen, bei denen Jedi ermordet wurden.

Somit ist The Acolyte die erste Serie, die sich mit dieser Zeitspanne beschäftigt. Die Ära der Hohen Republik beschreibt den Abschnitt, in dem die Galaktische Republik und der Jedi-Orden auf ihrem Höhepunkt waren.

Der Trailer zu The Acolyte im Überblick:

The Acolyte bekommt schlechteste Wertung aller Star-Wars-Serien

Wie wird The Acolyte bewertet? Die Serie kommt beim Publikum gar nicht gut an. Auf IMDb zeigt sich, dass The Acolyte unbeliebt ist: Die Serie kommt nur auf 3,3 von 10 Punkten und landet damit hinter Star-Wars-Serien wie:

Star Wars: Resistance (5,3)

Star Wars: Visions (7,0)

Obi-Wan Kenobi (7,1)

Das Buch von Boba Fett (7,29)

Selbst die Serie zu Ahsoka, die erst im vergangenen Jahr startete, kommt auf eine gute Bewertung von 7,5 Punkten. Auf Rotten Tomatoes erhält The Acolyte ebenfalls eine Weiterempfehlungsrate von nur 13 Prozent, obwohl die Rate bei der Fachjury bei stolzen 85 Prozent liegt.

Was macht es falsch? Dadurch, dass es bislang keine Serien- oder Filmvorlage zur Ära der Hohen Republik gab, hat The Acolyte den Vorteil, das Universum so zu gestalten, wie es will. Doch genau das kommt bei den Fans nicht gut an, denn die Serie würde sich zu weit vom Original entfernen.

Ein Beispiel sind die Wookies, die durch ihre fehlende Machtempfindsamkeit keine Jedis werden können. Doch die Figur Kelnacca bricht mit dieser Tradition, er ist sogar ein Jedi-Meister.

In der Kommentarspalte auf IMDb wird deutlich, was das Publikum sonst noch an The Acolyte stört:

Die schauspielerische Leistung sei grauenhaft, die Charaktere langweilig und die Dialoge wirken hölzern.

Die Storyentwicklung sei langweilig und unkreativ. Sie sei zwar etwas Neues, würde aber nicht die originalen Filme ehren.

Es gäbe mehrere Logiklücken, die sowohl mit dem Star-Wars-Universum als auch mit der realen Welt zu tun hätten. In Folge 1 würde ein Charakter beispielsweise einen Feuerlöscher nutzen, obwohl er sich im Vakuum des Weltalls befände.

Selbst Harry Potter sei mehr Star Wars als The Acolyte. Für das Projekt wären nur Personen eingestellt worden, die kein Fan des Franchises sind.

Daneben gibt es einige positive Kommentare, die der Serie etwas abgewinnen können. Es sei zwar kein Meisterwerk, würde dafür beim Zuschauen Spaß machen. Sol und Mae seien liebenswert. Habt ihr die bisherigen Folgen bereits gesehen? Wie ist euer Urteil?

Schon bei Episode 7 durfte George Lucas nicht bei der Produktion mitmachen. Diese Entscheidung hatte ihn so hart getroffen, dass er den Bruch mit einer Trennung verglich: George Lucas war sehr enttäuscht, als Disney ihn nicht für Star Wars 7 haben wollte – verglich es mit einer Trennung