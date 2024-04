George Lucas war sehr enttäuscht, als Disney ihn nicht für Star Wars 7 haben wollte – verglich es mit einer Trennung 

Regisseur George Lucas gehört zu den bekanntesten Regisseuren überhaupt und hat mit seinen Star-Wars-Streifen Filmgeschichte geschrieben. Eigentlich wollte er auch an Episode 7 mitarbeiten, doch Disney lehnte ab, was den Filmemacher ziemlich hart traf.

In einem Interview mit CBS This Morning aus dem Jahr 2015 erzählte George Lucas, dass er eigentlich sehr gerne an dem Star-Wars-Film Episode 7 beteiligt gewesen wäre. Jedoch hatte Disney kein Interesse an seinen Plänen.

„Die Leute wissen gar nicht, dass es sich um eine Seifenoper handelt“

Im Jahr 2012 ging das Star-Wars-Franchise an The Walt Disney Co. Also wandte sich George Lucas an das Unternehmen und pitchte seine neuen Ideen für die Episode 7.

Sein Plan war es, die Geschichte der Enkelkinder der bekannten Figuren aus der Originaltrilogie zu erzählen.

Doch das Problem sei es gewesen, dass sie sich zwar die Geschichten angeschaut hätten, dann aber mehr für die Fans machen wollten, wie George Lucas erzählte.

Doch gerade der Familienaspekt in Star Wars war dem Filmemacher so wichtig und macht das bekannte Franchise aus:

„Die Leute wissen gar nicht, dass es sich um eine Seifenoper handelt, in der es um Familienprobleme geht und nicht um Raumschiffe. Also beschlossen sie, diese Geschichten nicht zu verwenden, sondern ihr eigenes Ding zu machen, und ich beschloss: ‘Gut […] Ich gehe meinen Weg und lasse sie ihren Weg gehen“.

„Die erste Regel: keine Anrufe“

Die Absage traf den Filmemacher sogar so hart, dass er seine Situation mit einer Trennung verglich. Entsprechend ging George Lucas dann auch vor und distanzierte sich von dem Projekt. Humorvoll meinte er:

„Wenn man mit jemandem Schluss macht, ist die erste Regel: keine Anrufe. Die zweite Regel ist, dass man nicht zu seinem Haus geht und vorbeifährt, um zu sehen, was er macht. Die dritte Regel ist, dass man nicht in ihrem Café auftaucht und sagt: ‘Du wirst es verbrennen […]’ Du sagst einfach: ‘Nö, weg, Geschichte, ich mache weiter.“

