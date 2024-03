Star Wars hatte mal Werbung für Bier mitten im Film – Fans feiern das, George Lucas eher nicht so

Die Community liebt die Bierwerbung, die in einer chilenischen Version von Star Wars in die Filme geschnitten wurde. Doch George Lucas gefiel das damals gar nicht.

Vor rund 20 Jahren wurde die originale Star-Wars-Trilogie im chilenischen Fernsehen mit einem besonderen Clou ausgestrahlt.

Denn statt Werbepausen, die die Filme unterbrachen, wurde die Produktvermarktung einfach in die Filme hineingeschnitten, als ob sie Teil der Geschichte sei.

So spricht Obi Wan mit Luke Skywalker über dessen Vater, meint, er hätte gewollt, dass sein Sohn etwas von ihm habe. Dann läuft er zu einer Kiste. Doch statt eines Lichtschwerts holt er eine Bierflasche der Marke Cerveza Cristal heraus, die er plakativ in die Kamera hält, während ein Werbesong im Hintergrund ertönt.

Die User auf X.com feiern die Videos, in denen man die Werbeclips in den Filmen sieht. Doch Star-Wars-Schöpfer George Lucas fand das damals gar nicht lustig und leitete Schritte gegen die Änderungen seiner Werke ein.

Hier seht ihr einen Trailer zu Star Wars Episode IV:

„Das ist Film-Gold“

X.com-User heyitswindy postete am 2. März 2024 den Funfact über die chilenische Werbung in Star Wars und lieferte mehrere Ausschnitte, in denen sowohl Jedi als auch Sith sich während wichtiger Gespräche nebenher ein Bierchen holen gehen.

Hier könnt ihr den Post mit zwei der Clips selbst anschauen:

Was sagt die Community? Unter dem Post äußern sich zahlreiche User belustigt und feiern die Art und Weise, wie die Bierwerbung in die Filme integriert wurde.

Die meisten finden die Situationen so abstrus-komisch, dass sie einfach nur über die Werbung lachen. Einige fragen auch scherzhaft, warum man die Produktplatzierungen nicht immer so in die Filme und Serien einbauen könnte.

Hier haben wir euch einige Kommentare gesammelt:

@Aaron_____Davis: „Ok, ich liebe das. Warum können sie das nicht überall sonst machen?“

@FellingUsed: „Ich wäre zum Laden an der Ecke gegangen und hätte sofort ein Sixpack gekauft!“

@chigaemezu: „Lmao, ich wusste bis heute nicht, dass ich eine Crystal-Werbung in Star Wars sehen muss.“

@davidmintecon: „Das ist Film-Gold.“

Wie reagierte George Lucas auf die Bierwerbung? Laut Metro fand Regisseur George Lucas die Änderungen in seinen Filmen so gar nicht lustig.

So wandte er sich wohl 2004 mit einer Beschwerde an den chilenischen Rat für Selbstregulierung und Werbeethik.

Am Ende entschied der Rat hier zu Gunsten des Regisseurs und erklärte, dass die Werbespots nicht länger ausgestrahlt werden durften.

