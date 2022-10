Dead by Daylight bringt einen Ritter als neuen Killer

Das nächste Kapitel von Dead by Daylight ist bekannt. Ein erster Teaser zeigt, welchen Killer wir dort erwarten können – und es geht ins Mittelalter.

Für die Fans und Überlebenden von Dead by Daylight gibt es offenbar keine Ruhe, denn der nächste Killer scheint gar nicht so weit entfernt zu sein. In einem ersten Teaser hat der Entwickler Behaviour Interactive bereits den nächsten Killer angekündigt, der sich in den Nebel und damit den Würgegriff des Entitus begeben wird. Viel zu sehen ist noch nicht – aber die Community ist schon jetzt begeistert.

Was ist zu sehen? Der recht kurze Teaser offenbart den Titel des kommenden Kapitels, nämlich „Forged in Fog“ – also „Geschmiedet im Nebel“. Dazu gibt es den Griff eines Schwertes und dann auch Teile der Schneide zu sehen – eine bereits recht lädierte, mit Zacken bewährte und mit Blut besudelte Klinge. Im Hintergrund hört man das leise Klimpern von Metall, als würde gerade in einer Schmiede etwas mit Hämmern bearbeitet werden.

Auch der Videobeschreibung geht hervor, dass man mit dem Kapitel „in ein grauenvolles Zeitalter“ zurückkehrt und ein „dunkler Teil der Geschichte ans Tageslicht“ kommt. Für die meisten ist klar: Da kommt eine Art Ritter als Killer-Charakter.

Was wissen wir schon über den Killer? Bisher noch ausgesprochen wenig. Abgesehen von dem kurzen Teaser-Trailer ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Killer um den „Knight“, also den „Ritter“ handeln wird. Denn sein Name wurde bereits durch den Twitter-Account „DbDLeaks“ offenbart, der schon eine Grafik zum nächsten Tome („Battle Pass“) veröffentlicht hat.

Demnach geht es im nächsten Tome um das Feng Min, die Jägerin, den Ritter – und ein Pferd namens Maurice. Die fast schon albern-kindliche Zeichnung des Pferdes zeigt dabei, dass das Tier 3 Augen hat, nämlich ein weiteres auf der Stirn. Es handelt sich dabei also wohl um das Tier, das man auf der „Chapel“-Karte vom Asylum sehen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Und welch ein Ritter braucht nicht ein „edles Pferd“ an seiner Seite?

Community zeigt sich begeistert: Obwohl es nur einen kleinen Teaser gibt, sind die Reaktionen auf das Video ausgesprochen positiv. So kann man unter dem YouTube-Video lesen:

„Ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin darauf mehr gehyped als auf alle anderen Killer.“

„Ich glaube, das wird richtig gut. Das ist eines dieser Konzepte, die schon lange in der Community herumgeistern (der Ritter) und das hat unglaubliches Potenzial!“

„Ich glaube, ein Ritter-Killer könnte ziemlich cool sein, wenn man bedenkt, wie unheimlich es klingen muss, wenn die klappernde Rüstung aus schwerem Metall hinter einem her ist. Außerdem gibt es diesen Trope von gruseligen Rüstungen in Horror-Filmen, die auf Burgen und sowas basieren.“

Sobald es mehr Informationen zum neuen Killer gibt, werden wir darüber berichten. Das wird wohl spätestens am 1. November der Fall sein, wenn sich bis dahin keine neuen Leaks ergeben.

Habt ihr Lust auf einen Ritter-Killer? Und wo glaubt ihr, wird er sich künftig auf der Tier-Liste der Killer wiederfinden?