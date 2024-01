Dead by Daylight krallt sich „Alan Wake“ und beerdigt die nervigste Killer-Strategie

Die Entwickler von Dead by Daylight kündigen viel an. Alan Wake kommt als neuer Überlebender – und Killer brauchen neue Strategien.

Dead by Daylight scheint gerade eine große Lizenz nach der anderen einzusammeln. Nachdem man sich im letzten Patch bereits „Chucky die Mörderpuppe“ sichern konnte, folgt nun eine Videospiel-Legende – und zwar Alan Wake. Der aus dem Psycho-Thriller bekannte Protagonist aus dem gleichnamigen Spiel betritt am 30. Januar den Nebel und damit die Welt von Dead by Daylight.

Doch der Patch 7.5.0 bringt noch mehr – auch für Killer ändert sich einiges, denn die wohl beliebteste aktuelle Strategie kann dann nicht mehr gespielt werden.

Alan Wake – das kann der neue Überlebende

Wie alle Überlebenden kommt auch Alan Wake mit drei einzigartigen Perks daher. Zu Beginn kann lediglich er diese Perks verwenden, sie können über das Blutnetz allerdings auch für alle anderen Überlebenden freigeschaltet werden. Seine drei Perks sind:

Champion of Light: Wenn du eine Taschenlampe bei dir trägst, aktiviert sich dieser Perk. Solange du mit einer Taschenlampe leuchtest, profitierst du von 50 % zusätzlichem Tempo. Wenn du einen Killer erfolgreich blendest, ist dieser zusätzlich für 6 Sekunden um 20 % verlangsamt. Dieser Effekt ist nicht mit sich selbst stapelbar. Nach Aktivierung hat der Perk eine Abklingzeit von 80 / 70 / 60 Sekunden.

Boon: Illumination: Drücke und halte die „Fähigkeit 1"-Taste, um ein glanzloses Totem in ein Segen-Totem zu verwandeln. Die Aura des Totems hat einen Radius von 24 Metern. Überlebende innerhalb des Radius' können die Aura von allen Kisten und allen Generatoren auf der ganzen Karte in Blau sehen. Solange du ein Segens-Totem besitzt, läuterst und segnest du Totems 6 % / 8 % / 10 % schneller.

Deadline: Dieser Perk aktiviert sich, sobald du verletzt bist. Skill-Checks erscheinen mit einer um 6 % / 8 % / 10 % erhöhten Wahrscheinlichkeit, während du reparierst oder heilst und sie erscheinen an zufälligen Orten auf dem Bildschirm. Die Strafe für verfehlte Skill-Checks ist um 50 % reduziert.

Das Ende des 3-Gen-Campings

Eine beliebte Vorgehensweise von Killern ist die sogenannte „3 Gen Strategy“. Bei diesem Vorgehen gibt der Killer absichtlich die meisten Generatoren auf, um lediglich die letzten 3 zu beschützen, die nah zueinander stehen. Besonders Killer mit schneller Bewegung oder Fallen waren so in der Lage, das Spiel quasi unendlich in die Länge zu ziehen, bis alle Überlebenden letztlich gestorben sind.

Für die Überlebenden war es wiederum kaum möglich, dann noch den Sieg zu erringen – denn alle paar Sekunden tauchte der Killer am Generator auf, um den Fortschritt rückgängig zu machen.

Diese Zeit ist mit dem nächsten Patch vorbei. Denn die Entwickler bringen einige drastische Änderungen, wie Killer mit Generatoren interagieren können. Kurz gesagt: Jeder Generator kann nur noch wenige Male beschädigt werden, bevor der Generator „immun“ dagegen wird.

Manche Killer lieben die 3-Gen-Strategie.

Die geplanten Änderungen im Detail sind:

Jeder Generator kann nur noch von maximal 8 Rückschritts-Ereignissen betroffen werden.

Nachdem das Maximum erreicht wurde, kann der Killer den entsprechenden Generator nicht mehr beschädigen (das schließt Perks und Addons ein).

Die Anzahl der Beschädigungen eines Generators wird für den Killer visuell dargestellt.

Überlebende, denen ein Skill-Check misslingt, sorgen auch weiterhin für den entsprechenden Rückschritt des Generators.

Das Treten eines Generators durch den Killer setzt den Fortschritt um 5 % zurück (vorher 2,5%).

Überlebende können den Rückschritt eines Generators nicht mehr mittels „Gen-Tapping“ deaktivieren. Sie müssen stattdessen 5 % des Generators reparieren, damit der Rückschritt endet.

Auch wenn das nach vergleichsweise kleinen Änderungen klingt, dürfte das eine neue Ära der Strategien und Taktiken einläuten. Denn in den letzten Jahren war die „3 Gen Strategy“ äußerst beliebt und ist für viele Killer sogar der Standard geworden.

Ob alle Killer mit der Umstellung zurechtkommen werden oder vielleicht Anpassungen an Perks, Fähigkeiten oder Addons notwendig sind, wird sich vermutlich auf dem Test-Server zeigen.

