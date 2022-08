Dead by Daylight bringt den grausamen Wesker als neuen „Resident Evil“-Killer

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Anders ist allerdings, dass Wesker an Überlebende „heranstürmen“ und sie so gegen Objekte schleudern kann. Wenn Wesker gegen Paletten oder Fenster stürmt, dann überschreitet er sie rasch und kann so zügig die Verfolung aufnehmen. Trifft Wesker einen Überlebenden mit seiner Spezialfähigkeit, während dieser bereits vollständig infiziert ist, dann wird er direkt angehoben und kann zum Haken getragen werden.

Mittels des Uroboros-Virus kann er Überlebende infizieren, deren Infektion im Laufe der Zeit zunimmt. Einmal infiziert, leiden die Überlebenden an einer Verlangsamung, die zu Beginn noch minimal ausfällt, doch immer stärker wird, wenn man sie nicht behandelt. Ein neues Serum kann die Infektion rückgängig machen, ist allerdings nur begrenzt verfügbar – so weit klingt es ähnlich wie die Nemesis.

Wer ist Albert Wesker? Der neue Killer, Albert Wesker, der im Spiel vermutlich als „Mastermind“ betitelt wird, ist einer der primären Antagonisten der Resident-Evil-Reihe. Er ist ein wichtiges, führendes Mitglied der Umbrella Corporation und davon überzeugt, die Menschheit mithilfe der Mutationen auf die nächste Stufe heben zu können. Letztlich hat er sich sogar selbst mit einem Virus infiziert, um den eigenen Körper weiter zu verbessern. Der Uroboros-Virus verleiht ihm massive körperliche Kräfte und – wie so vieles in Resident Evil – eine Menge Tentakel, die ebenfalls Infektionen auslösen können.

Auch wenn gerade viele Entscheidungen der Entwickler in Dead by Daylight kritisiert werden, kann man nicht anders, als festzuhalten, dass das Horror-Spiel aktuell jede Menge Content raushaut und sich immer mehr starke Lizenzen sichert. Wie schon vor einigen Monaten angekündigt, wird die „Resident Evil“-Lizenz erweitert und beschert schon bald 3 neue Charaktere. Es gibt einen neuen Killer und zwei neue Überlebende:

