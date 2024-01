Dead by Daylight bringt den Horror zurück, macht „die Lichter aus“

In Dead by Daylight könnte es bald wieder gruseliger werden. Denn die Entwickler haben Pläne, wie sie alles gruseliger gestalten wollen.

Obwohl Dead by Daylight im Herzen ein Horror-Spiel ist, ging genau dieses Element in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Klar, nach Tausenden Matches hat man sich einfach an die Karten und die Killer gewöhnt. Viele haben ihre Bildschirm-Einstellungen sogar so angepasst, dass das ganze Spiel heller erscheint – der Horror ist dann einfach ein wenig verflogen.

Doch die Entwickler wollen genau das zurückbringen und kündigen die „Licht aus“-Modifikation an.

Was ist das für eine Modifikation? Auch wenn es bisher nur einen ersten Teaser gibt, macht dieser schon recht klar, was bei der „Lights Out“-Modifikation geschehen wird – die Lichtquellen erlöschen und die meisten Karten liegen in ziemlicher Finsternis. Damit ist es nur noch möglich, ein paar Meter weit zu sehen, wie man es bereits vom Killer Dredge kennen mag.

Ob die Helligkeit auf einer Karte damit permanent herabgesenkt wird oder dies in Intervallen ausgelöst wird, ist noch nicht klar.

Bleibt das permanent? Nein. Schon jetzt ist klar, dass es sich hierbei um einen zeitbegrenzten Modifikator handelt, der vermutlich nur einige Tage lang aktiv sein wird. Man möchte wohl das Feedback der Spieler sammeln und einen allgemeinen Eindruck davon bekommen, wie sich das Gameplay und Spielerlebnis ändert, wenn die Karten deutlich dunkler sind.

Ist das ganz neu? In dieser Form ja, aber nicht grundsätzlich. Schon früher gab es in Dead by Daylight Opfergaben, mit denen man die Helligkeit auf einer Karte manipulieren konnte. So war es möglich, etwa den Mond besonders hell strahlen zu lassen oder diesen komplett zu löschen. Das hat die Helligkeitsverhältnisse drastisch verändert.

Damals waren allerdings die meisten Karten von Dead by Daylight reine Außenareale und diese Opfergaben wurden aus dem Spiel genommen, als mehr Karten hinzu kamen, bei denen sie schlicht nicht gut funktionierten. So konnte es sein, dass Killer oder Überlebende in nahezu vollkommener Dunkelheit navigieren mussten und dann einfach frustriert aufgegeben haben, wenn Überlebende nicht mehr zu erkennen waren.

Wie es den Entwicklern gelungen ist, diese Funktion offenbar „verbessert“ aufzubereiten, erfahren wir wohl am 30. Januar. Denn dann wird mehr zu diesem Feature enthüllt.

Was haltet ihr von der Idee deutlich dunklerer Karten in Dead by Daylight? Eine gute Idee, um den Horror zurückzubringen? Oder eher nervig und störend?