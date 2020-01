Dead by Daylight: Die 10 besten Perks für Killer

Wir verraten euch, mit welchen Perks ihr als Killer in Dead by Daylight richtig Druck machen könnt.

Perks sind ein wichtiger Grundstein für den Erfolg in Dead by Daylight. Oft gewähren sie den Killern oder Überlebenden zusätzliche Fähigkeiten, besondere Gaben oder in bestimmten Situationen einen kleinen Vorteil. Wir präsentieren euch heute die Top 10 der Perks für Killer in Dead by Daylight!

Welcher Killer aktuell die besten sind, haben wir euch hier bereits vorgestellt.

Wie man Perks freischaltet: Die meisten Perks in Dead by Daylight gehören zu einem bestimmten Killer. Das bedeutet, dass nur der entsprechende Killer diese Perks benutzen kann, bis ihr die „lehrbaren“ Varianten davon freigeschaltet habt. Dafür müsst ihr Blutpunkte in den entsprechenden Killer investieren und ihn auf die notwendige Stufe bringen (30, 35 oder 40).

Nachdem ein lehrbarer Perk freigeschaltet wurde, kann dieser Perk auch im Blutnetz von allen anderen Killern auftauchen.

Schrein der Geheimnisse checken: Alternativ lohnt auch ein regelmäßiger Blick in den „Schrein der Geheimnisse“. Dort kann man jede Woche vier zufällig ausgewählte Perks direkt für Blutscherben kaufen. Das überspringt das Freischalten des lehrbaren Perks (etwa, wenn man einen Killer gar nicht besitzt). Der Perk muss dennoch im Blutnetz des gewünschten Killers auftauchen.

Wer viel Zeit und Blutpunkte investiert, kann demnach alle Perks auf allen Killern freischalten.

Kaum ein Spiel ist so schwer zu lernen wie Dead by Daylight

Update: Die Liste wurde am 29.01.2020 aktualisiert, zum Zeitpunkt von Patch 3.5.1.

Die 10 Top-Perks für Killer in Dead by Daylight

Wir gehen bei allen Perks jeweils von der höchsten Stufe (3) aus. Darunter verlieren viele Perks drastisch an Wert.

1. Barbecue & Chili (Barbecue und Chili)

Lernbar durch: Cannibal (Kannibale) auf Stufe 35

Barbecue & Chili sorgt dafür, dass ihr als Killer quasi ständig ein Ziel vor Augen habt. Wenn ihr einen Überlebenden an den Haken bringt, dann werden euch für 4 Sekunden die Auren von Überlebenden gezeigt, wenn sie mehr als 40 Meter entfernt sind. Dadurch wisst ihr recht genau, wo sich alle Überlebenden befinden.

Eine oder mehrere Auren werden euch nicht angezeigt? Das bedeutet, dass der Überlebende mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe ist und nur darauf wartet, seinen Freund zu retten. Oder sie sind in einem Schrank versteckt oder schützen sich durch einen Perk, der die eigene Aura einige Male verschleiert. Ein bisschen Patrouillieren liefert sicher Gewissheit …

Der „passive Effekt“ ist ebenfalls nett. Denn wenn ihr alle Überlebenden mindestens einmal an den Haken bringt, werden eure Blutpunkte am Ende des Matches verdoppelt (pro Überlebenden um 25%, Maximum also 100%).

Eignet sich besonders für: Killer mit schnellen Bewegungsfähigkeiten (Hinterwäldler, Gespenst, Krankenschwester, Demogorgon, Legion)

2. A Nurse’s Calling (Der Ruf einer Krankenschwester)

Lernbar durch: Nurse (Krankenschwester) auf Stufe 40

Mit diesem Perk wird Euch die Aura von Überlebenden angezeigt, wenn sie sich innerhalb eines Radius von 28 Metern um euch befinden und sich heilen oder von anderen geheilt werden. Besonders Killer mit geringerem Terror-Radius (wie Myers) profitieren davon und bekommen häufig angezeigt, wo sich Überlebende aufhalten. Dadurch könnt ihr die Heilung verhindern und den Überlebenden rasch zu Boden schicken.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

3. Hex: No One Escape’s Death (Fluch: Niemand entrinnt dem Tod)

Lernbar durch: Standard

Wenn nach der Aktivierung des letzten Generators noch ein inaktives Totem existiert, wird es aktiviert. Der Killer erhält 4% zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit und alle Überlebenden haben den „Exposed“-Effekt auf sich – das bedeutet, dass sie mit einem Schlag direkt zu Boden gehen. Der Effekt bleibt nur solange bestehen, wie das Totem nicht geläutert wurde.

So manch ein Kill ging schon auf das Konto von diesem Perk und es sorgt dafür, dass die letzten Minuten einer Partie oft die spannendsten sind.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

4. Corrupt Intervention (Korrupte Intervention)

Lernbar durch: Plague (Seuche) auf Stufe 30

Korrupte Intervention ist unterschätzt, sorgt aber für eine gute Startposition des Killers.

Zum Start des Matches werden 3 der 7 verfügbaren Generatoren vom Entitus blockiert. Für satte 120 Sekunden können diese 3 Generatoren nicht von den Überlebenden repariert werden. Der Perk wählt dabei immer die Generatoren aus, die am weitesten vom Killer entfernt sind. Das ist besonders nützlich, da dort die Überlebenden im Regelfall spawnen.

Im Klartext bedeutet das, dass das „aktive“ Spielfeld zu Beginn deutlich kleiner ist und nur 4 Generatoren repariert werden können. Dadurch kann der Killer deutlich schneller Überlebende finden und an den Haken bringen.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

5. Pop Goes The Weasel (Pop Goes the Weasel)

Lernbar durch: Clown auf Stufe 40

Pop Goes The Weasel wurde vor einer Weile verbessert und ist seitdem ein richtig starker Perk geworden. Nachdem man einen Überlebenden an den Haken gebracht hat, hat man im Anschluss 60 Sekunden Zeit um einen Generator zu schädigen. Unternimmt man das, dann wird der Generator nicht nur beschädigt, sondern verliert auch sofort 25 % des maximalen Reparaturwertes.

Pop Goes The Weasel ist ein effektiver Perk, um das Spiel in die Länge zu ziehen und vor allem bei wenigen verbleibenden Generatoren noch wertvolle Sekunden und Minuten zu schaffen, um die Überlebenden weiter aufzuhalten.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

6. Discordance (Uneinigkeit)

Lernbar durch: Legion auf Stufe 30

Der Perk sorgt dafür, dass der Killer jedes Mal alarmiert wird, wenn zwei oder mehr Überlebende an ein und demselben Generator arbeiten. Es ertönt dann nicht nur ein Geräusch, sondern der Generator wird auch weiß hervorgehoben.

Mit diesem Perk sind Killer in der Lage, die ärgsten Probleme zu lösen und rasch dahin zu gelangen, wo die Überlebenden gerade als Team agieren. Denn wenn man zwei (oder mehr) Überlebende gleichzeitig von einem Generator verscheucht, dann sind das mehr Spieler, die nichts Produktives für den Fortschritt des Spiels tun.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

7. Hex: Devour Hope (Fluch: Aufgezehrte Hoffnung)

Lernbar durch: Hag (Hexe) auf Stufe 40

Dieser Perk ist eher eine Spielerei, aber geschickte und aufmerksame Spieler können damit ganze Matches entscheiden. Devour Hope beginnt als brennendes Totem und hat zu Beginn noch keinen Effekt. Jedes Mal, wenn ein Überlebender vom Haken gerettet wird und der Killer dabei mindestens 24 Meter entfernt ist, erhält der Killer ein Abzeichen. Je nach Abzeichen gibt es unterschiedliche Boni:

2 Abzeichen: Der Killer erhält einen Speed-Bonus von 5% für 10 Sekunden, beginnend 10 Sekunden nach dem Aufhängen eines Überlebenden.

3 Abzeichen: Der Killer kann Überlebende mit einem Schlag zu Boden schicken („Exposed“).

5 Abzeichen: Der Killer kann Überlebende am Boden direkt töten (Mori-Animation).

Der Perk verliert jeden Effekt, sobald das brennende Totem geläutert wird.

Eignet sich besonders für: Killer mit guten Defensiv-Fähigkeiten (Hexe, Fallensteller)

8. Blood Warden (Blutwächter)

Lernbar durch: Nightmare (Albtraum) auf Stufe 40

Blutwächter wird aktiv, sobald Überlebende ein Tor öffnen. Wenn sich Überlebende im Ausgangsbereich der Karte befinden, dann wird ihre Aura für den Killer angezeigt. Der deutlich stärkere Effekt ist jedoch ein anderer: Wenn ein Überlebender an den Haken gehangen wird, während eines der Tore geöffnet ist, werden einmalig die Ausgangstore für 60 Sekunden blockiert, sodass kein Überlebender fliehen kann. Das ist gerade dann besonders witzig, wenn der Timer für die Endgame Collapse schon weit vorangeschritten ist.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

9. Monitor & Abuse (Beobachten und Zuschlagen)

Lernbar durch: Doktor (Doctor) auf Stufe 35

Solange ihr nicht in einer Verfolgungsjagd seid, ist euer Terror-Radius (der „Herzschlag“, den Überlebende hören) um 8 Meter reduziert. Wenn ihr in einer Verfolgungsjagd seid, ist euer Terror-Radius um 8 Meter erhöht.

Diese Differenz von 16 Metern, je nach Spielsituation, macht einen großen Unterschied aus. Manche Killer können sich so unbemerkt anschleichen. Zusätzlich dazu ist euer Sichtfeld um einige Prozent vergrößert, solange ihr niemanden jagt. Dadurch bekommt ihr Bewegungen mit, die andernfalls außerhalb eures Gesichtsfelds wären.

Bedenkt aber, dass manche Killer, wie die Jägerin oder Albtraum, von diesem Perk weniger profitieren, da sie etwa durch Gesang bereits verraten werden – unabhängig vom Terrror-Radius.

Eignet sich besonders für: Killer mit kleinerem Terror-Radius (Wandler, Hexe, Schwein, Gespenst)

10. Franklin’s Demise (Franklins Niedergang)

Lernbar durch: Kannibale (Cannibal) auf Stufe 40

Dieser Perk ist eher eine Geschmackssache und man sollte sich erst in der Lobby dazu entscheiden, ob man diesen Perk mitnehmen möchte. Franklins Niedergang sorgt dafür, dass die Attacken des Killers dem Überlebenden die Gegenstände aus der Hand schlagen. Das entsprechende Item wird dann an Ort und Stelle fallengelassen und verliert bis zu 10 % seiner Basis-Aufladungen – es wird also beschädigt.

Dadurch verlieren Überlebende nicht nur wertvolle Schutzmaßnahmen wie Taschenlampen, Instant-Heal-Medikits oder Werkzeugkoffer, sondern verlieren auch Zeit. Wenn sie ihren Gegenstand zurückholen wollen, dann müssen sie später zurückkehren und das Item erst suchen. Das ist zusätzliche Zeit, die der Killer gewinnt.

Denkt daran: Der Perk lohnt sich nur so richtig, wenn drei oder vier Überlebende Items bei sich tragen. Sonst ist ein anderer Perk die bessere Wahl.

Eignet sich besonders für: Alle Killer

Welche Perks benutzt ihr besonders gerne in Dead by Daylight als Killer? Richtet ihr euch nach den „stärksten“ Perks? Oder nutzt ihr auch gerne die ungeliebten Perks, um einen besonderen Spielstil zu erzielen?