Damit ihr zukünftig nicht mit so unangenehmen Zeitgenossen, wie ich es damals war, spielen müsst, bekommt das Spiel mit der neuen Erweiterung Dawntrail ein paar neue Community-Funktionen: Final Fantasy XIV bekommt ein Feature, von dem der Chef will, dass ihr es nicht nutzt

Wie steht es um euch? Seid ihr auch schon einmal hart in einem Spiel getiltet? Oder habt ihr einen Hassboss in Final Fantasy XIV? Wir sind gespannt auf eure Antworten.

Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und ich persönlich möchte auch nie wieder so toxisch unterwegs sein. Das macht mich und meine Freunde nur kaputt. Ich habe also etwas aus der Erfahrung gelernt.

Mir war damals, als wir Tsukuyomi bekämpften, nicht klar, dass es meinem Kumpel so ging. Das ist jetzt circa sechs Jahre her.

Meine Freunde auf Discord haben meinen Frust live und in Farbe miterlebt. Oh… wie ich mich beschwert habe. Lautstark. Unflätig. Ich habe so geflucht. Im In-Game-Chat bin ich möglichst freundlich geblieben und hab teilweise die Leitung abgegeben, wenn es nicht mehr ging.

Ich wollte unbedingt diesen Boss legen. Also loggte ich mich ab Patch-Tag jeden Abend für drei bis vier Stunden ein, um zu trainieren. Mein Ehrgeiz trieb mich zu Höchstleistungen an.

Ein einziger Blick auf die möglichen, schicken neuen Waffen und ich war Feuer und Flamme: Ich wollte diesen Kampf unbedingt schaffen. Jetzt, zum Release. Komme was wolle. Und versaute mit meinem toxischen Ehrgeiz einem guten Freund den kompletten Spaß am Spiel.

