Final Fantasy XIV: Nach einem Update können Zehntausende nicht mehr spielen

Erst vor kurzem gab es in Final Fantasy XIV Kritik an der Benchmark-Software des Spiels. Mit dieser Software könnt ihr prüfen, ob eure Hardware potent genug ist, um die kommende Erweiterung des Spiels zu genießen.

Was sagt die Community dazu? In den Kommentaren melden sich weitere Spieler, die das Vorgehen von Square Enix nicht verstehen können. Auch wird hier erwähnt, dass es nicht möglich ist, die Adresse im Account, beispielsweise nach einem Umzug, anzupassen. Einige der Kommentare lauten:

Wie der Ersteller des Beitrags auf Reddit berichtet, betrifft dies die Region Südostasien. Spieler, die in Ländern in dieser Region wohnen, können ihren Wohnort nicht bei Square Enix angeben, da diese Länder in den Account-Einstellungen nicht zur Auswahl stehen. Er schreibt dazu in seinem Beitrag auf Reddit :

Auf Reddit gibt es nun Meldungen von der Community, dass hierbei ganze Regionen von Spielern aus dem Spiel ausgeschlossen werden. Das Problem: Viele Spieler wohnen in Ländern, die in den Accounts bei Square Enix gar nicht erst hinterlegt werden können.

Um was für ein Update geht es? Vor kurzem gab es ein Update bei Square Enix, welches die Zahlungsabwicklung betrifft. Neu ist hierbei, dass die Adresse im Square Enix-Account und die Adresse in den Zahlungsinformationen identisch sein müssen, damit eine Zahlung erfolgreich abgewickelt werden kann.

