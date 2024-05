Final Fantasy 14: Neues Video zeigt heißersehntes Gameplay zu den 2 neuen Jobs im MMORPG

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Fans von Final Fantasy 14 konnten sich über einen neuen Livestream des Produzententeams freuen. Im 81. Brief des Produzenten gaben Naoki Yoshida, auch bekannt als Yoshi-P, und Toshio Murouchi einen Ausblick auf die kommenden Änderungen für alle Job-Klassen in Dawntrail. Dabei waren vor allem die Gameplay-Videos zur Viper und zum Piktomant spannend.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to