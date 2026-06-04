Trainer feiert Erfolg in Pokémon GO, von dem viele Spieler aus Städten nur träumen können

Es gibt einen Wettbewerb in Pokémon GO, bei dem Spieler aus dörflichen Regionen klar im Vorteil sind. Und zu diesen hat die Community eine ziemlich klare Meinung.

Showcases sind in Pokémon GO ein besonderer Wettbewerb. Hier zählt nicht, wie stark eure Monster sind. Stattdessen kommt es auf andere Eigenschaften an – beispielsweise die Größe eures Monsters.

Je mehr Trainer an solch einem Showcase teilnehmen, desto schwerer ist es für euch, diesen auch zu gewinnen. Ein Trainer auf Reddit demonstriert, wie es auch laufen kann. Und die Community hat eine klare Meinung zu den Showcases.

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„Werde nie wieder daran teilnehmen“

Was ist dem Trainer gelungen? Auf Reddit zeigt der Trainer, dass er in satten 5 Showcases gleichzeitig den ersten Rang erreichen konnte. Ein Ergebnis, von dem Trainer in Städten mit vielen PoGo-Fans wohl nur träumen dürfen. Seit der neuen Season ist es möglich, dienstags an bis zu 5 Showcases gleichzeitig teilzunehmen. Der Spieler hat also direkt mal alle Showcases, an denen er teilgenommen hat, gewonnen.

Welche Belohnungen der Trainer erhalten hat, schreibt er nicht. Showcases können sich jedoch lohnen, da ihr hier mitunter starke Belohnungen wie Brutmaschinen erhalten könnt, wenn ihr sie gewinnt.

Sollte der Trainer noch auf der Jagd nach Medaillen in Pokémon GO sein, dann dürfte er durch diese Leistung bei einer Medaille einen netten Fortschritt errungen haben. Denn für die „Showcase-Star“-Medaille müsst ihr ganze 100 Showcases gewinnen, um die Platin-Stufe zu erreichen.

Den Beitrag von Reddit binden wir hier für euch ein:

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Was sagt die Community dazu? Showcases im Allgemeinen und die Medaille sind bei der Community nicht unbedingt die beliebtesten Inhalte im Spiel. Das zeigt sich auch in den Kommentaren des Beitrags.

„Ich habe gestern meinen 100. Showcase gewonnen. Ich habe sofort alle meine XXL-Pokémon übertragen und werde nie wieder an einem Showcase teilnehmen“, schreibt 00011101101110

„Ich kann es kaum erwarten, das zu machen! 3/5 sind geschafft“, antwortet lc0o85 darauf

„Drei erste Plätze und zwei zweite Plätze. Ich will einfach nur, dass die Showcases endlich vorbei sind“, meint lc0o85 ebenfalls

„Ich liebe es, die Erfolge von euch allen zu sehen! Meiner wurde mir weggeschnappt, also habe ich nur 3 von 5 geschafft … aber damit bin ich jetzt bei 40 von 100, juhu!!“, kommentiert catchmeifyoucanhehe

Wie steht ihr zu Showcases? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch auf der Suche nach den Inhalten wie Events, Raid-Bossen und Dyna-Monstern der nächsten Wochen seid, dann haben wir die perfekte Übersicht für euch zusammengestellt: alle Events im Juni 2026 in Pokémon GO.