Pokémon GO: Alle Medaillen und wie ihr sie erhaltet

Medaillen in Pokémon GO können teils viel Zeit in Anspruch nehmen. Welche es gibt und wie ihr sie erhaltet, hat MeinMMO euch zusammengetragen.

Was sind Medaillen? Ihr erhaltet in Pokémon GO Medaillen, wenn ihr bestimmte Fortschritte im Spiel erreicht. Dabei gibt es einige Medaillen, die ihr mit der Zeit von selbst erhaltet und einige, für die ihr durchaus etwas Zeit investieren müsst. Jede Medaille gibt es in den Varianten Bronze, Silber, Gold und Platin.

Wozu werden Medaillen benötigt? Wollt ihr in Pokémon GO die Level 71 bis 80 erreichen, müsst ihr neben bestimmten Aufgaben auch jeweils eine bestimmte Anzahl an Platin-Medaillen sammeln.

Wo finde ich Medaillen? Wenn ihr wissen wollt, welche Medaillen ihr bereits besitzt und wie euer Fortschritt ist, dann könnt ihr sie euch im Spiel einfach angucken. Dazu klickt ihr im Spiel auf den Kopf eures Avatars und scrollt nach unten.

Alle aktuellen Medaillen in der Übersicht

Für eine bessere Übersicht haben wir alle aktuellen Medaillen in Kategorien sortiert, damit ihr euch schneller einen besseren Überblick darüber verschaffen könnt.

Alle Medaillen, die in den folgenden Kategorien zu finden sind, zählen als Fortschritt für die Level 71 bis 80 Anforderungen.

Allgemeine Medaillen

Name Bronze Silber Gold Platin Backpacker Besuche 100 PokéStops Besuche 1.000 PokéStops Besuche 2.000 PokéStops Besuche 50.000 PokéStops Erbfolgerin Löse bei einem Pokémon 1-mal die Mega-Entwicklung aus Löse bei einem Pokémon 50-mal die Mega-Entwicklung aus Löse bei einem Pokémon 500-mal die Mega-Entwicklung aus Löse bei einem Pokémon 1.000-mal die Mega-Entwicklung aus Erlöser Erlöse 5 Crypto-Pokémon Erlöse 50 Crypto-Pokémon Erlöse 500 Crypto-Pokémon Erlöse 1.000 Crypto-Pokémon Forscher Entwickle 3 Pokémon Entwickle 20 Pokémon Entwickle 200 Pokémon Entwickle 2.000 Pokémon Guru der Mega-Entwicklung Löse bei einer Pokémon-Art die Mega-Entwicklung aus Löse bei 24 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung aus Löse bei 36 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung aus Löse bei 46 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung aus Jogger Laufe 10 km Laufe 100 km Laufe 1.000 km Laufe 10.000 km Kameramann Habe 10 überraschende Begegnungen in GO-Schnappschuss Habe 50 überraschende Begegnungen in GO-Schnappschuss Habe 200 überraschende Begegnungen in GO-Schnappschuss Habe 400 überraschende Begegnungen in GO-Schnappschuss Picknicker Verwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 5 Pokémon zu helfen Verwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 25 Pokémon zu helfen Verwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 500 Pokémon zu helfen Verwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 2.500 Pokémon zu helfen Pokémon Ranger Führe 10 Feldforschungsaufgaben aus Führe 100 Feldforschungsaufgaben aus Führe 1.000 Feldforschungsaufgaben aus Führe 2.500 Feldforschungsaufgaben aus Profi-Navigator Abgeschlossene Routen: 10-mal Abgeschlossene Routen: 50-mal Abgeschlossene Routen: 200-mal Abgeschlossene Routen: 600-mal Sammler Fange 30 Pokémon Fange 500 Pokémon Fange 2.000 Pokémon Fange 50.000 Pokémon Showcase-Star Gewinne einen PokéStop-Showcase Gewinne 10 PokéStop-Showcases Gewinne 50 PokéStop-Showcases Gewinne 100 PokéStop-Showcases Triathlet Erreiche 1 Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben Tagen Erreiche 10-mal eine Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben Tagen Erreiche 50-mal eine Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben Tagen Erreiche 100-mal eine Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben Tagen Urlauber Drehe 10 verschiedene PokéStops Drehe 100 verschiedene PokéStops Drehe 1.000 verschiedene PokéStops Drehe 2.000 verschiedene PokéStops Wayfarer Verdiene 50 Wayfarer-Vereinbarungen Verdiene 500 Wayfarer-Vereinbarungen Verdiene 1.000 Wayfarer-Vereinbarungen Verdiene 1.500 Wayfarer-Vereinbarungen Züchter Brüte 10 Eier aus Brüte 100 Eier aus Brüte 500 Eier aus Brüte 2.500 Eier aus

Tipps zu diesen Medaillen: Viele der Medaillen aus dieser Kategorie erledigen sich mit der Zeit von selbst, wenn ihr einfach nur das Spiel spielt. Ein gewisser Fokus auf einzelne Medaillen kann jedoch nötig sein, wenn ihr diese platinieren wollt.

Für die Erlöser-Medaille solltet ihr vor allem in Rocket-Events losziehen, um möglichst viele Crypto-Monster des gemeinen Teams zu erbeuten. Achtet beim Erlösen darauf, dass die Sternenstaub-Kosten unterschiedlich sind und ihr auch Bonbons benötigt. Für manche Monster braucht ihr lediglich 1.000 Sternenstaub.

Um ordentlichen Fortschritt bei der Kameramann-Medaille zu erzielen, bieten sich Events an, bei denen ihr mehrere Schnappschuss-Überraschungen pro Tag erhalten könnt.

Während die Picknicker-Medaille vor allem bei großen Events und in belebten Gegenden mit vielen Trainern vorran geht, benötigt ihr für den Showcase-Star eher ländlichere und weniger bespielte Gegenden.

Die Wayfarer-Medaille erhaltet ihr, wenn ihr Niantic Wayfarer nutzt, um PokéStops einzureichen oder zu bewerten. Dafür müsst ihr zunächst Level 35 im Spiel erreicht haben.

Pokédex-Medaillen

Für alle Pokédex-Medaillen benötigt ihr eine gewisse Menge an Monstern aus den verschiedenen Regionen, um sie zu erhalten.

Name Bronze Silber Gold Platin Kanto Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden Registriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden Registriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden Registriere 151 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden Johto Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden Registriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden Registriere 70 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden Registriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden Hoenn Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurden Registriere 40 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurden Registriere 90 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurden Registriere 135 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurden Sinnoh Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden Registriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden Registriere 80 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden Registriere 107 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden Einall Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurden Registriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurden Registriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurden Registriere 156 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurden Kalos Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurden Registriere 25 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurden Registriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurden Registriere 72 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurden Galar Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurden Registriere 25 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurden Registriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurden Registriere 89 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurden Hisui Registriere 1 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurden Registriere 3 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurden Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurden Registriere 7 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurden Paldea Registriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurden Registriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurden Registriere 80 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurden Registriere 103 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurden

Freundschaft- und Tausch-Medaillen

Name Bronze Silber Gold Platin Bester Kumpel Habe 1 Besten Kumpel Habe 10 Beste Kumpel Habe 100 Beste Kumpel Habe 200 Beste Kumpel Bühnenstar Werde Beste Freunde mit 1 Trainer Werde Beste Freunde mit 2 Trainern Werde Beste Freunde mit 3 Trainern Werde Beste Freunde mit 20 Trainern Freundefinder Empfiehl einen Trainer Empfiehl 10 Trainer Empfiehl 20 Trainer Empfiehl 50 Trainer Gentleman Tausche 10 Pokémon Tausche 100 Pokémon Tausche 1.000 Pokémon Tausche 2.500 Pokémon Pilot Tausche Pokémon über insgesamt 1.000 Kilometer Distanz Tausche Pokémon über insgesamt 100.000 Kilometer Distanz Tausche Pokémon über insgesamt 1.000.000 Kilometer Distanz Tausche Pokémon über insgesamt 10.000.000 Kilometer Distanz Teamwork Schließe 10 Team-Herausforderungen ab Schließe 50 Team-Herausforderungen ab Schließe 100 Team-Herausforderungen ab Schließe 200 Team-Herausforderungen ab

Tipps zu diesen Medaillen: Um die Bester-Kumpel-Medaille zu erhalten, könnt ihr jeden Tag euer Kumpel-Pokémon 20-mal tauschen. So könnt ihr bei mehreren Monstern täglich schnelle Aufgaben wie gemeinsames Spielen, einen Snack geben oder einen Schnappschuss machen absolvieren.

Für die Bühnenstar-Medaille bieten sich die wöchentlichen Herausforderungen an, um zusätzliche Freundespunkte zu ergattern.

Um die Freundefinder-Medaille zu erhalten, müsst ihr mithilfe eures Empfehlungscodes neue Spieler ins Spiel einladen oder Trainer, die seit mindestens 90 Tagen nicht im Spiel aktiv waren. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr auf der Helpshift-Seite von Niantic.

Kampf-Medaillen

Name Bronze Silber Gold Platin Arenaleiter Verteidige Arenen für 10 Stunden Verteidige Arenen für 100 Stunden Verteidige Arenen für 1.000 Stunden Verteidige Arenen für 15.000 Stunden Ass-Trainer Trainere 10-mal Trainere 100-mal Trainere 1.000-mal Trainere 2.000-mal Beerenmeister Verteile in Arenen 10 Beeren Verteile in Arenen 100 Beeren Verteile in Arenen 1.000 Beeren Verteile in Arenen 15.000 Beeren Champion Gewinne 10 Raids Gewinne 100 Raids Gewinne 1.000 Raids Gewinne 2.000 Raids Held Besiege 10 Mitglieder von Team GO Rocket Besiege 100 Mitglieder von Team GO Rocket Besiege 1.000 Mitglieder von Team GO Rocket Besiege 2.000 Mitglieder von Team GO Rocket Kampflegende Gewinne 10 Legendäre Raids Gewinne 100 Legendäre Raids Gewinne 1.000 Legendäre Raids Gewinne 2.000 Legendäre Raids Kämpferin Gewinne 10 Arenakämpfe Gewinne 100 Arenakämpfe Gewinne 1.000 Arenakämpfe Gewinne 4.000 Arenakämpfe Trainerhoffnung Besiege 2 verschiedene Pokémon-Arten in Raids Besiege 10 verschiedene Pokémon-Arten in Raids Besiege 50 verschiedene Pokémon-Arten in Raids Besiege 150 verschiedene Pokémon-Arten in Raids Trainerhoffnungen Gewinne 10 Raids mit einem Freund Gewinne 100 Raids mit einem Freund Gewinne 1.000 Raids mit einem Freund Gewinne 2.000 Raids mit einem Freund Raid-Experte Lande einmal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-Erfolge Lande 50-mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-Erfolge Lande 200-mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-Erfolge Lande 500-mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-Erfolge Ultraheld Besiege den Boss von Team GO Rocket Besiege den Boss von Team GO Rocket 5-mal Besiege den Boss von Team GO Rocket 20-mal Besiege den Boss von Team GO Rocket 50-mal Veteran der Superliga Gewinne 5 Trainerkämpfe in der Superliga Gewinne 50 Trainerkämpfe in der Superliga Gewinne 200 Trainerkämpfe in der Superliga Gewinne 1.000 Trainerkämpfe in der Superliga Veteran der Hyperliga Gewinne 5 Trainerkämpfe in der Hyperliga Gewinne 50 Trainerkämpfe in der Hyperliga Gewinne 200 Trainerkämpfe in der Hyperliga Gewinne 1.000 Trainerkämpfe in der Hyperliga Veteran der Meisterliga Gewinne 5 Trainerkämpfe in der Meisterliga Gewinne 50 Trainerkämpfe in der Meisterliga Gewinne 200 Trainerkämpfe in der Meisterliga Gewinne 1.000 Trainerkämpfe in der Meisterliga

Tipps zu diesen Medaillen: Um die Ass-Trainer-Medaille zu erhalten, müsst ihr Trainingskämpfe gegen die Leiter der Teams absolvieren. Dafür geht ihr im Menü auf „Kämpfe“ und scrollt dann ganz nach unten. Dort könnt ihr die 3 Team-Leiter herausfordern.

Fang-Medaillen

Name Bronze Silber Gold Platin Angler Fange 3 große Karpador Fange 50 große Karpador Fange 300 große Karpador Fange 1.000 große Karpador Icognito Fange 3 Icognito Fange 10 Icognito Fange 26 Icognito Fange 28 Icognito Pikachu-Fan Fange 3 Pikachu Fange 50 Pikachu Fange 300 Pikachu Fange 1.000 Pikachu Sammler riesiger Pokémon Fange 5 XXL-Pokémon Fange 25 XXL-Pokémon Fange 100 XXL-Pokémon Fange 500 XXL-Pokémon Sammler winziger Pokémon Fange 5 XXS-Pokémon Fange 25 XXS-Pokémon Fange 100 XXS-Pokémon Fange 500 XXS-Pokémon Knirps Fange 3 winzige Rattfratz Fange 50 winzige Rattfratz Fange 300 winzige Rattfratz Fange 1.000 winzige Rattfratz Vivillon-Sammler Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (1) Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (5) Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (10) Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (18) Drachenprofi Fange 10 Pokémon vom Typ Drache Fange 50 Pokémon vom Typ Drache Fange 200 Pokémon vom Typ Drache Fange 2.500 Pokémon vom Typ Drache Eisenbahner Fange 10 Pokémon vom Typ Stahl Fange 50 Pokémon vom Typ Stahl Fange 200 Pokémon vom Typ Stahl Fange 2.500 Pokémon vom Typ Stahl Gärtner Fange 10 Pokémon vom Typ Pflanze Fange 50 Pokémon vom Typ Pflanze Fange 200 Pokémon vom Typ Pflanze Fange 2.500 Pokémon vom Typ Pflanze Halbstarke Fange 10 Pokémon vom Typ Unlicht Fange 50 Pokémon vom Typ Unlicht Fange 200 Pokémon vom Typ Unlicht Fange 2.500 Pokémon vom Typ Unlicht Hexe Fange 10 Pokémon vom Typ Geist Fange 50 Pokémon vom Typ Geist Fange 200 Pokémon vom Typ Geist Fange 2.500 Pokémon vom Typ Geist Hitzkopf Fange 10 Pokémon vom Typ Feuer Fange 50 Pokémon vom Typ Feuer Fange 200 Pokémon vom Typ Feuer Fange 2.500 Pokémon vom Typ Feuer Käfersammler Fange 10 Pokémon vom Typ Käfer Fange 50 Pokémon vom Typ Käfer Fange 200 Pokémon vom Typ Käfer Fange 2.500 Pokémon vom Typ Käfer Psycho Fange 10 Pokémon vom Typ Psycho Fange 50 Pokémon vom Typ Psycho Fange 200 Pokémon vom Typ Psycho Fange 2.500 Pokémon vom Typ Psycho Punker Fange 10 Pokémon vom Typ Gift Fange 50 Pokémon vom Typ Gift Fange 200 Pokémon vom Typ Gift Fange 2.500 Pokémon vom Typ Gift Rocker Fange 10 Pokémon vom Typ Elektro Fange 50 Pokémon vom Typ Elektro Fange 200 Pokémon vom Typ Elektro Fange 2.500 Pokémon vom Typ Elektro Ruinenmaniac Fange 10 Pokémon vom Typ Boden Fange 50 Pokémon vom Typ Boden Fange 200 Pokémon vom Typ Boden Fange 2.500 Pokémon vom Typ Boden Schulkind Fange 10 Pokémon vom Typ Normal Fange 50 Pokémon vom Typ Normal Fange 200 Pokémon vom Typ Normal Fange 2.500 Pokémon vom Typ Normal Schwarzgurt Fange 10 Pokémon vom Typ Kampf Fange 50 Pokémon vom Typ Kampf Fange 200 Pokémon vom Typ Kampf Fange 2.500 Pokémon vom Typ Kampf Schwimmer Fange 10 Pokémon vom Typ Wasser Fange 50 Pokémon vom Typ Wasser Fange 200 Pokémon vom Typ Wasser Fange 2.500 Pokémon vom Typ Wasser Skifahrer Fange 10 Pokémon vom Typ Eis Fange 50 Pokémon vom Typ Eis Fange 200 Pokémon vom Typ Eis Fange 2.500 Pokémon vom Typ Eis Träumerin Fange 10 Pokémon vom Typ Fee Fange 50 Pokémon vom Typ Fee Fange 200 Pokémon vom Typ Fee Fange 2.500 Pokémon vom Typ Fee Vogelfänger Fange 10 Pokémon vom Typ Flug Fange 50 Pokémon vom Typ Flug Fange 200 Pokémon vom Typ Flug Fange 2.500 Pokémon vom Typ Flug Wanderer Fange 10 Pokémon vom Typ Gestein Fange 50 Pokémon vom Typ Gestein Fange 200 Pokémon vom Typ Gestein Fange 2.500 Pokémon vom Typ Gestein

Veranstaltungs-Medaillen

Nehmt ihr an verschiedenen Veranstaltungen wie beispielsweise einem GO-Fest teil, dann erhaltet ihr hier ebenfalls Medaillen. Diese zählen jedoch nicht zu den Anforderungen, die ihr ab Level 71 erfüllen müsst.

Neben den Medaillen sind auch die stärksten Monster in Pokémon GO ein wichtiger Faktor im Spiel. Ihr benötigt sie, wenn ihr in Raids erfolgreich sein wollt. Wir haben für euch eine Liste, in der wir von allen Typen, die es im Spiel gibt, die besten Angreifer aus Pokémon GO zusammengefasst haben.