Pokémon GO: Alle Medaillen und wie ihr sie erhaltet

Service
7 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: Alle Medaillen und wie ihr sie erhaltet

Medaillen in Pokémon GO können teils viel Zeit in Anspruch nehmen. Welche es gibt und wie ihr sie erhaltet, hat MeinMMO euch zusammengetragen.

Was sind Medaillen? Ihr erhaltet in Pokémon GO Medaillen, wenn ihr bestimmte Fortschritte im Spiel erreicht. Dabei gibt es einige Medaillen, die ihr mit der Zeit von selbst erhaltet und einige, für die ihr durchaus etwas Zeit investieren müsst. Jede Medaille gibt es in den Varianten Bronze, Silber, Gold und Platin.

Wozu werden Medaillen benötigt? Wollt ihr in Pokémon GO die Level 71 bis 80 erreichen, müsst ihr neben bestimmten Aufgaben auch jeweils eine bestimmte Anzahl an Platin-Medaillen sammeln.

Wo finde ich Medaillen? Wenn ihr wissen wollt, welche Medaillen ihr bereits besitzt und wie euer Fortschritt ist, dann könnt ihr sie euch im Spiel einfach angucken. Dazu klickt ihr im Spiel auf den Kopf eures Avatars und scrollt nach unten.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Highguard – Alles Wichtige zu Release, Plattformen und Gameplay Ein deutsches MMORPG ist so beliebt, dass Spieler Angst haben sich auszuloggen, jetzt äußert sich ein Entwickler Ein neuer Shooter will sich von der Konkurrenz abheben, setzt auf berühmte Stimmen von Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur statt auf KI In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden Ein neuer Thriller auf Netflix über knallharte Cops schafft es in 89 Ländern auf Platz 1 Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+? 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende Neues Anime-Spiel mischt Genshin und Satisfactory und über 35 Millionen Spieler wollen das Game unbedingt zocken Spieler hilft einem freundlichen Opa in ARC Raiders, doch das Wiedersehen ist tragisch

Alle aktuellen Medaillen in der Übersicht

Für eine bessere Übersicht haben wir alle aktuellen Medaillen in Kategorien sortiert, damit ihr euch schneller einen besseren Überblick darüber verschaffen könnt.

Alle Medaillen, die in den folgenden Kategorien zu finden sind, zählen als Fortschritt für die Level 71 bis 80 Anforderungen.

Allgemeine Medaillen

NameBronzeSilberGoldPlatin
BackpackerBesuche 100 PokéStopsBesuche 1.000 PokéStopsBesuche 2.000 PokéStopsBesuche 50.000 PokéStops
ErbfolgerinLöse bei einem Pokémon 1-mal die Mega-Entwicklung ausLöse bei einem Pokémon 50-mal die Mega-Entwicklung ausLöse bei einem Pokémon 500-mal die Mega-Entwicklung ausLöse bei einem Pokémon 1.000-mal die Mega-Entwicklung aus
ErlöserErlöse 5 Crypto-PokémonErlöse 50 Crypto-PokémonErlöse 500 Crypto-PokémonErlöse 1.000 Crypto-Pokémon
ForscherEntwickle 3 PokémonEntwickle 20 PokémonEntwickle 200 PokémonEntwickle 2.000 Pokémon
Guru der Mega-EntwicklungLöse bei einer Pokémon-Art die Mega-Entwicklung ausLöse bei 24 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung ausLöse bei 36 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung ausLöse bei 46 verschiedenen Pokémon-Arten die Mega-Entwicklung aus
JoggerLaufe 10 kmLaufe 100 kmLaufe 1.000 kmLaufe 10.000 km
KameramannHabe 10 überraschende Begegnungen in GO-SchnappschussHabe 50 überraschende Begegnungen in GO-SchnappschussHabe 200 überraschende Begegnungen in GO-SchnappschussHabe 400 überraschende Begegnungen in GO-Schnappschuss
PicknickerVerwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 5 Pokémon zu helfenVerwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 25 Pokémon zu helfenVerwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 500 Pokémon zu helfenVerwende ein Lockmodul, um einem Trainer beim Fangen von 2.500 Pokémon zu helfen
Pokémon RangerFühre 10 Feldforschungsaufgaben ausFühre 100 Feldforschungsaufgaben ausFühre 1.000 Feldforschungsaufgaben ausFühre 2.500 Feldforschungsaufgaben aus
Profi-NavigatorAbgeschlossene Routen: 10-malAbgeschlossene Routen: 50-malAbgeschlossene Routen: 200-malAbgeschlossene Routen: 600-mal
SammlerFange 30 PokémonFange 500 PokémonFange 2.000 PokémonFange 50.000 Pokémon
Showcase-StarGewinne einen PokéStop-ShowcaseGewinne 10 PokéStop-ShowcasesGewinne 50 PokéStop-ShowcasesGewinne 100 PokéStop-Showcases
TriathletErreiche 1 Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben TagenErreiche 10-mal eine Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben TagenErreiche 50-mal eine Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben TagenErreiche 100-mal eine Pokémon-Fang- oder PokéStop-Dreh-Serie von sieben Tagen
UrlauberDrehe 10 verschiedene PokéStopsDrehe 100 verschiedene PokéStopsDrehe 1.000 verschiedene PokéStopsDrehe 2.000 verschiedene PokéStops
WayfarerVerdiene 50 Wayfarer-VereinbarungenVerdiene 500 Wayfarer-VereinbarungenVerdiene 1.000 Wayfarer-VereinbarungenVerdiene 1.500 Wayfarer-Vereinbarungen
ZüchterBrüte 10 Eier ausBrüte 100 Eier ausBrüte 500 Eier ausBrüte 2.500 Eier aus

Tipps zu diesen Medaillen: Viele der Medaillen aus dieser Kategorie erledigen sich mit der Zeit von selbst, wenn ihr einfach nur das Spiel spielt. Ein gewisser Fokus auf einzelne Medaillen kann jedoch nötig sein, wenn ihr diese platinieren wollt.

Für die Erlöser-Medaille solltet ihr vor allem in Rocket-Events losziehen, um möglichst viele Crypto-Monster des gemeinen Teams zu erbeuten. Achtet beim Erlösen darauf, dass die Sternenstaub-Kosten unterschiedlich sind und ihr auch Bonbons benötigt. Für manche Monster braucht ihr lediglich 1.000 Sternenstaub.

Um ordentlichen Fortschritt bei der Kameramann-Medaille zu erzielen, bieten sich Events an, bei denen ihr mehrere Schnappschuss-Überraschungen pro Tag erhalten könnt.

Während die Picknicker-Medaille vor allem bei großen Events und in belebten Gegenden mit vielen Trainern vorran geht, benötigt ihr für den Showcase-Star eher ländlichere und weniger bespielte Gegenden.

Die Wayfarer-Medaille erhaltet ihr, wenn ihr Niantic Wayfarer nutzt, um PokéStops einzureichen oder zu bewerten. Dafür müsst ihr zunächst Level 35 im Spiel erreicht haben.

Pokédex-Medaillen

Für alle Pokédex-Medaillen benötigt ihr eine gewisse Menge an Monstern aus den verschiedenen Regionen, um sie zu erhalten.

NameBronzeSilberGoldPlatin
KantoRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurdenRegistriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurdenRegistriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurdenRegistriere 151 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kanto-Region entdeckt wurden
JohtoRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurdenRegistriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurdenRegistriere 70 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurdenRegistriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden
HoennRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurdenRegistriere 40 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurdenRegistriere 90 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurdenRegistriere 135 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hoenn-Region entdeckt wurden
SinnohRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurdenRegistriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurdenRegistriere 80 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurdenRegistriere 107 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden
EinallRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurdenRegistriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurdenRegistriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurdenRegistriere 156 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Einall-Region entdeckt wurden
KalosRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurdenRegistriere 25 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurdenRegistriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurdenRegistriere 72 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Kalos-Region entdeckt wurden
GalarRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurdenRegistriere 25 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurdenRegistriere 50 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurdenRegistriere 89 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Galar-Region entdeckt wurden
HisuiRegistriere 1 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurdenRegistriere 3 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurdenRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurdenRegistriere 7 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurden
PaldeaRegistriere 5 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurdenRegistriere 30 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurdenRegistriere 80 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurdenRegistriere 103 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurden

Freundschaft- und Tausch-Medaillen

NameBronzeSilberGoldPlatin
Bester KumpelHabe 1 Besten KumpelHabe 10 Beste KumpelHabe 100 Beste KumpelHabe 200 Beste Kumpel
BühnenstarWerde Beste Freunde mit 1 TrainerWerde Beste Freunde mit 2 TrainernWerde Beste Freunde mit 3 TrainernWerde Beste Freunde mit 20 Trainern
FreundefinderEmpfiehl einen TrainerEmpfiehl 10 TrainerEmpfiehl 20 TrainerEmpfiehl 50 Trainer
GentlemanTausche 10 PokémonTausche 100 PokémonTausche 1.000 PokémonTausche 2.500 Pokémon
PilotTausche Pokémon über insgesamt 1.000 Kilometer DistanzTausche Pokémon über insgesamt 100.000 Kilometer DistanzTausche Pokémon über insgesamt 1.000.000 Kilometer DistanzTausche Pokémon über insgesamt 10.000.000 Kilometer Distanz
TeamworkSchließe 10 Team-Herausforderungen abSchließe 50 Team-Herausforderungen abSchließe 100 Team-Herausforderungen abSchließe 200 Team-Herausforderungen ab

Tipps zu diesen Medaillen: Um die Bester-Kumpel-Medaille zu erhalten, könnt ihr jeden Tag euer Kumpel-Pokémon 20-mal tauschen. So könnt ihr bei mehreren Monstern täglich schnelle Aufgaben wie gemeinsames Spielen, einen Snack geben oder einen Schnappschuss machen absolvieren.

Für die Bühnenstar-Medaille bieten sich die wöchentlichen Herausforderungen an, um zusätzliche Freundespunkte zu ergattern.

Um die Freundefinder-Medaille zu erhalten, müsst ihr mithilfe eures Empfehlungscodes neue Spieler ins Spiel einladen oder Trainer, die seit mindestens 90 Tagen nicht im Spiel aktiv waren. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr auf der Helpshift-Seite von Niantic.

Kampf-Medaillen

NameBronzeSilberGoldPlatin
ArenaleiterVerteidige Arenen für 10 StundenVerteidige Arenen für 100 StundenVerteidige Arenen für 1.000 StundenVerteidige Arenen für 15.000 Stunden
Ass-TrainerTrainere 10-malTrainere 100-malTrainere 1.000-malTrainere 2.000-mal
BeerenmeisterVerteile in Arenen 10 BeerenVerteile in Arenen 100 BeerenVerteile in Arenen 1.000 BeerenVerteile in Arenen 15.000 Beeren
ChampionGewinne 10 RaidsGewinne 100 RaidsGewinne 1.000 RaidsGewinne 2.000 Raids
HeldBesiege 10 Mitglieder von Team GO RocketBesiege 100 Mitglieder von Team GO RocketBesiege 1.000 Mitglieder von Team GO RocketBesiege 2.000 Mitglieder von Team GO Rocket
KampflegendeGewinne 10 Legendäre RaidsGewinne 100 Legendäre RaidsGewinne 1.000 Legendäre RaidsGewinne 2.000 Legendäre Raids
KämpferinGewinne 10 ArenakämpfeGewinne 100 ArenakämpfeGewinne 1.000 ArenakämpfeGewinne 4.000 Arenakämpfe
TrainerhoffnungBesiege 2 verschiedene Pokémon-Arten in RaidsBesiege 10 verschiedene Pokémon-Arten in RaidsBesiege 50 verschiedene Pokémon-Arten in RaidsBesiege 150 verschiedene Pokémon-Arten in Raids
TrainerhoffnungenGewinne 10 Raids mit einem FreundGewinne 100 Raids mit einem FreundGewinne 1.000 Raids mit einem FreundGewinne 2.000 Raids mit einem Freund
Raid-ExperteLande einmal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-ErfolgeLande 50-mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-ErfolgeLande 200-mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-ErfolgeLande 500-mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer-Erfolge
UltraheldBesiege den Boss von Team GO RocketBesiege den Boss von Team GO Rocket 5-malBesiege den Boss von Team GO Rocket 20-malBesiege den Boss von Team GO Rocket 50-mal
Veteran der SuperligaGewinne 5 Trainerkämpfe in der SuperligaGewinne 50 Trainerkämpfe in der SuperligaGewinne 200 Trainerkämpfe in der SuperligaGewinne 1.000 Trainerkämpfe in der Superliga
Veteran der HyperligaGewinne 5 Trainerkämpfe in der HyperligaGewinne 50 Trainerkämpfe in der HyperligaGewinne 200 Trainerkämpfe in der HyperligaGewinne 1.000 Trainerkämpfe in der Hyperliga
Veteran der MeisterligaGewinne 5 Trainerkämpfe in der MeisterligaGewinne 50 Trainerkämpfe in der MeisterligaGewinne 200 Trainerkämpfe in der MeisterligaGewinne 1.000 Trainerkämpfe in der Meisterliga

Tipps zu diesen Medaillen: Um die Ass-Trainer-Medaille zu erhalten, müsst ihr Trainingskämpfe gegen die Leiter der Teams absolvieren. Dafür geht ihr im Menü auf „Kämpfe“ und scrollt dann ganz nach unten. Dort könnt ihr die 3 Team-Leiter herausfordern.

Fang-Medaillen

NameBronzeSilberGoldPlatin
AnglerFange 3 große KarpadorFange 50 große KarpadorFange 300 große KarpadorFange 1.000 große Karpador
IcognitoFange 3 IcognitoFange 10 IcognitoFange 26 IcognitoFange 28 Icognito
Pikachu-FanFange 3 PikachuFange 50 PikachuFange 300 PikachuFange 1.000 Pikachu
Sammler riesiger PokémonFange 5 XXL-PokémonFange 25 XXL-PokémonFange 100 XXL-PokémonFange 500 XXL-Pokémon
Sammler winziger PokémonFange 5 XXS-PokémonFange 25 XXS-PokémonFange 100 XXS-PokémonFange 500 XXS-Pokémon
KnirpsFange 3 winzige RattfratzFange 50 winzige RattfratzFange 300 winzige RattfratzFange 1.000 winzige Rattfratz
Vivillon-SammlerSammle Vivillon aus der ganzen Welt (1)Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (5)Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (10)Sammle Vivillon aus der ganzen Welt (18)
DrachenprofiFange 10 Pokémon vom Typ DracheFange 50 Pokémon vom Typ DracheFange 200 Pokémon vom Typ DracheFange 2.500 Pokémon vom Typ Drache
EisenbahnerFange 10 Pokémon vom Typ StahlFange 50 Pokémon vom Typ StahlFange 200 Pokémon vom Typ StahlFange 2.500 Pokémon vom Typ Stahl
GärtnerFange 10 Pokémon vom Typ PflanzeFange 50 Pokémon vom Typ PflanzeFange 200 Pokémon vom Typ PflanzeFange 2.500 Pokémon vom Typ Pflanze
HalbstarkeFange 10 Pokémon vom Typ UnlichtFange 50 Pokémon vom Typ UnlichtFange 200 Pokémon vom Typ UnlichtFange 2.500 Pokémon vom Typ Unlicht
HexeFange 10 Pokémon vom Typ GeistFange 50 Pokémon vom Typ GeistFange 200 Pokémon vom Typ GeistFange 2.500 Pokémon vom Typ Geist
HitzkopfFange 10 Pokémon vom Typ FeuerFange 50 Pokémon vom Typ FeuerFange 200 Pokémon vom Typ FeuerFange 2.500 Pokémon vom Typ Feuer
KäfersammlerFange 10 Pokémon vom Typ KäferFange 50 Pokémon vom Typ KäferFange 200 Pokémon vom Typ KäferFange 2.500 Pokémon vom Typ Käfer
PsychoFange 10 Pokémon vom Typ PsychoFange 50 Pokémon vom Typ PsychoFange 200 Pokémon vom Typ PsychoFange 2.500 Pokémon vom Typ Psycho
PunkerFange 10 Pokémon vom Typ GiftFange 50 Pokémon vom Typ GiftFange 200 Pokémon vom Typ GiftFange 2.500 Pokémon vom Typ Gift
RockerFange 10 Pokémon vom Typ ElektroFange 50 Pokémon vom Typ ElektroFange 200 Pokémon vom Typ ElektroFange 2.500 Pokémon vom Typ Elektro
RuinenmaniacFange 10 Pokémon vom Typ BodenFange 50 Pokémon vom Typ BodenFange 200 Pokémon vom Typ BodenFange 2.500 Pokémon vom Typ Boden
SchulkindFange 10 Pokémon vom Typ NormalFange 50 Pokémon vom Typ NormalFange 200 Pokémon vom Typ NormalFange 2.500 Pokémon vom Typ Normal
SchwarzgurtFange 10 Pokémon vom Typ KampfFange 50 Pokémon vom Typ KampfFange 200 Pokémon vom Typ KampfFange 2.500 Pokémon vom Typ Kampf
SchwimmerFange 10 Pokémon vom Typ WasserFange 50 Pokémon vom Typ WasserFange 200 Pokémon vom Typ WasserFange 2.500 Pokémon vom Typ Wasser
SkifahrerFange 10 Pokémon vom Typ EisFange 50 Pokémon vom Typ EisFange 200 Pokémon vom Typ EisFange 2.500 Pokémon vom Typ Eis
TräumerinFange 10 Pokémon vom Typ FeeFange 50 Pokémon vom Typ FeeFange 200 Pokémon vom Typ FeeFange 2.500 Pokémon vom Typ Fee
VogelfängerFange 10 Pokémon vom Typ FlugFange 50 Pokémon vom Typ FlugFange 200 Pokémon vom Typ FlugFange 2.500 Pokémon vom Typ Flug
WandererFange 10 Pokémon vom Typ GesteinFange 50 Pokémon vom Typ GesteinFange 200 Pokémon vom Typ GesteinFange 2.500 Pokémon vom Typ Gestein

Veranstaltungs-Medaillen

Nehmt ihr an verschiedenen Veranstaltungen wie beispielsweise einem GO-Fest teil, dann erhaltet ihr hier ebenfalls Medaillen. Diese zählen jedoch nicht zu den Anforderungen, die ihr ab Level 71 erfüllen müsst.

Mehr zum Thema
1
Pokémon GO bringt euch für 2 Tage eine völlig neue Form eines legendären Monsters
von Paul Kutzner
2
Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute am 20. Januar?
von Max Handwerk
3
In Pokémon GO könnt ihr jetzt mit Fremden zusammenspielen und werdet dafür belohnt
von Paul Kutzner

Neben den Medaillen sind auch die stärksten Monster in Pokémon GO ein wichtiger Faktor im Spiel. Ihr benötigt sie, wenn ihr in Raids erfolgreich sein wollt. Wir haben für euch eine Liste, in der wir von allen Typen, die es im Spiel gibt, die besten Angreifer aus Pokémon GO zusammengefasst haben.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Kumpel aktuelles Event

Eure Kumpel in Pokémon GO zu leveln war noch nie so einfach, wie im aktuellen Event

Pokémon GO Brimova Rampenlichtstunde

Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute am 20. Januar?

Pokémon GO Hefel und Goldini

Pokémon GO lässt euch ab morgen 2 Shinys leichter fangen – So schnappt ihr sie

Pokémon GO Retro Cup Kommandutan Seedraking

Pokémon GO Retro Cup: 7 starke Monster für euer Team

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx