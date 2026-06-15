Von 34 € auf 0 €: Open-World-Mittelalter-MMORPG ist jetzt für immer kostenlos auf Steam, aber ihr müsst euch beeilen!

Auf Steam wird gerade ein riesiges Open-World-MMORPG verschenkt, für das ihr sonst knapp 34 € zahlt. Wer sich das nicht entgehen lassen will, muss sich aber beeilen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Besagtes MMORPG ist Wild Terra 2: New Lands. Im Rahmen einer Promo-Aktion auf Steam könnt ihr euch das Spiel derzeit kostenlos holen. So spart ihr euch die 34,99 €, die das Spiel normalerweise kostet. Dieses Angebot gilt aber nur noch bis heute, den 15. Juni 2026, um 19:00 Uhr.

Video starten Das Mittelalter-Fantasy-MMORPG Wild Terra 2: New Lands im Veröffentlichungstrailer Autoplay

Eine offene Fantasy-Welt, die von den Spielern geformt wird

Was bietet Wild Terra 2: New Lands? Entwickler Juvty Worlds entlässt euch hier in eine offene Mittelalter-Fantasy-Welt und betont dabei Immersion sowie einen hohen Detailgrad. So gibt es etwa eine Vielzahl an Handwerksberufen, doch Crafting erfordere mehr, als nur die richtigen Zutaten zu sammeln und dann auf einen Knopf zu drücken. Wissen und Ausdauer seien ebenfalls gefordert, um Meister seines Fachs zu werden.

Die Spielwelt des MMORPGs wird von den Spielern selbst kontrolliert. So baut ihr euch, wo auch immer ihr wollt (oder noch Platz ist), euer eigenes Heim, schließt euch mit anderen Spielern zu Gilden zusammen und übernehmt bestimmte Rollen. Dungeons und Raids wie in anderen MMORPGs gibt es natürlich auch und PvP ebenso.

Mit Update 3.0 gibt es zudem auch für Veteranen einen Grund, nochmal in Wild Terra 2: New Lands reinzuschauen. Die Entwickler bezeichnen es als „eines der größten Updates in der Geschichte des Spiels“, entsprechend lang ist auch die Liste an neuen Inhalten.

Kurzgefasst beinhaltet Update 3.0 unter anderem:

einen Dungeon mit neuen Mechaniken

exotische Waffen-Eide

neue Rüstungstypen und Verbrauchsgegenstände

Fähigkeiten und Effekte

von der Community nachgefragte Verbesserungen

und noch mehr

Die gesamten Patchnotes für das Update lest ihr hier auf Steam.

Ein „Rohdiamant“ mit Ecken und Kanten

Lohnt sich das Spiel überhaupt? Diese Frage werdet ihr für euch selbst beantworten müssen, denn zumindest die Steam-Reviews fallen „ausgeglichen“ aus – nur 62 % der Rezensionen sind positiv.

Kritisiert werden unter anderem altbackene Technik und fehlender Feinschliff (wie in dieser Steam-Review eines Spielers, der fast 2.000 im MMORPG verbracht hat). Zudem soll es für die vielen neuen Spieler, die jetzt reinschauen, schwer sein, überhaupt das Tutorial abzuschließen. Dafür müsse man im Startgebiet nämlich ein Heim bauen – was schwer ist, wenn fast der gesamte Boden im Startgebiet bereits geclaimed ist.

Andere Spieler fühlen sich hingegen, als wären sie auf einen Rohdiamanten gestoßen. Ob Wild Terra 2: New Lands also etwas für euch ist oder nicht, entscheidet ihr am besten selbst. Eine bessere Gelegenheit als jetzt wird es dafür so bald auch wohl nicht mehr geben.

Wo wir gerade schon beim Bau eines Eigenheims in MMORPGs waren: Das ist wohl eines der beliebtesten Features des Genres. Gerade bei Langzeitspielern kommen dabei auch imposante Bauwerke zustande. Auch WoW hat im Jahr 2025 nach langer Zeit erstmals Housing bekommen, doch da stellt sich MeinMMO-Dämon Cortyn die Frage: Housing in WoW: Spielt das eigentlich noch jemand?