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Faker stellt neuen LoL-Rekord auf, aber teilt ihn sich diesmal mit einem deutschen Profi vor 2 Millionen Zuschauern

Nico Scheibel Nico Scheibel Lesezeit 2 Minuten
Faker Rekord MSI

Faker hat mal wieder einen Rekord in League of Legends aufgestellt, aber dieses Mal muss er teilen. Neben ihm gibt es noch 6 andere Rekordhalter, unter anderem den besten deutschen Profi BrokenBlade.

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Was ist das für ein Rekord? Am 14. Juni 2026 wurden die LCK-Playoffs für das „Mid-Season Invitational 2026“ (MSI) beendet. Dabei traten die besten koreanischen Teams gegeneinander für einen Platz beim wichtigsten LoL-Turnier nach den Worlds an.

Im Finale trafen T1, bei dem Faker spielt, und Gen.G aufeinander und spielten ganze 5 Matches. Während des Livestreams waren über 2 Millionen Zuschauer dabei, was es bisher zum beliebtesten Turnier des Jahres macht (escharts.com).

Nachdem T1 ihre Gegner schließlich besiegen konnte, wurde das Team für das MSI qualifiziert. Dadurch gehören Faker, sein Support Keria und Jungler Oner zu den 7 Spielern, die sich 5 Jahre hintereinander für das Turnier qualifizieren konnten.

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Der Trailer zu Season 2 in League of Legends zeigt die neuen Pandemonium-Skins

Der beste deutsche Profi und ein alter Bekannter von T1 sind ebenfalls Rekordhalter

Wer ist noch Rekordhalter? Neben Faker, Keria und Oner von T1 sind noch weitere Spieler mit an Bord bei aufeinanderfolgenden MSI-Teilnahmen:

Wann findet das Mid-Season Invitational statt? Das MSI 2026 startet am 28. Juni und wird am 12. Juli enden. Die Spiele werden auf dem offiziellen Twitch-Channel von Riot Games gestreamt.

Der Sieger der 11 Teams erhält eine direkte Einladung zu den Worlds 2026, die schließlich zum Saisonende Mitte Oktober bis November ausgetragen werden.

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Neben der Profi-Szene hat League of Legends einen neuen Champion bekommen. Dabei handelt es sich um den AP-Assassin und Midlaner Locke. Dieser Champ wird leider der einzige für dieses Jahr sein, aber dafür können wir uns auf 2027 freuen, denn LoL hat große Änderungen angekündigt: Riot kündigt eines der größten Updates in der Geschichte von LoL an, plant großflächige Überarbeitung des gesamten Spiels

Quelle(n):
  1. lol.fandom.com
  2. reddit.com
  3. escharts.com

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