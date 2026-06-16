Spieler will Fremden in LoL etwas Gutes tun, wird komplett verarscht, doch Riot schreitet ein

League of Legends ist eher dafür bekannt, toxisch zu sein, allerdings gibt es auch nette Spieler, die Fremden helfen wollen. Dabei konnte er jedoch nicht mit dem größten Troll im Spiel rechnen.

Wie wollte der Spieler helfen? Während der Champion-Auswahl eines Ranked-Matches wollte der Reddit-User Right-External2236 den Champ Udyr im Jungle spielen.

Bevor er überhaupt zum Zug kam, wurde er von seinem Support und gleichzeitig First-Pick gefragt, ob er für den Reddit-User Udyr wählen könne. Sein Grund: Er spiele ungern gegen Udyr und würde so den Champ für sein Team sichern und dem gegnerischen Team verwehren.

Um seinem Support also einen Gefallen zu tun und da er ohnehin jeden Champ besitzt, ließ er sich auf den Deal ein. Nach einer kurzen Bedenkzeit fordert der Support den Reddit-User auf, für ihn den Champ Yuumi zu wählen, um anschließend mit ihm zu tauschen.

Doch zu diesem Tausch kam es nie und der Reddit-User wurde von einem 8-seitigen Google-Docs-Dokument überrascht. Das Titelbild zeigt den Text: „Glückwunsch! Du sitzt jetzt auf Yuumi fest! (Guide)“ mit dem Ziel, den Reddit-User einfach nur zu trollen.

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Es gibt keine Lösung trotz „Guide“

Was steht in der Datei? Allgemein steht in der Datei nicht viel. Es sind viele Katzen-Memes und eine Seite mit der Überschrift „Keine Sorge! Du bist nicht allein!“ zeigt Chatverläufe von anderen Opfern des Trolls.

Die wohl wichtigste Seite ist die „Lösung“ für das Problem, denn die zeigt, dass der Reddit-User absolut nichts dagegen tun kann. Als Grund wird ein System genannt, das Riot im Januar 2026 mit Patch 26.1 eingeführt hat.

Was ist das für ein System? In Patch 26.1 wurden Updates zum Thema „Lobby Hostage Taking & Player Behavior“ zu LoL gebracht. Dort schreibt Riot, dass sie ein System eingeführt haben, bei dem eine Lobby nach einem Report in der Champ-Auswahl automatisch überprüft wird, ob eine Situation vorliege, in der ein Spieler andere Spieler als Geisel hält (Lobby Hostage Taking). Sollte eine solche Situation eintreffen, wird die Lobby terminiert und der Spieler, der der Grund war, bekommt eine Strafe (leagueoflegends.com).

Was Riot aber auch klar formuliert hat, ist, dass Off-Meta-Picks oder strategische Meinungsverschiedenheiten nicht als „Hostage Taking“ gelten. Der Yuumi-Pick im Jungle könnte theoretisch als ein Off-Meta-Pick durchgehen und somit keine Gefahr für den Reddit-User darstellen, sollte er vom Troll reportet worden sein.

Ist das System sinnvoll? Ein System wie das von Riot ist durchaus sinnvoll, denn Trolle gibt es in jedem Onlinegame und LoL ist davon nicht verschont.

Sollte ein Spieler tatsächlich andere Teammitglieder als Geisel halten oder sie zu einem Dodge zwingen, ist es richtig, dass dieser Spieler eine Strafe erhält und seine Opfer ungeschont aus der Runde entkommen. Die Frage ist allerdings, wo Riot die Grenze zwischen Off-Meta-Pick und Troll-Pick zieht.

In Fällen wie dem vom Reddit-User wäre es einfach ungerecht, wenn ein automatisches System einen unschuldigen Spieler bestrafen könnte. Riot schreibt jedoch, dass sie nicht erwarten, dass das System zum Start perfekt wird und jeden Fall richtig erkennt.

Riot-Mitarbeiter bannt den 15 Jahre alten Account des Trolls

Wie hat Riot die Sache gehandhabt? Im Subreddit zu LoL hat der Beitrag des Users große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein anderer User empfiehlt dem Opfer des Trolls, alle möglichen Informationen wie die ID der Runde, Zeit und Datum an Riot zu schicken.

Unter diesem Kommentar meldete sich der Riot-Mitarbeiter Auberaun und gab weitere Infos zu dem Fall. Der Troll wurde bereits ausfindig gemacht und es soll sich um ihn gekümmert werden. Auch das Opfer solle sich melden, sollte er eine Strafe erhalten haben. Weiter schreibt der Riot-Mitarbeiter Folgendes: „Dieser Nutzer wird nicht mehr League of Legends spielen, alles gut.“

In einem weiteren Kommentar erwähnt Auberaun zusätzlich, dass der Troll mit dem Verhalten seinen 15 Jahre alten Hauptaccount weggeworfen habe.

Einige Spieler geben sich anscheinend zu viel Mühe, um anderen zu schaden. Jedoch gibt es auch Akademiker neben den Trollen und sie schreiben eine Masterarbeit über Items in LoL. Dabei hat er auf 38 Seiten erklärt, weshalb es wichtig ist, welches Item man zuerst kauft: LoL-Spieler schreibt Masterarbeit über Items, jetzt hat er einen neuen OP-Champ gefunden