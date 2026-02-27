Youtuber schreibt Masterarbeit über LoL, erschafft damit den stärksten Jungler der neuen Season

Spieler von League of Legends kennen das bestimmt. Ihr zockt gerade eine entspannte Runde Ranked und fragt euch: Was wäre der beste Item-Build auf meinem Champ? Ein Youtuber hat sich das auch gefragt und eine ganze Masterarbeit darüber geschrieben. Jetzt hat er mit seiner Erfahrung den stärksten Jungler der Season erschaffen.

Was ist das für eine Masterarbeit? Der Youtuber xPetu ist leidenschaftlicher LoL-Spieler. Im Zuge seines Studiums schrieb er eine Masterarbeit mit dem Titel „Siegwahrscheinlichkeits-Schätzung für strategische Entscheidungsfindung im E-Sport.“

Insgesamt analysierte er ungefähr 400.000 Matches, von denen 350.000 zum Training und 50.000 zur Analyse gehörten. Auf den Champion Shen ging er jedoch spezifisch ein und wollte herausfinden, welches das beste erste Item im Patch 14.15 sei, um die Siegchance zu erhöhen.

Die Masterarbeit umfasst insgesamt 38 Seiten und stellt viele Rechnungen an, mit denen er das beste erste Item für Shen ermittelte. Diese hat er aufgeteilt, je nachdem, welchen Schadenstyp der Gegner verursacht. Seine Masterarbeit hat er über einen X-Posts geteilt.

Später gründete xPetu Coachless.gg, eine Website, um die Item-Builds verschiedener Champs zu optimieren. Auch die Siegchancen spielen, wie in seiner Masterarbeit, eine wichtige Rolle. Man könnte also behaupten, xPetu ist Experte für Item-Builds in League of Legends.

Sein Shen wurde der stärkste Jungler der neuen Season

Während xPetu von der Toplane in den Jungle wechselte, um Shen für die neue Rolle zu optimieren, teilte er seine Tests auf seinem Youtube-Kanal. Nachdem er den Shen-Build optimierte, fingen weitere Spieler an, Shen im Jungle zu spielen.

Laut lolalytics.com hat Shen in der neuen Season von League of Legends mit 54,8 % die höchste Winrate aller Jungler (Stand: 27. Februar 2026, um 14:20 Uhr). Die nächsthöchste Winrate hat Rammus mit 53,2 % (leagueofgraphs.com).

xPetu teilte seine Geschichte in einem X-Post, als Shen der stärkste Jungler wurde.

Wie sieht der Item-Build für Shen im Jungle aus? Der Reddit-User adivinemessenger erklärt in einem Post über xPetu, dass die ersten zwei Items wichtig seien.

  • Protoplasm Harness ist das erste Item und verleiht 600 Leben, sowie 20 Ability Haste, um öfter Shens Fähigkeiten zu benutzen. Außerdem erhält Shen zusätzliches Leben und regeneriert, sollte er unter einen bestimmten Wert fallen.
  • Das zweite Item ist Unending Despair, welches 400 Leben, 15 Ability Haste und zusätzlich noch 50 Rüstung verleiht. Der besondere Effekt des Items ist es, alle 4 Sekunden umliegenden Champs Schaden zuzufügen und anschließend eigenes Leben zu heilen.

Die Items danach seien laut dem Reddit-User weniger wichtig und sollten basierend auf der aktuellen Runde gewählt werden.

Shen ist nicht der einzige Jungler, der plötzlich mit einer hohen Winrate League of Legends dominiert. Aatrox, der dämonische Kriegsherr, war sogar so gefährlich im Jungle, dass er in einem Turnier in fast jeder Runde gebannt wurde. Sollte er gespielt worden sein, war er ausschließlich im Jungle anzutreffen: LoL-Profis bannen einen Champ fast jede Runde, haben Angst vor seiner neuen Rolle

Quelle(n): x.com, reddit.com, x.com (Masterarbeit)
