Ein riesiger Computerschatz lag jahrelang vergessen in einem deutschen Lagerhaus bei Dortmund

Jahrelang lagen Computer und Zubehör in einem Lagerhaus bei Dortmund. 2006 wurde der Schatz erstmals entdeckt. Das amerikanische Computer History Museum hat Jahre gebraucht, um den Schatz zu sichern und abzutransportieren.

Das amerikanische Computer History Museum hat eine riesige, lange vergessene Sammlung aus einem verlassenen deutschen Lagerhaus geborgen. Das berichtet das Museum in einem eigenen Blogpost.

Die Funde reichen von den 1930er- bis in die 1980er-Jahre, umfassten am Ende 2.056 Artefakte und füllten laut Bericht etwa sieben Sattelzüge.

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Über 2.000 Fundstücke in einem deutschen Lagerhaus

Was genau wurde gefunden? Das Museum hat aus einem ehemaligen Lager in Castrop-Rauxel bei Dortmund alte Rechner, Speichertechnik, Dokumente und Zubehör geborgen. Laut Bericht war das Lagerhaus riesig, und die Sammlung stammte offenbar aus jahrzehntelanger Zusammenstellung.

Die Sammlung war nicht auf klassische Heimcomputer beschränkt, sondern enthielt auch Hauptplatinen, Minicomputer, Drucker, Laufwerke und Lochkarten-Geräte.

Genannt werden außerdem verschiedene Speichermedien wie große Disk-Packs, Bandlaufwerke, DECtape, Lochkarten, Magnetstreifen, Kassetten und Disketten.

Obendrein hat man außerdem Code, technische Dokumentation und Software gefunden.

Was passiert mit den Sachen? Alle Computer und gefundenen Gegenstände wurden ins Hauptquartier des Museums nach Mountain View, Californien, geschickt, dort untersucht und anschließend aufbereitet.

Mehr als 2.000 Computer werden gerade für 100 Euro bei eBay verkauft. Die Geräte wurden eher durch Zufall entdeckt, weil der Lagerplatz einzustürzen drohte. Hinter den Geräten steckt kanadische Technik-Geschichte: Ein Mann versteckte 23 Jahre lang 2.200 Computer in einer Scheune, jetzt verkauft er die Geräte auf eBay für 100 Euro