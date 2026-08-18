Nach 496 Tagen des Leids kriegen Fans endlich neue Pixel von GTA 6 zu sehen

Der Release von GTA 6 rückt immer näher und auch der tiefere Einblick auf Netflix und YouTube findet bereits nächste Woche statt. Ein dringendes Ereignis, das dem Gemüt der Community hoffentlich gut tun wird. Denn die erfreuen sich gerade bereits an ein paar neuen mickrigen Pixeln.

Was wurde neu enthüllt? In dem neuen PlayStation-Trailer „It Happens on PS5“ auf YouTube gibt es eine kleine Vorschau auf die neuen Projekte, die bald oder in naher Zukunft auf der PS5 erscheinen werden. In dem Video gibt es auch einige Clips, die man bereits aus den ersten Trailern zu GTA 6 kennt.

Trotzdem gibt es einen klitzekleinen Moment, der in der Community von GTA 6 mehrmals geteilt und diskutiert wird – denn man sieht tatsächlich etwas Neues!

Die Community staunt tatsächlich über das, was in Trailer 2 zuvor hinter zwei schwarzen Balken für das Format versteckt war. Und dabei handelt es sich um ein Stückchen mehr Himmel und etwas mehr Gerüst eines Telefonmastes.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

„Diese Woche wird gut gegessen“

Was sagt die Community zu dieser bahnbrechenden Entdeckung? Einer der Posts, der diese Entdeckung teilte, erhält in weniger als 24 Stunden bereits knapp anderthalbtausend Upvotes und über 130 Kommentare.

In den 469 Tagen seit dem Release des zweiten Trailers ist das erweiterte Format der erste „neue“ Blick in das Spiel … oder zumindest wird dieser so von der Community behandelt. Fans der Reihe sehnen sich so sehr nach etwas Neuem, dass selbst das bisschen mehr Himmel gefeiert wird, ob mehr oder weniger ironisch.

„Die hatten Angst, die Wolke zu zeigen“, spekuliert Rotocar 88 und auch Thema03 schreibt: „Heilige Scheiße, neue Pixel enthüllt! Diese Woche wird gut gegessen.“

justarandomuser97 fasst den derzeitigen emotionalen Zustand und die Reaktion aus der Community auf diesen Fitzel an neuem Inhalt wie folgt zusammen: „Keine Ahnung, was ich mit dieser Info anfangen soll, aber danke fürs Teilen! Jede Neuigkeit zu GTA 6 hilft mir ein bisschen dabei, durchzuhalten.“

Hier seht ihr die neuen Pixel aus GTA 6:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche interessantere Information rückt dabei in den Hintergrund? Wenn man die beiden Screenshots vergleicht, fällt auf, dass die Variante aus dem PS5-Trailer etwas kontrastärmer aussieht, was vor allem an den Schatten und dunkleren Stellen des gezeigten Bildes sichtbar wird.

Die Community vermutet jedoch, dass das gewählt wurde, um mit den anderen Trailern besser zusammenzupassen. Es könnte jedoch auch wahres Ingame-Material sein, während die Szene im Trailer etwas mehr poliert gezeigt wurde. Dazu gibt es jedoch noch keine näheren Informationen und es handelt sich um reine Spekulation.

Haben die neuen Pixel euch auch so umgehauen wie die Community? Oder hofft ihr einfach, dass der tiefere Einblick dem beinah besorgniserregenden Zustand der Community endlich helfen kann? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr die eigene Berichterstattung aus der Community unterhaltsam findet, aber tatsächlich wissen wollt, ob es auch offizielle News von Rockstar gibt, halten wir diese für euch in unserem Countdown bis zum Release fest: 100 Tage Countdown zu GTA 6: Gab es heute News?