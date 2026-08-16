Alle reden über Vice City, dabei freue ich mich seit Trailer 1 zu GTA 6 auf einen entspannteren Ort, der es wohl richtig in sich hat

Vice City ist angesichts der ersten beiden Trailer zu GTA 6 einer der wichtigsten Orte des neuen Spiels. MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich neben der großen Stadt jedoch besonders auf einen etwas kleineren Ort, der vielleicht idyllischer aussehen mag, aber wirklich heftig werden kann.

Der Staat von Leonida wird am 19. November 2016 zum Spielplatz vieler erwartungsvoller Fans. Vor allem Vice City, die von Rockstar selbst als die „Sonnen- und Spaß-Hauptstadt Amerikas“ betitelt wird, macht aufgrund des Glamours, des Feierns und des Flairs, der bereits in den ersten beiden Trailern unübersehbar ist, besonders neugierig.

Auch ich habe richtig Bock auf Vice City und das Großstadt-Feeling, das uns versprochen wird. Allerdings freue ich mich seit der Ankündigung und den ersten Einblicken, die die Trailer bieten, vor allem auf einen anderen Ort, der etwas lockerer wirkt: die Leonida Keys.

Die Leonida Keys sind auch im Trailer zu sehen:

Video starten Rockstar Games zeigt GTA 6 erstmals im Trailer Autoplay

Leonida Keys sehen aus wie ein Träumchen

Die Leonida Keys, die an die realen Florida Keys und Key West angelehnt sind, sehen einfach mehr als einladend aus. Tropische Inseln, türkis-blaues Meer und so viele Möglichkeiten, einfach – auch wenn das bei einem Spiel zunächst unspektakulär klingen mag – zu chillen.

Neben den Chill-Optionen werben die Keys mit vielerlei Möglichkeiten rund um die Marina und generell das Meer, das die Halbinsel umgibt. Man sieht viele Boote, Yachten, Jetskis, aber auch Leute, die tauchen, feiern oder sich in kleinen Bar-Schuppen einen reinorgeln. Die Keys haben Charakter und das finde ich bei Videospielorten verdammt großartig.

Ja, besagtes Chillen wird in den Leonida Keys sicherlich seinen Zeit und Raum finden. Was den Ort jedoch wirklich spannend macht, ist das, was hinter der Fassade abläuft, und was das letztendlich für uns Spieler bedeuten wird. Das macht Rockstar auch bereits im Voraus klar:

Das Tor zum Paradies: Der Dress Code ist entspannt und die Bars mehr als gut gefüllt. Das Leben auf dieser tropischen Halbinsel ist zwar nicht schillernd, aber dafür entspannt. Gönn dir ein paar Bier und mach es dir in deinem Liegestuhl bequem, aber pass auf – du bist ganz nah an einigen der schönsten und gefährlichsten Gewässer in ganz Amerika. (Quelle: Rockstar)

Hinter der Idylle kann es richtig gefährlich werden

Besonders drei Faktoren machen die Leonida Keys für mich so spannend. Zu Ersten scheinen die Keys eine Art Starter-Homebase in GTA 6 zu sein. Anhand des Mapping-Projekts, mit dem Fans die Karte von GTA 6 nach genauem Studieren aller Infos nachgestellt haben, ist man sich bereits sicher: Jasons Zuhause wird sich in den Keys befinden. Das kann man auch in Trailer 2 erkennen.

Daher kann man annehmen, dass es sich bei der Insel um eine Art „Tutorial Island“ handeln wird.

Was es zum Zweiten so spannend macht: Irgendwie muss der große Konflikt gestartet werden, um die Geschichte aus GTA 6 ins Rollen zu bringen. Da Jasons Boss Brian im Trailer bereits Dinge sagt wie „Die haben deinen Namen, Adresse – die haben alles“, werden die Leonida Keys für Spieler nicht mehr sichere Idylle sein, sondern eine absolute Gefahrenzone.

Brian warnt Jason vor (Bildquelle: YouTube)

Drogenschmuggel und involvierte Personen sind fester Bestandteil der Keys

Apropos Brian – kommen wir zum dritten Punkt, der die Keys so spannend macht. Jason arbeitet mit Brian als Boss für einen Drogenschmuggler, der mit seinem Geschäft schon lange erfolgreich ist.

In dem Flugzeug hab ich so viel Gras transportiert, davon könnte ganz Leonida abheben. (Quelle: Rockstar)

Jason ist eine der Personen, die für Brian die Drecksarbeit erledigen lässt. Daher werden die Keys als Hotspot für diesen Drogenschmuggel sicherlich eine Menge Missionen bereitstellen, bei denen man dieser Arbeit nachgehen kann.

Jason und Cal haben Gut ins Flugzeug (Bildquelle: YouTube) Brians Boat Works & Marina … definitiv kein Drogenschmuggel (Bildquelle: YouTube)

Brian wirkt nicht wie jemand, der Jason aus Gutmütigkeit mit einer mietfreien Immobilie unterstützt. Es ist alles ein Geben und Nehmen und auch Rockstars Kommentar zu dem Geschäftsmann deutet darauf hin, dass man ihn nicht unterschätzen sollte:

Sieht aus wie ein Strandgammler aus Leonida – bewegt sich wie ein Weißer Hai. (Quelle: Rockstar)

Brian und Jason im Auto (Bildquelle: Rockstar)

Die Map an sich wird für stressige Situationen sorgen

Wer sich die Postkarte der Leonida Keys oder weitere Bilder der Inseln angeschaut hat, wird keinesfalls die langen Brücken und ihre Highways übersehen haben. Diese sind an den realen Overseas Highway der Florida Keys angelehnt, der bis Key West führt und alle Inseln mit einer Straße inmitten von Meer verbindet.

Auch in GTA 6 ist dieser Highway ein präsenter Bestandteil der Leonida Keys. Er sieht schön aus und macht neugierig: Wie es sich wohl anfühlen wird, mit einem schicken Wagen darüber zu cruisen?

Dieser Highway kann in manchen Situationen wohl wirklich verdammt knifflig werden.

Der Overseas Highway der Leonida Keys (Bildquelle: YouTube)

Wenn man in GTA die Polizei loswerden will, gibt es stets verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Man versteckt sich in Unterführungen, zwischen Häusern und – mein Favorit – auf einer unbebauten Grünfläche, gerne mit Hügel, wo die Polizeiwagen nicht hinterherfahren können … oder zu faul sind, der Verfolgung weiterhin nachzugehen.

Wenn man sich jedoch in einer Verfolgungsjagd auf dem … nennen wir ihn … Leonida Keys Overseas Highway befindet, kann das Spiel hier einige Hürden aufbringen. Einfach, weil ein Highway, umgeben von Wasser, kaum einen Ausweg bieten wird. Entweder man fährt schnell und geschickt genug davon, könnte jedoch durch die schmale Breite auch flott abgefangen werden, oder man gibt sein Auto auf und … schwimmt.

Ohne Boot, das zufällig genau dort zur Verfügung steht, wird es der Polizei oder anderen Verfolgern sicherlich nicht schwerfallen, eine Lucia oder einen Jason im Schwimmtempo abzufangen (oder anderweitig auszuschalten).

Die Leonida Keys stimmen mich einfach verdammt vorfreudig. Nicht nur, weil ich sie ehrenlos schön finde und mich sehr auf die möglichen Aktivitäten, vor allem auch rund ums Wasser, freue. Sondern auch, weil ich sehen will, wie ein solch idyllischer Ort immer gefährlicher werden kann.

Wie findet ihr die Keys aus GTA 6? Freut ihr euch auch so wie ich? Oder findet ihr einen anderen Ort in Leonida deutlich spannender? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Vor kurzem konnte sich die Community über einen neuen Meilenstein freuen: GTA 6 ist weniger als 100 Tage von uns entfernt! Zu diesem Anlass haben wir ein neues Projekt gestartet: Jeden Tag werden wir schauen, was es Neues gibt, ob von Rockstar selbst oder den Wahnvorstellungen der Community: 100 Tage Countdown zu GTA 6: Gab es heute News?