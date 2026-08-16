Endlich günstig: Einer der besten OLED-TVs aus dem letzten Jahr hat einen neuen Tiefpreis erreicht

Mit dem LG OLED evo AI C5 könnt ihr euch einen hervorragenden 4K-Fernseher jetzt mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale besonders günstig schnappen.

LG OLED evo AI C5 um 63% reduziert

Jetzt zum Angebot

Ursprünglich ziemlich teuer, gibt es den sehr gut bewerteten LG OLED evo AI C5 aktuell bei MediaMarkt und bei Saturn um satte 63 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das 65-Zoll-Modell bisher noch nicht. Es handelt sich aktuell zudem um einen der günstigsten OLED-TVs dieser Größe.

Dabei kann sich der 4K-TV aus LGs OLED-Mitteklasse sogar mit Topmodellen messen und verspricht lebensechte Farben, hohe Kontraste und tiefe Schwarzwerte, während außerdem eine recht hohe Helligkeit geboten wird.

Dazu gibt es eine flüssige Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hertz sowie breiten HDR-Support mit Dolby Vision und Co. Auch das 2.2-Audiosystem mit 40 Watt und Dolby-Atmos-Unterstützung kann sich sehen lassen.

Brillanter 4K-TV: LG OLED evo AI C5 (LG OLED65C57LA) für nur 1.179 Euro statt 3.199 Euro UVP bei MediaMarkt

Ebenfalls mit an Bord sind wichtige Gaming-Features, wie HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium und Nvidias G-Sync-Kompatiblität sowie zahlreiche Smart-TV- und KI-Funktionen, darunter viele Apps, Sprachsteuerung und mehr. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt.

In den Rezensionen dort kommt der der Fernseher mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen sehr gut an. Auch in der GameStar-Übersicht der besten 4K-TVs hat sich das Modell einen Platz als “OLED-Schnäppchen 2026” ergattert:

Der OLED C5 markiert einen der erfolgreichsten OLEDs der Welt. Damit erlebt ihr High-End-Bildqualität und Gaming mit 144 Hz. GameStar

Pro sehr guter Bildprozessor

beste Farbkalibrierung ab Werk im Vergleich

sehr gute SDR- & HDR-Bildqualität inkl. aller HDR-Standards

Top Gaming-Features inkl. Nvidia G-Sync, AMD FreeSync & 144 Hz

bestes Smart-TV-Betriebssystem

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen aktuellen OLED Contra Sound nicht auf dem Niveau der Bildqualität

Weitere Angebote: Gaming-Headsets, Razer-Controller und gamescom-Special

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein Top-Headset von Corsair sowie ein Razer-Controller zum Tiefpreis, der sich fast wie eine Gaming-Maus anfühlen soll. Außerdem haben wir alles Wichtige zur bald startenden Spielemesse gamescom und es gibt auch noch ein weiteres Gaming-Headset von Razer reduziert im Angebot.

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