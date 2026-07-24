Die Fans von GTA 6 arbeiten schon länger an einer detailreichen Karte der Spielwelt. Dabei zeigt ein Blick auf Jasons Wohnort ein besonderes Detail.

Woher weiß man, wo Jason wohnt? Die Spieler haben durch Screenshots und die Trailer von GTA 6 bereits ein gutes Bild der südlichen Regionen des Spiels. Während es im Norden bislang noch recht düster aussieht, haben die Fans durch ihre Arbeit sogar schon Jasons Wohnort gefunden.

Der befindet sich prominent am Wasser, was es für die Fans des Mapping-Projects recht leicht gemacht hat, ihn zu finden. Doch bei einem Blick auf die Umgebung fällt eine Sache auf.

Hier könnt ihr das aktuelle Video zu GTA 6 sehen:

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Jason lebt auf Tutorial-Island

Wo lebt Jason? Laut dem Mapping-Project fällt den Fans beim Blick auf Jasons Wohnort auf, dass er auf einer recht kleinen Insel lebt. Die ist abgetrennt von der großen Stadt und es gibt nicht viele andere Gebäude drumherum.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man hier bewusst ein Tutorial oder Intro abspielen lassen möchte, bevor Jason und Lucia in die große Stadt gehen.

Gleichzeitig kann das aber auch technische Gründe haben. Sollte Rockstar Games etwa ein Housing-System für Jasons Zuhause planen, könnte die kleine Insel Ressourcen auf den Konsolen freimachen, die dann die Technik dahinter laden könnte.

Dennoch sei gesagt, dass das Mapping-Project von Fans stammt, die keine geheimen Daten von Rockstar Games haben. Ob Jason am Ende also wirklich dort lebt, ist vollkommen unklar. Den Fans ist das jedoch egal.

Wie reagieren die Fans auf Jasons Wohnort? Jasons Wohnort löst bei den Fans ganz unterschiedliche Dinge aus. Neben den Kommentaren zu „Tutorial Island“ haben sie auch andere Ideen im Kopf, die sie auf Reddit ausdrücken:

Dojyaaan4C: „Um ehrlich zu sein, bin ich neugierig, wie genau oder ungenau die Karte im Vergleich zum finalen Spiel sein wird. Natürlich gibt uns der Detailgrad und die Tiefe der Karte eine grobe Vorstellung von den Orten, und es steckt ganz klar Logik dahinter, aber insgesamt bin ich einfach neugierig.“

thatdudepabloescobar: „Ich kann es kaum erwarten, Koks durch die Keys zu schmuggeln.“

VidiLuke: „Verdammt ja, wir fangen an, in einem Haus in Key Largo zu leben?! Warum sollte ich jemals wegziehen wollen?“

daiquim: „Ehrlich gesagt vermittelt das ein großartiges Gefühl für die Dimensionen.“

Promature: „Ein netter kleiner Startbereich, um die Steuerung zu lernen und durch die Kernmechaniken von GTA geführt zu werden, an die wir uns alle gewöhnt haben, bevor der große Enthüllungsmoment kommt: das Hineinfahren in das Stadtgebiet und die Einführung in die GTA6-spezifischen Elemente im Laufe der Story.“

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, Rockstar Games hat eine kleine Insel gewählt, um ein schönes Intro zu liefern, oder ist das doch eine brutale Technik-Kalkulation für ein System, das wir vielleicht noch nicht kennen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Dass die Fans überhaupt so lange rätseln müssen, liegt an einem Fakt: GTA 6 hat viel CGI gezeigt – jetzt wollen die Spieler endlich mal Gameplay sehen