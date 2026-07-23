GTA 6 hat viel CGI gezeigt – jetzt wollen die Spieler endlich mal Gameplay sehen

Die Spieler von GTA 6 warten schon mehr als ein Jahr auf einen neuen Trailer zum Spiel. Doch das Warten dauert schon so lange an, dass sie den Trailer 3 eigentlich gar nicht mehr wollen.

Worüber sprechen die Fans? Die Fans von GTA 6 warten seit über einem Jahr ungeduldig auf den Trailer 3 von GTA 6. Bis heute fehlt von ihm jede Spur, was bei den Fans etwas auslöst.

So fühlen Sie sich durch die ewige Warterei und auch durch die eher einschläfernde Marketing-Kampagne, die die Erwartungen der Fans bislang nicht erfüllt hat, gelangweilt.

In einem Beitrag auf Reddit diskutieren sie deshalb darüber, was sie gerade am meisten Hypen würde und das Ergebnis ist klar.

Hier könnt ihr das aktuelle Video zu GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Gameplay statt Trailer

Was erzeugt den Hype? Für die Hardcore-Fans von GTA 6, die schon 4 Monate vor dem Release im Reddit-Forum solche Themen besprechen, ist klar, dass ein einfacher Trailer 3 schon jetzt nicht mehr genügen würde. Sie wünschen sich, endlich Gameplay zu sehen.

Das fehlt bislang nämlich komplett. Außer einigen Leaks aus sehr frühen Entwicklungs-Phasen von GTA 6 hat man noch nie echtes Gameplay des Spiels sehen können. Die Fans argumentieren deshalb, dass es jetzt mal Zeit wäre, genau das zu bekommen.

Was wollen sie weniger sehen? Im Beitrag standen neben Trailer 3 und einem Gameplay-Trailer auch die Enthüllung der Karte und die Enthüllung des Online-Modus zur Auswahl. Beides fanden die Spieler allerdings nicht so wichtig, nichts davon müsse man unbedingt schon vorher sehen.

Die Spieler haben bei diesem Thema unterschiedliche Meinungen, die aber alle in eine recht ähnliche Richtung auf Reddit zeigen:

BI14goat: „Gameplay“

amhudson02: „Das ist die einzige richtige Antwort. Spart euch die Story für das Spiel auf. Zeigt uns Bewegung, Mechaniken, Interaktionen, schrumpfende Pferdehoden. All diesen guten Kram!“

sapsnap: „Sie würden niemals die komplette Karte enthüllen, sollte nicht einmal eine Option sein.“

EthanZine: „Gameplay zu 100 %. Wir sind so überfällig für einen Trailer, dass es eigentlich egal ist. Zeigt einfach direkt Gameplay. Warum sollte irgendjemand wollen, dass die Karte ruiniert wird? Ich würde lieber selbst erkunden. Online ist mir egal.“

kittynation69: „Offensichtlich Gameplay.“

Wie würdet ihr euch zwischen Gameplay, Trailer 3, Map Reveal und GTA Online Reveal entscheiden? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Wichtiger als die Werbung ist der Inhalt, und hier haben die Fans einen klaren Wunsch: Fans von GTA 6 fordern seit Jahren eine Sache, verraten warum: „Die Hälfte der Karte war leer“