Fans von GTA 6 fordern seit Jahren eine Sache, verraten warum: „Die Hälfte der Karte war leer“

Der Release von GTA 6 rückt näher und die Fans sprechen darüber, was das Spiel für ihren Geschmack wirklich braucht. Dabei kommen sie auf das Thema der betretbaren Gebäude zurück und haben sogar einen Wunsch.

Was wollen sie? Die Fans von GTA 6 fänden es super, wenn sie große Läden wie einen Walmart auch im Spiel betreten können. Dort wäre viel Platz für Immersion, aber auch für Quatsch und potenzielles Roleplay.

Solche Super-Stores sind in den USA gang und gäbe und wären ein abwechslungsreicher Spielplatz für die Fans. Doch es sind vor allem zwei Gründe, die einen Store so attraktiv machen.

Hier könnt ihr das neueste Video zu GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Leere Maps und Geld ausgeben

Warum bestehen die Fans auf begehbare Häuser? Für die Fans ist das einer der größten Schwachpunkte von GTA 5 gewesen. Dass man so viele Häuser nicht betreten kann, ist ein Problem, über das die Community sich auch noch so viele Jahre nach dem Release ärgert (Quelle: Reddit). Das liegt wohl vor allem daran, dass die Konsolen, auf den GTA 5 erschien, einfach nicht die erforderliche Leistung hatten.

Aus diesem Grund wollen die Spieler, dass Rockstar Games den gleichen Fehler nicht wieder macht. Sie wollen richtig in die Welt eintauchen, die Gebäude betreten und dort am besten auch wirklich etwas tun können. Das ist der zweite große Wunsch der Spieler.

So soll man sein Geld nicht nur für Autos und Häuser, sondern auch für den Alltag ausgeben können. Diesen Ansatz verfolgen die Entwickler bereits bei GTA: San Andreas. Da durfte man essen, ins Gym gehen und musste auch auf sein Gewicht achten.

Was schreiben die Spieler? Die Spieler selbst äußern diese Wünsche in den Kommentaren eines Beitrags auf Reddit. Dort schreiben sie:

Azaiiii: „Um ehrlich zu sein, fühlte sich GTA 5 wegen solcher Dinge ziemlich leer an. Man hatte viele Sehenswürdigkeiten, aber man konnte bei keiner etwas tun. Die halbe Karte war leerer Raum, der höchstens mal in einer Mission genutzt wurde.“

alexbruns: „Ich würde es wirklich genießen, etwas zu haben, wofür wir all unser Geld ausgeben können. Autohäuser machen Spaß, aber wenn wir irgendeine Art von Anpassung für unsere Verstecke bekommen […].“

Haunting-Towel-1525: „Nicht viel, aber es macht immer Spaß, wenn Spiele vollständige Ingame-Läden haben.“

Sad-Tradition-5: „Ich fände es toll, wenn man in Baumärkte oder Supermärkte gehen würde und das etwas an deinem Versteck verändern würde. Je nachdem, was du im Supermarkt gekauft hast, sieht man das irgendwo im Haus oder im Kühlschrank. […].“

Ist es euch wichtig, dass GTA 6 viele begehbare Häuser bekommt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! Wusstet ihr, dass Teile eines gestrichenen Spiels in GTA 4 stecken? Es gibt eine versteckte Sache in GTA 4, die GTA 6 wohl nicht haben wird