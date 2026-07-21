Es gibt eine geheime Sache in GTA 4, die GTA 6 wohl nicht haben wird

John Ricchio, einer der Produzenten von GTA 5, sprach in einem Interview über Rockstars GTA-Reihe. Dabei kam er auf einen Punkt zu sprechen, der bei GTA 4 damals gut geklappt hat, für GTA 6 jedoch womöglich nicht zum Tragen kommt.

Was ist das für eine geheime Sache? In GTA 4 wären laut Ricchio Missionen eingebaut worden, die aus einem damals unangekündigten Spiel stammten, das letztendlich komplett eingestellt wurde.

Einige der Missionen, die bereits für dieses gestrichene Spiel designt wurden, wären so gut gewesen, dass das Team sie wohl rettete und in GTA 4 einbaute. Leider geht der ehemalige Producer nicht darauf ein, um welches Spiel oder welche Missionen es sich dabei handelt.

Doch so oder so wird es so etwas wohl nicht für GTA 6 geben und das liegt an mehreren Gründen, wie Ricchio in einem Video auf YouTube erklärt.

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GTA 6 bekommt keine gestrichenen Inhalte

Wieso geht das bei GTA 6 nicht? Auch in GTA 5 gab es viele gestrichene Inhalte wie Minispiele, die fast fertig gewesen wären und sich eigentlich gut in GTA 6 machen würden. Laut Ricchio gäbe es vier Gründe, wieso in GTA 6 trotzdem keine geheimen Missionen aus gestrichenen Spielen landen werden:

Die technologische Entwicklung ist in den letzten Jahren rasant angestiegen, weshalb alte Codes oder alte Skripte nicht wiederverwendet werden könnten. Sie müssten komplett neu geschrieben werden.

Es gebe genug kreative Köpfe im Team von Rockstar, weshalb es gar nicht nötig wäre, alte Missionen zu recyceln. Es sei ein Überfluss an neuen Ideen da.

Im aktuellen Code-Fundament existiere kein halbfertiger Baustein mehr, auf dem man für GTA 6 aufbauen kann. Man müsse die alte Mission also wieder von Grund auf neu planen, animieren und programmieren.

Der Detailgrad von GTA 6 sei auf einem völlig anderen Level als noch bei GTA 5. Auch das spreche dafür, dass Animation und Interaktion komplett neu entwickelt werden müssen.

So oder so läuft es also darauf hinaus, dass die Missionen komplett neu designt werden müssen, wofür das Team von Rockstar vermutlich gerade keine Zeit hat.

Was sagt ihr? Hättet ihr die alten Missionen und Minispiele gerettet oder seid ihr froh, dass sich auf völlig neuen Inhalt konzentriert wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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