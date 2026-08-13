Dawn of War IV verschiebt sich, doch die Community ist fein damit: „Lasst den Imperator kochen!“

Warhammer 40.000: Dawn of War IV verschiebt sich um knapp 3 Monate und erscheint daher nicht mehr wie zuvor am 17. September 2026. Die Community scheint jedoch keinesfalls angefressen.

Wann erscheint Dawn of War IV nach der Verschiebung? In einem Release-Update auf Steam und YouTube teilen die Macher von Dawn of War IV ihrer Community mit, dass sie sich dazu entschieden haben, den Release ihres Spiels auf den 3. Dezember 2026 zu verschieben.

Das begründet Game Director Jan Theysen damit, dass das Team die neu gewonnenen Wochen benötige, um Feedback umzusetzen, Bugs zu fixen und die Performance des Spiels zu polieren. Das Feedback aus Community-Playtests hat bereits ergeben, dass sich das Spiel richtig anfühlt und gut widerspiegelt, was Dawn of War so besonders macht. Trotzdem betont Theysen, dass sich die zusätzliche Entwicklungszeit lohnen wird.

Wir möchten ein Spiel liefern, das unseren Ambitionen und euren Erwartungen gerecht wird. Wir möchten sicherstellen, dass jeder Spieler vom ersten Tag an das bestmögliche Spielerlebnis hat. Jan Theysen auf YouTube

Video starten Der Gameplay-Trailer zu den Necrons aus Warhammer 40.000: Dawn of War 4 zeigt die Einheiten der Robo-Mumien Autoplay

Community macht sich weder Sorgen, noch den Entwicklern Vorwürfe

Was sagt die wartende Fanbase zu dieser Ankündigung? Die Warhammer-Community ärgert sich keineswegs über die Verschiebung des Releases, sondern vertraut dem Team, dass das die richtige Entscheidung sei:

„Solange es gut ist, wird der Aufwand gerechtfertigt sein“, schreibt Happy_Bad_Lucky auf Reddit, „Sei bitte einfach gut. Ich brauche das.“

Auch Dolomitexp findet: „Ich habe jede Menge Spiele, die mich bis Dezember auf Trab halten werden. LASST DEN IMPERATOR KOCHEN!“

Zwar verlässt Dawn of War IV mit der Verschiebung den vollgepackten September voller Spielereleases, macht es sich jedoch mit einem Release Anfang Dezember im „Explosionsradius“ von GTA 6 gemütlich. Der Community scheint das jedoch keine Sorgen zu bereiten, da Rockstars Gigant nur auf Konsolen zur Verfügung steht und Dawn of War IV hauptsächlich auf dem PC gespielt wird, wie Fans vermuten.

„Wow, Rockstar ist ja so rücksichtsvoll, dass sie das Spiel nicht auf allen Plattformen veröffentlichen, damit andere Spiele Erfolg haben können“, witzelt Trumpet_of_Jerico.

Was macht die Verschiebung von Dawn of War IV mit euch? Seid ihr enttäuscht oder haltet ihr das für die richtige Entscheidung? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen! Wenn ihr mehr Infos zum Release und der neuen Roadmap haben wollt, findet ihr diese hier auf MeinMMO: Dawn of War IV Release, Roadmap und Editionen: Alle Infos zum Start im Dezember